Lối ăn mặc bị chê sến của hoa hậu Lương Thùy Linh

Tuần vừa qua, thương hiệu thời trang nội địa Lumie Concepts của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Local brand này bị chỉ trích vì bán sản phẩm chất lượng kém và “ngáo giá”. Phần lớn thiết kế bị chê là nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn và dìm dáng. Bên cạnh sản phẩm thời trang, phong cách cá nhân của cô cũng nhận về nhiều lời chê hơn khen. Với gu thẩm mỹ thiếu ổn định, nền tảng thời trang yếu, hoa hậu sinh năm 2000 khiến công chúng hoài nghi về quyết định thành lập local brand.
Gu thời trang của Lương Thùy Linh bị nhận xét là tương đối “trồi sụt”, thiếu điểm nhấn đáng nhớ. Bên cạnh thương hiệu cá nhân, cô cũng xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo, sự kiện của các nhà mốt quốc tế như Dior, Gucci, Fendi hay Balmain. Tuy nhiên, chất lượng các màn xuất hiện của Lương Thùy Linh không đồng đều. Nhiều lần, cô ghi điểm với trang phục, tạo hình ấn tượng, truyền tải được tinh thần của nhãn hàng. Song, nàng hậu cũng từng khiến công chúng thất vọng vì sự lựa chọn váy áo có phần sến, già hơn tuổi.
Bên cạnh trang phục tham dự sự kiện, outfit hàng ngày của hoa hậu cũng có nhiều điểm trừ. Trang phục in hoa văn, họa tiết hoa lá được mỹ nhân sinh năm 2000 đặc biệt yêu thích, ưa chuộng, song không ít lần phản chủ. Chi tiết hoa được đánh giá là đứng ở ranh giới giữa sến và lãng mạn. Tuy nhiên, phần lớn sự lựa chọn của Lương Thùy Linh bị nhận xét là sến. Không chỉ mặc váy áo in họa tiết hoa nhí, cô còn diện các thiết kế đính chi tiết hoa 3D, chưa ghi điểm với kiểu váy áo này.
Bên cạnh hoa, chi tiết lông vũ, bèo nhún, đường diềm, xếp lớp, bồng xòe và ruy băng cũng được nàng hậu yêu thích. Cô thường xuyên diện váy áo, sử dụng phụ kiện bao gồm các chi tiết này. Lương Thùy Linh nhiều lần gây thất vọng khi diện trang phục tiểu thư, đáng yêu không phù hợp. Cô cũng từng mắc lỗi phối đồ khi kết hợp những item không liên quan, thiếu liên kết, thậm chí đối chọi nhau trên một outfit. Những tạo hình rối mắt, rườm rà của cô bị đánh giá thấp.
Vì nhận biết lợi thế chiều cao, đôi chân dài, nàng hậu liên tục diện váy ngắn hoặc short, hướng sự chú ý vào đôi chân. Tuy nhiên, kiểu trang phục này nhiều lần phản tác dụng, khiến người mặc trở nên lênh khênh, để lộ khuyết điểm dáng thô. Nhiều cách phối đồ của cô khiến tổng thể trở nên mất cân bằng.
Tuy không nhiều, Lương Thùy Linh cũng có những lần mặc đẹp, lựa chọn trang phục, layout makeup và kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt và vóc dáng. Với chiều cao nổi bật và khuôn mặt sắc nét, cô trở nên ấn tượng hơn khi diện trang phục cổ điển, tối giản, đơn sắc, mang hơi hướm menswear. Mái tóc nâu và layout makeup kiểu Âu - Mỹ cũng phù hợp với mỹ nhân này.
Hiện nay, phần lớn sản phẩm của Lumie Concepts đều như bước ra từ tủ đồ của Lương Thùy Linh, bị đánh giá là thiếu cá tính, nét đặc trưng riêng để trở nên nổi bật và tồn tại trên thị trường thời trang trong nước ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Những thiết kế đơn điệu, đính ruy băng, sử dụng phối màu pastel nhạt nhòa của local brand này được nhận xét là tương đối quen mắt. Cộng đồng mạng cũng nhanh chóng tìm thấy những món đồ có kiểu dáng, mẫu mã tương đối giống sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử Trung Quốc.
Xu hướng thời trang bền vững tăng dần qua các năm
Bắt đầu từ khoảng năm 2014, số lượt tìm kiếm “quần áo giá rẻ” bắt đầu giảm mạnh, trong khi cùng thời điểm này, số lượt tìm kiếm “quần áo bền vững” tăng mạnh. Trong cuốn Thế giới không rác thải, tác giả Ron Gonen cho rằng sự chú ý vào xu hướng phát triển bền vững trong ngành thời trang đang tăng đột phá dưới sự mở đường của những nhà tiên phong trong lĩnh vực thời trang bền vững như Stella McCartney, Eileen Fisher và Yvon Chouinard của Patagonia.