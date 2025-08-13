'Tiểu thư Thung lũng Silicon' bị tố phông bạt

Becca Bloom (2001), TikToker gây chú ý nhờ lối sống vương giả, bất ngờ bị tố dùng hàng hiệu nhái, lừa dối người theo dõi.

Becca Bloom nhiều lần khoe lối sống đáng mơ ước. Ảnh: @beccaxbloom.

Becca Bloom (tên thật là Rebecca Ma, 25 tuổi) trở thành cái tên phủ sóng mạng xã hội năm 2025. Cô được biết đến với biệt danh “tiểu thư thung lũng Silicon”, là con gái của 2 doanh nhân công nghệ ở California (Mỹ).

Với những đoạn video hé lộ cuộc sống xa hoa, cô nhanh chóng thu hút 3,9 triệu người theo dõi trên TikTok và hơn 1,7 triệu lượt theo dõi tài khoản Instagram. Gia nhập TikTok từ đầu năm 2025, cô nhanh chóng trở nên nổi bật trong cộng đồng #RichTok - hashtag chỉ những nhà sáng tạo nội dung giàu có trên nền tảng này.

Trong các bài đăng, Becca Bloom thường xuyên khoe túi xách, trang phục đến từ các nhà mốt danh giá như Hermès, Dior, Chanel hay Valentino. Tuy nhiên, gần đây cô bị “bóc phốt” sử dụng hàng hiệu nhái, xây dựng lối sống hào nhoáng “phông bạt” trên mạng xã hội.

Dùng hàng nhái, nhưng được bênh vực?

Cụ thể, một nhà sáng tạo nội dung có tên Andrew, sở hữu gần 30.000 lượt theo dõi trên TikTok, chia sẻ loạt video chỉ ra những điểm bất thường trên túi xách hiệu của Bloom. TikToker trên cho biết một số mẫu túi có quai lỏng, lỗ xỏ kỳ lạ, chất lượng gia công không đạt tiêu chuẩn.

Becca Bloom bị "bóc phốt" là sử dụng hàng hiệu nhái, tạo dựng lối sống hào nhoáng ảo. Ảnh: @beccaxbloom.

Các video này lập tức thu hút hàng triệu lượt xem do Becca Bloom sở hữu số lượng lớn người theo dõi, xây dựng lối sống sang chảnh một cách chân thực, chưa từng bị nghi ngờ dùng hàng giả.

Loạt clip “bóc phốt” của Andrew nhanh chóng gây chia rẽ dư luận. Trong khi một số chỉ trích Bloom lừa dối người theo dõi, gây thiệt hại cho các nhà mốt cao cấp, những người khác lại bênh vực influencer này, cho rằng cô vẫn có điều kiện tài chính tốt, chỉ lựa chọn dùng hàng nhái để đa dạng hóa tủ đồ hiệu, phục vụ niềm đam mê thời trang.

Đây cũng là tâm lý phổ biến của khách hàng tiêu dùng hàng hiệu fake hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh OEM (viết tắt của “original equipment manufacturer”), nhà sản xuất cho các nhãn hàng phương Tây tại Trung Quốc, tuyên bố bán túi xách, trang phục và mỹ phẩm y hệt sản phẩm của hãng cao cấp với mức giá chỉ bằng 1/10.

Việc Becca Bloom bị cho là tiêu dùng hàng nhái thậm chí còn được đánh giá là mở ra một thói quen sử dụng hàng thời trang mới. Việc hàng fake được chấp nhận rộng rãi cũng có thể góp phần truyền thông thương hiệu, giúp hàng thật được biết đến nhiều hơn.

Becca Bloom là ai?

Bloom chia sẻ với người hâm mộ rằng cô lớn lên ở Atherton (California, Mỹ), là con gái của 2 doanh nhân thành đạt: ông Simon Yiming Ma và bà Heidi Chou - đồng sáng lập công ty phần mềm Camelot Information Systems (Thung lũng Silicon). Dù có nền tảng tài chính vững chắc, Bloom nhiều lần nhấn mạnh rằng cô muốn tự lập và nỗ lực vì sự nghiệp riêng.

Becca Bloom chia sẻ lối sống, trải nghiệm vương giả, thu hút sự chú ý. Ảnh: @beccaxbloom.

“Cả cha và mẹ tôi đều là doanh nhân thành công trong lĩnh vực công nghệ và bất động sản. Nhưng tôi cũng làm việc chăm chỉ không kém để tạo dựng con đường riêng. Thành thật mà nói, điều đó càng thúc đẩy tôi cố gắng hơn”, cô nói trong một video TikTok.

Ở tuổi 25, Becca Bloom làm việc trong ngành tài chính. Cô tốt nghiệp Đại học Nam California với bằng cử nhân kinh doanh và chuyên ngành phụ về luật. Gần đây, cô ký hợp đồng với United Talent Agency, công ty quản lý các nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng như Emma Chamberlain và Charli D’Amelio, để phát triển hình ảnh cá nhân.

Bloom hiện đính hôn với bạn trai lâu năm David Pownall - một kỹ sư phần mềm người Canada đang làm việc tại Google. Cặp đôi gặp nhau tại một quán cà phê ở Palo Alto và gắn bó từ đó. Kế hoạch tổ chức đám cưới cũng trở thành cảm hứng xây dựng nội dung phong phú cho nữ influencer.

Cô chia sẻ mọi chi tiết về quá trình chuẩn bị, đồng thời tiết lộ mức chi phí khiến nhiều người choáng váng. Hôn lễ dự kiến diễn ra mùa hè này tại Villa Balbiano, một trong những biệt thự cổ xa hoa nhất bên hồ Como, nơi được nhiều người nổi tiếng lựa chọn làm địa điểm tổ chức tiệc cưới.