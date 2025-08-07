Local brand của hoa hậu, á hậu bị nghi vấn đạo nhái, 'ngáo giá'

Thương hiệu thời trang nội địa của Lương Thùy Linh và Thảo Nhi Lê đều tạo ra những tranh cãi trên mạng xã hội, thậm chí bị tẩy chay vì đạo nhái, "ngáo giá".

Nhãn hàng của Lương Thùy Linh bị chê vì bán sản phẩm chất lượng kém. Ảnh: @lumie.concepts/IG.

Local brand Lumie Concepts của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh trở thành tâm điểm tranh cãi trong thời gian gần đây. Chất lượng kém, không tương xứng với giá thành khiến các sản phẩm mà thương hiệu này bán ra bị chỉ trích, tẩy chay.

Đây không phải lần đầu hãng thời trang của các nàng hậu khiến công chúng phẫn nộ. Hồi năm 2023, thương hiệu nội y của Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Thảo Nhi Lê cũng vướng nghi vấn đạo nhái.

Danh tiếng của các hoa hậu khiến local brand được chú ý, song cũng góp phần thổi phồng, nối dài những ồn ào liên quan. Thậm chí, chuyện đời tư của các nàng hậu cũng bị kéo vào, khiến sự vụ trở nên nghiêm trọng hơn.

Thương hiệu của Lương Thùy Linh bị chê ‘vừa đắt vừa xấu’

Ngày 2/8, Lương Thùy Linh tổ chức sự kiện khai trương thương hiệu thời trang nội địa Lumie Concepts do cô sáng lập tại phường Xóm Chiếu (TP.HCM) (quận 4 cũ), kéo dài đến hết ngày 3/8.

Với dàn khách mời là người nổi tiếng, local brand nhận được sự quan tâm từ công chúng. Thế nhưng, thay vì nhận được sự hưởng ứng, thương hiệu thời trang non trẻ này lại vấp phải làn sóng chỉ trích lớn.

Bên dưới phần bình luận, nhiều ý kiến cho rằng thiết kế, chất liệu các sản phẩm không tương xứng với giá tiền. Hiện nay, các mặt hàng của local brand trên còn tương đối hạn chế về mặt mẫu mã và kiểu dáng.

Sản phẩm của thương hiệu do Lương Thùy Linh sáng lập nhận về nhiều lời chê hơn khen. Ảnh: @lumie.concepts/IG, TikTok.

Chất liệu sản phẩm chủ yếu là thun tăm, có giá thành đầu vào tương đối rẻ, không tạo nên phom dáng cứng cáp như kỳ vọng của khách hàng. Thiết kế cũng tương đối đơn điệu, thậm chí kén dáng người mặc.

Các chi tiết như chiết eo, quai váy áo, đường cắt xẻ đều không được xử lý một cách gọn gàng, tinh tế, dẫn đến tình trạng thừa vải, nhăn nhúm ở một số vị trí. Phương pháp xử lý tương đối ẩu, cẩu thả khiến thương hiệu bị chỉ trích nặng nề.

Ngoài ra, cộng đồng mạng cũng phát hiện ra một số thiết kế có mẫu mã tương đối giống với các sản phẩm được chào bán trên sàn thương mại điện tử Trung Quốc.

Bên cạnh mẫu mã, chất lượng, giá thành của các mặt hàng này cũng là vấn đề gây tranh cãi. Mức giá trung bình 1-2 triệu đồng/chiếc bị cho là quá cao, không phù hợp với chất vải, kiểu dáng và mẫu mã như trên.

Cộng đồng mạng còn cho rằng chi phí sản xuất những mặt hàng trên chỉ bằng khoảng 1/10 giá thành bán ra. Nhiều người nhận định rằng local brand của Lương Thùy Linh tương đối “ngáo giá”, mượn danh tiếng của chủ sở hữu để định giá cao.

Ngoài những ý kiến trái chiều liên quan đến sản phẩm, một số nhận xét tiêu cực về phong cách cá nhân của nàng hậu sinh năm 2000 cũng xuất hiện. Gu thời trang cá nhân của cô bị cho là tương đối nhạt nhoà, thiếu cá tính và không ổn định. Hơn nữa, hoa hậu cũng chưa chứng minh được kiến thức, kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thời trang, thiếu nền tảng thành lập local brand này.

Nghi vấn đạo nhái từ local brand của Thảo Nhi Lê

Hai năm trước, thương hiệu DAPHALE STUDIOS của Thảo Nhi Lê cũng vướng tranh cãi đạo nhái. Nhiều sản phẩm mà hãng bày bán bị tố copy ý tưởng từ các nhà mốt hàng đầu thế giới như Valentino, Versace…

Cụ thể, một chiếc váy của thương hiệu này được Hoa hậu Ngọc Châu diện bị tố đạo nhái ý tưởng thiết kế Valentino được Hailey Bieber mặc trước đó.

Không những vậy, một số thiết kế của người đẹp sinh năm 1994 cũng bị cho là “sao y bản chính” trang phục trên các sàn thương mại điện tử Trung Quốc. Một số mẫu nội y, đồ ngủ của thương hiệu được tìm thấy trên website nước ngoài.

Chiếc váy được Hoa hậu Ngọc Châu diện của thương hiệu DAPHALE bị tố đạo nhái ý tưởng thiết kế Valentino được Hailey Bieber diện trước đó. Ảnh: @daphalestudios, @haileybieber.

Dịp Tết Ất Tỵ năm nay, hãng cũng tạo ra cuộc tranh luận vì sử dụng từ “Chinese New Year” (tạm dịch: “Năm mới Trung Quốc”) thay vì “Lunar New Year” (tạm dịch: “Năm mới Âm lịch”) trên mạng xã hội.

Cụ thể, nhãn hàng thời trang tại TP.HCM chia sẻ lại clip một KOL người Trung Quốc lựa chọn trang phục cho dịp Tết Nguyên đán với dòng chú thích: “Help me choose an outfit for CNY”. Sự việc này tạo ra những luồng ý kiến trái chiều từ phía công chúng. Phần lớn lên tiếng chỉ trích cách sử dụng từ ngữ của thương hiệu.

Nhiều ý kiến cho rằng Tết Âm lịch là ngày lễ lớn của nhiều quốc gia trên thế giới, không chỉ được đón chào bởi người dân Trung Quốc. Vì vậy, cụm từ “Lunar New Year” được cho là phù hợp hơn.

Với cả nghi vấn đạo nhái và lỗi sử dụng từ ngữ trong các sản phẩm truyền thông thương hiệu, Thảo Nhi Lê hoàn toàn im lặng, không đưa ra phản hồi chính thức.