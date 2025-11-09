3 tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới, soán ngôi Mark Zuckerberg

Với mức định giá 10 tỷ USD hiện tại, các nhà sáng lập công ty starup Mercor đã trở thành những tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới, vượt qua cả Mark Zuckerberg năm 23 tuổi.

Ngày 27/10, công ty startup Mercor có trụ sở tại San Francisco thông báo đã huy động được 350 triệu USD trong vòng gọi vốn với 4 quỹ đầu tư hàng đầu tại Mỹ: Felicis Ventures, Benchmark, General Catalyst và Robinhood Ventures. Nhờ nguồn vốn này, thị trường đã đưa ra định giá công ty ở mức 10 tỷ USD .

Theo ước tính của Forbes, kết quả này đã giúp 3 nhà sáng lập - Brendan Foody, Adarsh Hiremath và Surya Midha - trở thành những tỷ phú trẻ tuổi nhất hiện tại với mức 22% cổ phần/người.

“Thật điên rồ! Cảm giác này hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi nếu so với những gì có thể hình dung khoảng hai năm trước”, Foody chia sẻ.

Dù Thung lũng Silicon không thiếu những gương mặt khởi nghiệp trẻ, Mercor vẫn nổi bật nhờ bộ ba sáng lập trẻ ngoài sức tưởng tượng, cả 3 đều chỉ 22 tuổi. Được biết, nhóm sáng lập là thành viên của quỹ học bổng Thiel Fellowship, chương trình do tỷ phú công nghệ Peter Thiel sáng lập, nhằm hỗ trợ 100.000 USD /năm cho những người trẻ dám bỏ học học để khởi nghiệp.

“Điều khiến tôi ngỡ ngàng nhất là nếu không sáng lập công ty, có lẽ tôi chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học vài tháng trước. Sau khi quyết định bỏ học, cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn”, Hiremath, từng học 2 năm tại Harvard, chia sẻ.

Hiện tại, cả 3 đều giữ chức vị cốt cán tại Merco: Brendan Foody giữ chức Giám đốc điều hành (CEO), Adarsh Hiremath là Giám đốc công nghệ (CTO), và Surya Midha là Chủ tịch hội đồng quản trị. Cả ba đều có mặt trong danh sách Forbes Under 30 năm 2025. Tháng 9 vừa qua, sau khi Mercor lọt vào Forbes Cloud 100, Foody đã công bố doanh thu hàng năm của công ty đạt 500 triệu USD , tăng mạnh so với mức 100 triệu USD hồi tháng 3.

Đáng chú ý, cả 3 người đều trẻ hơn Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Meta, từng đạt danh hiệu tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới ở tuổi 23, cách đây gần 20 năm. Người duy nhất từng đạt danh hiệu này sớm hơn họ là Kylie Jenner vào năm cô 21 tuổi. Nhưng sau khi phát hiện số liệu kinh doanh của thương hiệu Kylie Cosmetics bị thổi phồng, Forbes đã đính chính thông tin này sau đó.

Nhóm sáng lập Mercor cũng vượt qua Shayne Coplan, CEO của Polymarket, vừa trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới ở tuổi 27 vào tháng 10, sau khi công ty nhận 2 tỷ USD đầu tư từ tập đoàn Intercontinental Exchange (chủ sở hữu Sàn Chứng khoán New York).

Trước đó, vào năm 2021, Alexandr Wang của Scale AI, cũng từng giữ danh hiệu này năm 24 tuổi. Đến tháng 6/2025, Lucy Guo, đồng sáng lập công ty của Wang, cũng trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới ở tuổi 30, soán ngôi Taylor Swift.

3 nhà sáng lập trẻ bất ngờ trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới sau khi công ty được định giá 10 tỷ USD . Ảnh: Mercor.

Foody, Hiremath và Midha sáng lập Mercor năm 2023 nhằm kết nối kỹ sư Ấn Độ với các công ty Mỹ cần lập trình viên tự do. Họ xây dựng nền tảng phỏng vấn bằng nhân vật ảo, rồi phát hiện cơ hội lớn trong ngành gán nhãn dữ liệu (Data labeling). Từ đó, cả 3 tập trung phát triển lĩnh vực này và ra mắt Mercor, nền tảng tuyển dụng và kết nối các chuyên gia với phòng thí nghiệm AI hàng đầu như OpenAI.

Lớn lên ở vùng Vịnh San Francisco, cả 3 đều con của các kỹ sư phần mềm. Mẹ Foody làm cho bộ phận bất động sản của Meta, còn cha anh từng sáng lập một công ty đồ họa từ thập niên 90 rồi chuyển sang tư vấn cho các startup. Ở tuổi 16, Foody đã khởi nghiệp một công ty nhỏ, giúp bạn bè nhận khuyến mãi trên Amazon Web Services với thu phí 500 USD /người.

Hiremath và Midha là bạn từ năm 10 tuổi, gặp nhau khi cùng tham gia các cuộc thi tranh biện ở tiểu học. Sau này họ gặp Foody trong đội tranh biện khi lên trung học. Khi còn học ở Harvard, Hiremath học nghiên cứu về thị trường lao động dưới sự hướng dẫn của Larry Summers - cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ và hiện là thành viên hội đồng quản trị OpenAI. Summers sau đó đã đầu tư vào Mercor.

Vị thế dễ lung lay

Thông tin gọi vốn của Mercor xuất hiện giữa lúc ngành gán nhãn dữ liệu đang biến động mạnh. Tháng 6, Meta đã thành công mua 49% cổ phần của công ty Scale AI với giá 14 tỷ USD và đưa CEO Alexandr Wang về làm việc. Khi Scale AI bị “gắn chặt” với Meta, một số khách hàng tiềm năng không còn muốn hợp tác với Scale AI nữa, tạo ra khoảng trống thị trường, khiến các đối thủ nhỏ hơn của Scale AI phải gấp rút cạnh tranh cơ hội.

Vào tháng 9, Scale đã gởi đơn kiện Mercor với cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại do cựu giám đốc của Scale thực hiện, với hơn 100 tài liệu mật được chia sẻ. Hiện tại, vụ kiện vẫn đang được điều tra và chưa có kết luận cuối cùng. Phía Mercor đã lên tiếng phủ nhận việc dùng tài liệu của Scale, cho biết rằng những tài liệu chỉ được lưu trong Google Drive cá nhân của Ling, chưa được Mercor truy cập.

Giữa lúc tình hình 2 bên căng thẳng, Mercor lại có những chuyển biến lớn. Khi được Forbes hỏi về vụ việc này, Foody nói rằng anh không bận tâm nhiều về những cáo buộc này.

Ngoài sự phát triển mạnh mẽ của Scale AI và startup như Mercor, nhiều đối thủ khác cũng ghi nhận những kết quả khả quan: công ty Surge đang đàm phán định giá 30 tỷ USD , có thể giúp nhà sáng lập Edwin Chen trở thành tỷ phú trẻ nhất trong Forbes 400; Turing AI (định giá 2,2 tỷ USD ) đã huy động 110 triệu USD vào tháng 7; còn Invisible (định giá 500 triệu USD ) năm 2023 là đối tác quen thuộc của OpenAI và Microsoft.

Là những tỷ phú mới nổi, họ chia sẻ rằng bản thân vẫn chưa có dành thời gian cho bản thân vì bận rộn. “Tôi rời văn phòng khoảng 22h30 tối, trung bình 6 ngày một tuần, nên cũng chẳng còn thời gian cho những thứ khiến mình xao nhãng ngoài công việc”, Foody chia sẻ.