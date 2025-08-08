Lối ăn mặc bị chê sến của hoa hậu Lương Thùy Linh

Gu thời trang của Lương Thùy Linh bị nhận xét là tương đối “trồi sụt”, thiếu điểm nhấn đáng nhớ. Bên cạnh thương hiệu cá nhân, cô cũng xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo, sự kiện của các nhà mốt quốc tế như Dior, Gucci, Fendi hay Balmain. Tuy nhiên, chất lượng các màn xuất hiện của Lương Thùy Linh không đồng đều. Nhiều lần, cô ghi điểm với trang phục, tạo hình ấn tượng, truyền tải được tinh thần của nhãn hàng. Song, nàng hậu cũng từng khiến công chúng thất vọng vì sự lựa chọn váy áo có phần sến, già hơn tuổi.