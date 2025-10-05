Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Căn hộ 1,4 triệu USD của doanh nhân Forbes Under 30 bị kết án 7 năm tù

  • Chủ nhật, 5/10/2025 06:21 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bất động sản của Charlie Javice nằm ở vị trí góc trong tòa tháp 5 sao. Ban công rộng đủ để tận hưởng trọn vẹn khung cảnh hoàng hôn trên đại dương.

Charlie Javice tu, doanh nhan gian lan, can ho Miami, ngoi sao fintech, an tu 7 nam, JPMorgan lua dao anh 1

Nằm tại vị trí góc trong tòa nhà 5 sao được xem là đắt giá bậc nhất Miami Beach, căn hộ mà Charlie Javice (32 tuổi) mua năm 2021 có tầm nhìn rộng mở ra vịnh Biscayne. Trên các trang rao bán bất động sản, nơi đây từng được miêu tả sở hữu “tầm nhìn ngoạn mục” và là điểm đến mơ ước của giới thượng lưu. Với giá 1,4 triệu USD, căn hộ là một trong những tài sản đại diện cho bước thăng hoa trong sự nghiệp của nữ doanh nhân trẻ từng được ca ngợi là “ngôi sao fintech”. Ảnh: Realtor.

Charlie Javice tu, doanh nhan gian lan, can ho Miami, ngoi sao fintech, an tu 7 nam, JPMorgan lua dao anh 2

Căn hộ được thiết kế theo phong cách mở, với phòng khách rộng thoáng tràn ngập ánh sáng tự nhiên nhờ hệ thống cửa kính từ sàn đến trần. Không gian bên trong gồm sảnh thang máy bán riêng tư, phòng khách lát đá sáng, nhà bếp thiết kế riêng, tủ quần áo walk-in. Nội thất hiện đại gồm ghế sofa bọc da trắng, tivi treo tường và bếp nhỏ gọn, tất cả được đặt trên nền đá sáng màu vừa tinh giản vừa sang trọng. Ảnh: Realtor.

Charlie Javice tu, doanh nhan gian lan, can ho Miami, ngoi sao fintech, an tu 7 nam, JPMorgan lua dao anh 3

Ban công hướng thẳng ra biển, mở ra toàn cảnh thành phố Miami với những tòa tháp chọc trời, bến du thuyền và mặt biển xanh trải dài đến tận chân trời. Đây cũng là góc thư giãn lý tưởng với sofa mây và bàn kính, nơi chủ nhân có thể nhâm nhi ly rượu vang và ngắm hoàng hôn buông xuống. Ảnh: Realtor.

Charlie Javice tu, doanh nhan gian lan, can ho Miami, ngoi sao fintech, an tu 7 nam, JPMorgan lua dao anh 4

Phòng ngủ là có bức tường kính toàn phần, mở ra khung cảnh vịnh Biscayne và những hàng du thuyền phía dưới. Trong các bản rao bán, căn hộ có đi kèm loạt tiện ích cao cấp như hồ bơi sát vịnh, nhà hàng ngoài trời, phòng gym hiện đại, sân tennis, dịch vụ concierge và valet 24/7. Thế nhưng, 4 năm sau khi dọn vào căn hộ sang trọng ấy, Charlie Javice phải đối diện với bản án 7 năm tù giam vì gian lận. Ảnh: Realtor.

Charlie Javice tu, doanh nhan gian lan, can ho Miami, ngoi sao fintech, an tu 7 nam, JPMorgan lua dao anh 5

Ngày 23/9, tại tòa án liên bang Manhattan (Mỹ), Javice bị kết án 7 năm tù và 3 năm quản chế sau khi mãn hạn, tổng cộng 10 năm. Bản án này nặng hơn nhiều so với đề nghị 18 tháng tù từ phía luật sư bào chữa. Ngoài ra, thẩm phán Alvin Hellerstein yêu cầu Javice nộp lại hơn 22 triệu USD từ lương, cổ phiếu và thưởng, đồng thời cùng đồng phạm Olivier Amar bồi thường 287,5 triệu USD cho JPMorgan Chase, gồm 175 triệu USD giá trị thương vụ cùng hơn 100 triệu USD phí pháp lý mà ngân hàng phải gánh chịu. Ảnh: Brendan McDermid/Reuters.

Charlie Javice tu, doanh nhan gian lan, can ho Miami, ngoi sao fintech, an tu 7 nam, JPMorgan lua dao anh 6

Javice từng là gương mặt trẻ sáng giá trong lĩnh vực tài chính công nghệ, lọt danh sách Forbes 30 Under 30 năm 2019 và thậm chí có buổi gặp riêng với CEO JPMorgan Jamie Dimon khi ngân hàng này mua lại startup Frank năm 2021. Tuy nhiên, điều tra sau đó phơi bày việc cô đã khai man rằng Frank có dữ liệu của 4 triệu người dùng, trong khi con số thực chỉ khoảng 300.000. Ảnh: Brendan McDermid/Reuters.

Charlie Javice tu, doanh nhan gian lan, can ho Miami, ngoi sao fintech, an tu 7 nam, JPMorgan lua dao anh 7

Trong phiên tòa, Javice bật khóc, bày tỏ hối hận và xin lỗi nhà đầu tư JPMorgan cùng nhân viên, cổ đông của Frank. “Ngày nào, tôi cũng nghĩ lại sai lầm của mình”, cô nói. Nhưng theo thẩm phán Hellerstein, mức độ gian dối quá lớn cần có một bản án mang tính răn đe. Trước khi bị bắt, Javice được cho là đã sống tại căn hộ này sau khi nộp khoản bảo lãnh 2 triệu USD. Tuy nhiên, hiện chưa rõ điều gì sẽ xảy ra với bất động sản trong thời gian cô thụ án. Ảnh: Shuran Huang/WSJ.

