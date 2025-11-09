Căn nhà 6,2 triệu USD trên sườn đồi của nữ chính 'Emily in Paris'

Năm 2021, con gái của huyền thoại âm nhạc Phil Collins từng chi khoảng 3,9 triệu USD để mua lại ngôi nhà từ nữ diễn viên Kristen Wiig. Kể từ đó, cô tiến hành trùng tu toàn bộ công trình cùng nhà thiết kế Emily Farnham, tạo nên một không gian kết hợp hài hòa giữa tinh thần hiện đại California và phong cách Bắc Âu tối giản. Thành quả được giới thiệu trên tạp chí Vogue vào năm ngoái. Ảnh: Shawn Bishop.