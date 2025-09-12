Bên trong penthouse của 'ông vua' thời trang Italy trước khi qua đời

Armani từng chia sẻ tinh thần thiết kế của ông nằm ở “sự mạch lạc của những đường nét gọn gàng, gam màu hài hòa và chất liệu cao cấp, nhưng mỗi không gian lại mang cách diễn giải riêng”. Trong khi các bộ sưu tập thường giữ phong cách tối giản và chuẩn mực, không gian sống cá nhân của ông lại được điểm xuyết bởi những chi tiết hài hước, như tượng thú, thú nhồi bông, hay chú khỉ nhỏ đặt trên sofa tại căn hộ áp mái ở New York. “Đó là dấu hiệu của một căn nhà có người ở”, ông từng chia sẻ với Elle Decor.