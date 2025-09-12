Bên trong penthouse của 'ông vua' thời trang Italy trước khi qua đời

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Không chỉ để lại một đế chế thời trang toàn cầu, Armani còn in dấu ấn cá nhân trong căn penthouse Upper West Side (Mỹ), nơi mang dấu ấn thẩm mỹ “gọn gàng, hài hòa” quen thuộc.

Nhà thiết kế Giorgio Armani, biểu tượng gắn liền với phong cách suit “thoáng, mềm rũ” và đế chế thời trang tư nhân trị giá hàng tỷ USD, qua đời hồi đầu tháng 9 tại Milan (Italy) ở tuổi 91. Một phần di sản của ông còn lưu dấu tại New York (Mỹ), nơi Armani từng sở hữu căn penthouse sang trọng có tầm nhìn ra Central Park.

Armani từng chia sẻ tinh thần thiết kế của ông nằm ở “sự mạch lạc của những đường nét gọn gàng, gam màu hài hòa và chất liệu cao cấp, nhưng mỗi không gian lại mang cách diễn giải riêng”. Trong khi các bộ sưu tập thường giữ phong cách tối giản và chuẩn mực, không gian sống cá nhân của ông lại được điểm xuyết bởi những chi tiết hài hước, như tượng thú, thú nhồi bông, hay chú khỉ nhỏ đặt trên sofa tại căn hộ áp mái ở New York. “Đó là dấu hiệu của một căn nhà có người ở”, ông từng chia sẻ với Elle Decor.

Năm 2019, Armani chi 17,5 triệu USD để mua lại căn hộ rộng gần 280 m2 từ John Legere, cựu CEO T-Mobile. Nằm trong tòa nhà phong cách Tân Phục Hưng do hãng kiến trúc Schwartz & Gross xây dựng năm 1929, căn hộ sau đó được cải tạo bởi SheltonMindel, kết hợp chi tiết Beaux Arts và lối thiết kế hiện đại, theo Architectural Digest.

Không gian mở ra từ thang máy riêng ốp đồng thau, dẫn vào sảnh lát đá và hành lang nối liền phòng khách góc với trần cao hơn 3,3 m. Cửa kính màu gợi cảm giác nhà thờ, lò sưởi gỗ chạm khắc tinh xảo, đèn chùm cổ và tủ kệ âm tường làm nổi bật vẻ sang trọng. Từ phòng khách và phòng ăn, cửa mở ra ban công rộng hơn 157 m2, bao trọn chiều dài tòa nhà, với tầm nhìn không bị che khuất ra Central Park, đủ cho khu vực ăn uống và lounge ngoài trời.

Điểm nhấn khác biệt của căn hộ là tháp cao trần với cửa kính vòm màu, nơi đây đặt một quầy bar gỗ, tạo thành “đài quan sát” hướng thẳng xuống công viên. Tòa nhà còn có đầy đủ tiện ích, gồm lễ tân 24/7, phòng gym, khu vui chơi trẻ em, phòng giặt và kho lưu trữ.

Theo Wall Street Journal, căn hộ này từng thuộc về ông trùm truyền thông William Randolph Hearst và người tình Marion Davies. Trong một lần cải tạo, kiến trúc sư Lee Mindel phát hiện chữ khắc tên viết tắt của Davies trên lò sưởi, cùng hình ảnh phác họa người phụ nữ giống bà trên khung kính màu. Những chi tiết này góp phần tạo nên dấu ấn lịch sử cho không gian Armani chọn làm nơi dừng chân.

Armani lần đầu đến Mỹ vào thập niên 1970 khi giành giải Neiman Marcus. “Tôi bị choáng ngợp bởi năng lượng và sự đa dạng quốc tế ở đây. Dù khác Milan ở nhiều khía cạnh, New York vẫn mang lại cảm giác quen thuộc, có lẽ bởi tôi đã nhìn thấy nó hàng trăm lần trong phim, nhất là tác phẩm của Martin Scorsese, một người bạn của tôi”, ông kể. Việc được sống ở Upper West Side (New York) vì thế trở thành giấc mơ thành hiện thực.

Tại căn hộ này, Armani từng giữ thói quen nấu những món Itlay truyền thống để chiêu đãi bạn bè, như món tortelli alla piacentina, cotoletta, pasta alla puttanesca hay risotto al salto và salad rau củ. Với ông, ẩm thực giống như thời trang, phải “đơn giản nhưng trường tồn”. “Điều tôi mong người ta cảm nhận khi nhìn vào ngôi nhà này là sự chân thành, cam kết và niềm đam mê, những yếu tố hiện diện trong mọi điều tôi làm”, Armani từng nói.

