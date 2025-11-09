Căn nhà 6,2 triệu USD trên sườn đồi của nữ chính 'Emily in Paris'

|
Nữ diễn viên Emily in Paris Lily Collins vừa hoàn tất thương vụ bán căn nhà giữa lòng Pasadena (California, Mỹ) cho một người mua giấu tên, với mức giá gần 6,2 triệu USD, cao hơn giá chào bán và tăng tới 2,3 triệu USD so với số tiền cô bỏ ra cách đây 4 năm. Ảnh: Justin Chung.
Năm 2021, con gái của huyền thoại âm nhạc Phil Collins từng chi khoảng 3,9 triệu USD để mua lại ngôi nhà từ nữ diễn viên Kristen Wiig. Kể từ đó, cô tiến hành trùng tu toàn bộ công trình cùng nhà thiết kế Emily Farnham, tạo nên một không gian kết hợp hài hòa giữa tinh thần hiện đại California và phong cách Bắc Âu tối giản. Thành quả được giới thiệu trên tạp chí Vogue vào năm ngoái. Ảnh: Shawn Bishop.
Ngôi nhà, được biết đến với tên gọi Case Study House số 10, là một trong những công trình nằm trong Case Study Program do tạp chí Arts & Architecture khởi xướng vào thập niên 1940, dự án có ảnh hưởng sâu rộng đến kiến trúc hiện đại Mỹ. Được thiết kế bởi bộ đôi kiến trúc sư cha con Kemper Nomland và Kemper Nomland Jr., ngôi nhà hiện nằm trong danh sách Di tích Lịch sử Quốc gia Mỹ. Ảnh: Shawn Bishop.
Nằm trên khu đất rộng hơn 1.300 m2, ngôi nhà gỗ đỏ ba tầng ẩn mình sau hàng rào xanh và cổng kín đáo trên sườn đồi Pasadena, khu dân cư yên tĩnh, nơi nhiều tên tuổi nổi tiếng như Meryl Streep, Grimes hay Oscar De La Hoya cũng sinh sống. Diện tích sử dụng khoảng 315 m2 gồm 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm cùng nhiều không gian sinh hoạt mở, đi kèm một nhà khách riêng biệt có đầy đủ tiện nghi. Ảnh: Justin Chung, Shawn Bishop.
Bên trong, lối thiết kế “mid-century California meets Scandinavian” thể hiện qua những chi tiết như cầu thang nổi, sàn bê tông được phục hồi, gam màu đất ấm áp và ánh sáng tự nhiên tràn ngập. Phòng khách và phòng ăn được ngăn cách bởi lò sưởi gạch lớn, mở ra khu vườn tầng bậc với hồ bơi, bồn sục và khu sân hiên lấy cảm hứng từ phong cách vườn của nhà thiết kế cảnh quan người Hà Lan Piet Oudolf. Ảnh: Shawn Bishop.
Khu bếp ăn được trang bị mặt đá tự nhiên và các thiết bị hiện đại, trong khi phòng ngủ chính có phòng tắm lát đá cẩm thạch, 2 bồn rửa đôi và buồng tắm đứng. Ảnh: Shawn Bishop.
Trước khi sở hữu căn nhà Case Study, Lily Collins từng sống trong biệt thự Beverly Hills do kiến trúc sư John Elgin Woolf thiết kế, được cô mua năm 2016 với giá 12,5 triệu USD và bán lại vào năm 2021, thu lời khoảng 1 triệu USD. Hiện cô và chồng, đạo diễn Charlie McDowell, được cho là sở hữu thêm vài căn nhà tại Copenhagen (Đan Mạch). Thương vụ tại Pasadena được đại diện bởi Ted Clark và Heather Lillard (Compass), trong khi phía người mua do William Baker của The Agency đảm trách. Ảnh: @charliemcdowell/IG.
