Biệt thự chứa du thuyền 60 m của The Weeknd

Abel Tesfaye, ngôi sao nhạc R&B được biết với nghệ danh The Weeknd, đang ký hợp đồng mua căn nhà ven sông tại khu ngoại ô Coral Gables (thành phố Miami, Mỹ). Giá chính xác của căn hộ chưa được tiết lộ nhưng giá bán gần nhất vào tháng 6 là 54,9 triệu USD . The Weeknd có sở thích với bất động sản cao cấp. Năm 2021, anh chi 70 triệu USD cho một biệt thự ở khu Bel-Air của Los Angeles và bán một căn ơ-p=-ơ=ơgiá 20 triệu USD cho Madonna, theo The Wall Street Journal.