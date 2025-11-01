Biệt thự 26 triệu USD của nữ minh tinh Oscar

|
Sau 4 năm thi công, công trình cải tạo dinh thự tại Austin (Texas, Mỹ) của nữ diễn viên Emma Stone đã chính thức hoàn tất. Theo hình ảnh mới đăng tải trên Realtor.com, căn biệt thự được mô tả là “ công trình mang tính biểu tượng” thay đổi hoàn toàn diện mạo so với khi xuất hiện trong danh sách bán hồi cuối tháng 5. Ngôi sao La La Land (36 tuổi) cùng chồng, đạo diễn Dave McGary, kỳ vọng bản nâng cấp này sẽ giúp họ tìm được người mua xứng tầm cho ngôi nhà do môi giới Eric Moreland đại diện.
Stone và McGary dành trọn 4 năm để tu sửa căn biệt thự. Khi căn nhà được rao bán hồi tháng 5 với giá 23,5 triệu USD, Moreland cho biết gia đình vẫn dự định chuyển đến Austin trong tương lai, nhưng hiện việc sinh sống tại New York (Mỹ) là hợp lý hơn. Thời điểm đó, công trình vẫn đang hoàn thiện. Moreland chia sẻ rằng việc xây dựng sẽ tiếp tục trong lúc căn nhà được niêm yết và dự kiến hoàn tất vào cuối mùa hè.
Căn bếp là điểm nhấn với mảng tường ốp gạch hồng họa tiết hoa, đảo bếp gỗ sẫm kết hợp mặt đá marble, liền kề khu ăn uống và phòng khách tràn ngập ánh sáng nhờ hệ cửa kính cao kịch trần. Một lò sưởi cổ điển và khu vực giải trí nhỏ được bố trí hài hòa trong không gian mở. Theo mô tả của đơn vị môi giới, nội thất ngôi nhà được thiết kế bởi nhóm kiến trúc sư và thi công bởi Koch Construction, mang “tinh thần tôn trọng truyền thống nhưng vẫn giữ nét tươi mới”.
Các chi tiết gỗ xương cá, sàn gạch đỏ, khung cửa kính chì, cùng hệ vòm cong tạo nên cảm giác sang trọng và ấm cúng hiếm thấy trong những ngôi nhà hiện đại.
Bên cạnh khu sinh hoạt chính, biệt thự còn có thư viện ốp gỗ, phòng chiếu phim kèm quầy bar, phòng chơi cho trẻ và nhà kính tràn ánh sáng.
Tầng trên dẫn đến các phòng ngủ, nổi bật nhất là phòng ngủ chính với lò sưởi riêng và phòng tắm rộng lớn lát gạch đỏ rượu, ốp gỗ tối màu. Ở giữa là bồn tắm cỡ lớn tạo điểm nhấn thị giác.
Phòng thay đồ liền kề được phủ giấy dán tường hoa nhạt, cùng tủ kệ thiết kế tinh tế và gương toàn thân phản chiếu ánh sáng tự nhiên. Trong khi đó, các phòng tắm phụ lại chọn tông sáng, gạch xanh nhạt, đá trắng, và hai phòng powder room trang trí bằng giấy dán tường hoa rực rỡ. Dù vợ chồng Stone chưa từng dọn về sinh sống, hình ảnh rao bán lần này đã được dựng phối cảnh 3D để giúp người xem hình dung rõ hơn không gian khi có nội thất.
Biệt thự nằm trên khu đất rộng hơn 5.000 m2 ở Tarrytown, khu dân cư lâu đời và được xem là đắt giá bậc nhất Austin. Bên ngoài là vườn cây tỉa tót công phu, bể bơi ngoài trời lấp lánh và một “khu vườn cổ tích” dành cho trẻ nhỏ. Hiện căn nhà không được niêm yết trên sàn MLS, nhưng được cho là tài sản đắt giá nhất đang rao bán tại Austin, vượt qua các bất động sản khác có giá trên 20 triệu USD.
Emma Stone không xa lạ gì với việc đầu tư bất động sản. Năm 2024, cô bán thành công khu nhà tại Los Angeles (Mỹ) với giá cao hơn 300.000 USD so với mức 3,99 triệu USD niêm yết, sau khi mua vào năm 2019 với giá 2,3 triệu USD. Trước đó, Stone cũng lãi hơn 100.000 USD khi bán căn biệt thự phong cách mid-century ở Malibu (California, Mỹ). Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar được xem là một trong những ngôi sao Hollywood có gu thẩm mỹ tinh tế và khả năng hồi sinh những không gian cổ điển thành những kiệt tác sống động.
