Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Lifestyle

Format-Lifestyle

Biệt thự chứa du thuyền 60 m của The Weeknd

  • Thứ sáu, 10/10/2025 19:31 (GMT+7)
  • 19:31 10/10/2025

Căn hộ của The Weeknd từng được rao bán với giá gần 55 triệu USD, đủ chứa du thuyền dài 60 m, hồ bơi ngoài trời siêu lớn và hai mặt giáp sông.

Biet thu The Weeknd, can ho The Weeknd, nha The Weeknd gia, du thuyen 60 met, Abel Tesfaye nha, bat dong san, The Weeknd, The Weeknd Miami, biet thu, 55 trieu USD anh 1

Abel Tesfaye, ngôi sao nhạc R&B được biết với nghệ danh The Weeknd, đang ký hợp đồng mua căn nhà ven sông tại khu ngoại ô Coral Gables (thành phố Miami, Mỹ). Giá chính xác của căn hộ chưa được tiết lộ nhưng giá bán gần nhất vào tháng 6 là 54,9 triệu USD. The Weeknd có sở thích với bất động sản cao cấp. Năm 2021, anh chi 70 triệu USD cho một biệt thự ở khu Bel-Air của Los Angeles và bán một căn ơ-p=-ơ=ơgiá 20 triệu USD cho Madonna, theo The Wall Street Journal.
Biet thu The Weeknd, can ho The Weeknd, nha The Weeknd gia, du thuyen 60 met, Abel Tesfaye nha, bat dong san, The Weeknd, The Weeknd Miami, biet thu, 55 trieu USD anh 2Biet thu The Weeknd, can ho The Weeknd, nha The Weeknd gia, du thuyen 60 met, Abel Tesfaye nha, bat dong san, The Weeknd, The Weeknd Miami, biet thu, 55 trieu USD anh 3

Ngôi nhà từng được mua với giá 27,8 triệu USD bởi Steven Lempera, cựu chủ tịch một công ty tại Illinois chuyên thu gom dầu đã qua sử dụng và là một nhà đầu tư bất động sản. Biệt thự này từng được rao bán và rút khỏi thị trường bất động sản nhiều lần. Căn hộ nằm trên lô đất hình chữ V độc đáo, hai mặt giáp sông, diện tích đủ lớn để chứa một du thuyền dài 60 m. Khuôn viên còn có hồ bơi ngoài trời lớn, được lát gạch mosaic họa tiết san hô.
Biet thu The Weeknd, can ho The Weeknd, nha The Weeknd gia, du thuyen 60 met, Abel Tesfaye nha, bat dong san, The Weeknd, The Weeknd Miami, biet thu, 55 trieu USD anh 4

Đại sảnh được thiết kết hệ thống đèn pha lê thả trần dày đặc tạo hiệu ứng ánh sáng lung linh. Hai cầu thang đối xứng dẫn lên tầng trên, kết hợp sàn gỗ và tông trắng chủ đạo, tạo sự sang trọng, thoáng mở cho không gian.
Biet thu The Weeknd, can ho The Weeknd, nha The Weeknd gia, du thuyen 60 met, Abel Tesfaye nha, bat dong san, The Weeknd, The Weeknd Miami, biet thu, 55 trieu USD anh 5

Phòng khách rộng thoáng, hướng trực diện ra sông với cửa kính toàn cảnh đón ánh sáng tự nhiên. Không gian sử dụng tông trắng đen chủ đạo với điểm nhấn là bức tranh xanh lam lớn trên tường. Thiết kế hiện đại, thoáng đãng, dễ tận hưởng cảnh quan bên ngoài.
Biet thu The Weeknd, can ho The Weeknd, nha The Weeknd gia, du thuyen 60 met, Abel Tesfaye nha, bat dong san, The Weeknd, The Weeknd Miami, biet thu, 55 trieu USD anh 6

Quầy bar được thiết kế sang trọng, sử dụng chất liệu kính và gương làm tăng thêm chiều sâu. Dãy đèn pha lê giúp không gian thêm bắt mắt. Vách trang trí bên trái với hoa văn độc đáo vừa giúp ngăn tách, vừa nâng tính thẩm mỹ.
Biet thu The Weeknd, can ho The Weeknd, nha The Weeknd gia, du thuyen 60 met, Abel Tesfaye nha, bat dong san, The Weeknd, The Weeknd Miami, biet thu, 55 trieu USD anh 7

Phòng ngủ nổi bật với mảng tường bọc nhung xanh đậm và các chi tiết nhung trên ghế và thảm, kết hợp cùng tông trắng của giường và sofa giúp không gian thêm hài hòa.
Biet thu The Weeknd, can ho The Weeknd, nha The Weeknd gia, du thuyen 60 met, Abel Tesfaye nha, bat dong san, The Weeknd, The Weeknd Miami, biet thu, 55 trieu USD anh 8

Phòng làm việc được bài trí gọn gàng với thảm xanh đậm họa tiết đan chéo, một chiếc bàn lớn ở trung tâm và hai ghế bọc nhung. Bức tranh hình trái đất tạo điểm nhấn chính cho căn phòng, bên cạnh có hai cửa kính lớn mở ra khu vực ban công.

Sao nữ vay 6,5 triệu USD mua penthouse ở tuổi 26

Sabrina Carpenter vừa bổ sung vào bộ sưu tập bất động sản của mình một căn penthouse sang trọng có giá gần 10,5 triệu USD tại Manhattan (New York, Mỹ).

19:00 26/9/2025

Thứ còn gây chú ý hơn cả cúp vô địch F1, US Open

Từ F1, US Open đến Liên hoan phim Venice, đồng hồ đang dần trở thành“ngôn ngữ” không thể thiếu để định vị hình ảnh các ngôi sao thể thao, điện ảnh.

17:40 5/10/2025

Căn hộ 1,4 triệu USD của doanh nhân Forbes Under 30 bị kết án 7 năm tù

Bất động sản của Charlie Javice nằm ở vị trí góc trong tòa tháp 5 sao. Ban công rộng đủ để tận hưởng trọn vẹn khung cảnh hoàng hôn trên đại dương.

06:21 5/10/2025

Nhà có nhiều cột

Bình đẳng giới không phải là đưa phụ nữ ra khỏi nhà và đẩy đàn ông quay trở lại căn bếp. Xã hội nên là nơi mọi cá nhân được tôn trọng, tự do phát triển và đối xử bình đẳng bất kể thuộc giới tính nào. Mục Lifestyle giới thiệu tới độc giả cuốn Nghĩ bình đẳng, sống bình đẳng. Tác phẩm được hy vọng mang đến cho người đọc những nhận thức cơ bản về vấn đề bình đẳng giới và chất liệu cho các thảo luận về giới và thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam.

Gioi tre van nhau nhung khac xua hinh anh

Giới trẻ vẫn nhậu nhưng khác xưa

29 phút trước 16:57 12/10/2025

0

Không còn thâu đêm trong hộp đêm, Gen Z ở Mỹ chọn tiệc tùng ngoài trời, các buổi gặp gỡ thân mật và đồ uống có cồn nồng độ thấp vì chú trọng sức khỏe.

Vo Jeff Bezos ngay cang tao bao hinh anh

Vợ Jeff Bezos ngày càng táo bạo

6 giờ trước 11:39 12/10/2025

0

Lauren Sánchez liên tục xuất hiện tại các sự kiện, tham dự tuần lễ thời trang, diện trang phục có phần o ép vòng một sau đám cưới đình đám hồi giữa năm.

Tâm Đan

Ảnh: Wall Street Journal

Biệt thự The Weeknd căn hộ The Weeknd nhà The Weeknd giá du thuyền 60 mét Abel Tesfaye nhà bất động sản The Weeknd The Weeknd Miami biệt thự 55 triệu USD The Weeknd nhà biệt thự sang trọng nội thất cao cấp bất động sản Miami cuộc sống giới sao du thuyền cá nhân nhà ven sông hồ bơi lớn.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý