Căn hộ 1,4 triệu USD của doanh nhân Forbes Under 30 bị kết án 7 năm tù

Nằm tại vị trí góc trong tòa nhà 5 sao được xem là đắt giá bậc nhất Miami Beach, căn hộ mà Charlie Javice (32 tuổi) mua năm 2021 có tầm nhìn rộng mở ra vịnh Biscayne. Trên các trang rao bán bất động sản, nơi đây từng được miêu tả sở hữu “tầm nhìn ngoạn mục” và là điểm đến mơ ước của giới thượng lưu. Với giá 1,4 triệu USD , căn hộ là một trong những tài sản đại diện cho bước thăng hoa trong sự nghiệp của nữ doanh nhân trẻ từng được ca ngợi là “ngôi sao fintech”. Ảnh: Realtor.