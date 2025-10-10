Biệt thự chứa du thuyền 60 m của The Weeknd

|
Abel Tesfaye, ngôi sao nhạc R&B được biết với nghệ danh The Weeknd, đang ký hợp đồng mua căn nhà ven sông tại khu ngoại ô Coral Gables (thành phố Miami, Mỹ). Giá chính xác của căn hộ chưa được tiết lộ nhưng giá bán gần nhất vào tháng 6 là 54,9 triệu USD. The Weeknd có sở thích với bất động sản cao cấp. Năm 2021, anh chi 70 triệu USD cho một biệt thự ở khu Bel-Air của Los Angeles và bán một căn ơ-p=-ơ=ơgiá 20 triệu USD cho Madonna, theo The Wall Street Journal.
|
Ngôi nhà từng được mua với giá 27,8 triệu USD bởi Steven Lempera, cựu chủ tịch một công ty tại Illinois chuyên thu gom dầu đã qua sử dụng và là một nhà đầu tư bất động sản. Biệt thự này từng được rao bán và rút khỏi thị trường bất động sản nhiều lần. Căn hộ nằm trên lô đất hình chữ V độc đáo, hai mặt giáp sông, diện tích đủ lớn để chứa một du thuyền dài 60 m. Khuôn viên còn có hồ bơi ngoài trời lớn, được lát gạch mosaic họa tiết san hô.
|
Đại sảnh được thiết kết hệ thống đèn pha lê thả trần dày đặc tạo hiệu ứng ánh sáng lung linh. Hai cầu thang đối xứng dẫn lên tầng trên, kết hợp sàn gỗ và tông trắng chủ đạo, tạo sự sang trọng, thoáng mở cho không gian.
|
Phòng khách rộng thoáng, hướng trực diện ra sông với cửa kính toàn cảnh đón ánh sáng tự nhiên. Không gian sử dụng tông trắng đen chủ đạo với điểm nhấn là bức tranh xanh lam lớn trên tường. Thiết kế hiện đại, thoáng đãng, dễ tận hưởng cảnh quan bên ngoài.
|
Quầy bar được thiết kế sang trọng, sử dụng chất liệu kính và gương làm tăng thêm chiều sâu. Dãy đèn pha lê giúp không gian thêm bắt mắt. Vách trang trí bên trái với hoa văn độc đáo vừa giúp ngăn tách, vừa nâng tính thẩm mỹ.
|
Phòng ngủ nổi bật với mảng tường bọc nhung xanh đậm và các chi tiết nhung trên ghế và thảm, kết hợp cùng tông trắng của giường và sofa giúp không gian thêm hài hòa.
Phòng làm việc được bài trí gọn gàng với thảm xanh đậm họa tiết đan chéo, một chiếc bàn lớn ở trung tâm và hai ghế bọc nhung. Bức tranh hình trái đất tạo điểm nhấn chính cho căn phòng, bên cạnh có hai cửa kính lớn mở ra khu vực ban công.
Nhà có nhiều cột
Bình đẳng giới không phải là đưa phụ nữ ra khỏi nhà và đẩy đàn ông quay trở lại căn bếp. Xã hội nên là nơi mọi cá nhân được tôn trọng, tự do phát triển và đối xử bình đẳng bất kể thuộc giới tính nào. Mục Lifestyle giới thiệu tới độc giả cuốn Nghĩ bình đẳng, sống bình đẳng. Tác phẩm được hy vọng mang đến cho người đọc những nhận thức cơ bản về vấn đề bình đẳng giới và chất liệu cho các thảo luận về giới và thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam.