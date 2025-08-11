'Boy phố', 'girl phố' là ai?

Lối ăn mặc "boy phố", "girl phố" chứng minh khả năng duy trì sức hút, là một phần của thời trang đường phố, xuất hiện trong buổi biểu diễn võ thuật, trấn áp quái xế ngày 10/8.

Thiếu tá Lê Thị Mai Ly, hiện công tác tại Công an phường Phúc Lợi (Hà Nội), vào vai "girl phố" trong chương trình Ngày hội vì thủ đô bình yên do Công an TP Hà Nội tổ chức. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong chương trình Ngày hội vì thủ đô bình yên, thuộc chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, màn biểu diễn trấn áp dàn quái xế nhận được quan tâm đặc biệt. Trong đó, nhiều người, bao gồm các chiến sĩ công an, vào vai các thanh niên lạng lách, đánh võng, tái hiện hình ảnh mất an toàn giao thông, gây rối trật tự xã hội tại phố đi bộ hồ Gươm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Bên cạnh màn diễn tập ấn tượng, phong cách hóa trang, ăn mặc như “boy phố”, “girl phố” của dàn diễn viên cũng thu hút sự chú ý. “Boy phố”, “girl phố” là hình tượng, phong cách và lối ăn mặc được xem như một phần của văn hóa đường phố. Nhiều người nổi tiếng, tín đồ thời trang cũng xây dựng phong cách cá nhân xoay quanh xu hướng này.

Tuy nhiên, trào lưu trên cũng nhận về nhiều luồng ý kiến khác nhau. Trong khi một số cho rằng lối ăn diện này tương đối thú vị, thể hiện sự tự do, phóng khoáng, màu sắc cá nhân của người mặc, nhiều ý kiến khác lại nhận xét xu hướng trên tương đối thiếu tính thẩm mỹ.

Gần đây, phong cách “boy phố”, “girl phố” được nhiều nghệ sĩ hưởng ứng, xuất hiện trên mạng xã hội và sân khấu ca nhạc bất chấp những lời khen chê.

Lối ăn mặc như “boy phố”, “girl phố” được dàn diễn viên tham gia buổi biểu diễn võ thuật, trấn áp quái xế ứng dụng. Ảnh: Duy Hiệu.

‘Girl phố’ là ai?

Hình ảnh “girl phố” xuất hiện nhiều vào những năm 2010, trở nên “bùng nổ” trong giới 9X. Đúng với tên gọi, lối ăn mặc này gắn liền với nhiều nữ sinh, hot girl tại các thành phố, đô thị lớn.

Mặc dù từng đặc biệt thịnh hành, xu hướng này cũng nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều, gây chia rẽ dư luận. Trong khi một số cho rằng phong cách “girl phố” tương đối trẻ trung, năng động, vui vẻ, phù hợp với lứa tuổi học sinh, sinh viên, nhiều người lại cho rằng lối ăn mặc trên chỉ là trào lưu nhất thời, thiếu chiều sâu.

Những hình ảnh như tóc sư tử, quần jeans cạp trễ, họa tiết da beo hay mái phồng là một phần trong ký ức tuổi thơ của nhiều cô gái thuộc thế hệ 9X. Đây vốn là biểu tượng của sự sành điệu một thời.

Ngoài ra, lối ăn mặc này còn bao gồm áo phông hoạ tiết, sơ mi caro, quần short rách, crop top, hoodie giấu quần và chân váy ngắn. Những món phụ kiện không thể thiếu cho xu hướng trên là balo, túi xách, kính mắt và mũ lưỡi trai.

Huyền Baby là một trong những hot girl để lại dấu ấn với hình tượng "girl phố". Ảnh: @huyenbaby89/IG.

Các item này phần nào phác họa hình ảnh “girl phố” thịnh hành trên mạng xã hội, đường phố vào những năm 2010. Vốn gắn liền với 9X, lối ăn mặc trên được nhiều hot girl thuộc thế hệ này nhiệt tình lăng xê, hưởng ứng.

Những hot girl nổi tiếng một thời như Huyền Baby, Hạnh Sino, Emily hay Tâm Tít cũng từng diện trang phục theo mốt này, tạo ra một trào lưu khó quên. Hiện nay, “phong cách girl phố” vẫn xuất hiện rải rác, được biến hóa theo hướng hiện đại hơn.

‘Boy phố’ là ai?

Cùng với “girl phố”, phong cách “boy phố” cũng là một phần không thể thiếu của thời trang đường phố Việt Nam. Lối ăn mặc này được nhiều người nổi tiếng lăng xê từ cuối năm 2024, chứng minh khả năng duy trì sức hút trong thời gian dài.

Xu hướng này thể hiện tinh thần ăn chơi, thường được các rapper, DJ nhiệt tình lăng xê, hưởng ứng. Các item quen thuộc của “thời trang boy phố” là áo phông in hình đôi cánh đại bàng, sơ mi kẻ, mũ lưỡi trai, quần jeans rách bạc màu và thắt lưng bản to, hướng sự chú ý vào logo thương hiệu ở phần nắp khoá.

Động tác múa quạt và âm nhạc “Vinahey” cũng gắn liền với hình tượng trên. Tuy nhiên, đây cũng là phong cách gây chia rẽ dư luận, phụ thuộc nhiều vào quan điểm thẩm mỹ của các cá nhân.

“Thời trang boy phố” được Andree Right Hand, Quân A.P lăng xê trong thời gian dài. Ảnh: @andreerighthand/IG, Quân A.P/FB.

Trên sân khấu concert Anh Trai Say Hi 4 hồi cuối năm ngoái, HIEUTHUHAI diện áo phông in hình đôi cánh đại bàng sặc sỡ của thương hiệu Marcelo Burlon, phối với quần jeans rách bạc màu, hoàn thiện set trang phục với thắt lưng Louis Vuitton bản lớn. Đây được xem là những item đặc trưng của hình tượng “boy phố”.

Đáng chú ý, đây không phải phong cách hàng ngày của giọng ca Ngủ Một Mình. Có thể thấy, anh chỉ cosplay hình tượng này để gia tăng yếu tố giải trí cho chương trình.

Thời trang “boy phố” vốn gắn liền với hình tượng của các nghệ sĩ nam như Andree Right Hand hay Quân A.P, được hưởng ứng trong thời gian dài.