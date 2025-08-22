'Công viên giải trí' thu nhỏ 63 triệu USD của Paris Hilton

|
Theo The Wall Street Journal, dinh thự rộng gần 2.835 m2 này từng thuộc về diễn viên Mark Wahlberg và vợ, Rhea Durham, được bán năm 2023 với giá 55 triệu USD. Bất động sản nằm trên khu đất gần 2,5 ha, có 12 phòng ngủ phân bổ ở cả nhà chính và nhà khách.
|
Khu biệt thự nằm trong Beverly Park, khu dân cư khép kín trên đồi Beverly Hills, vốn được mệnh danh là một trong những “pháo đài” xa hoa bậc nhất Los Angeles (Mỹ). Với hệ thống an ninh 24/7, những con đường quanh co riêng tư và tầm nhìn bao trọn thung lũng. Nơi đây vốn là nơi nhiều ngôi sao như Adele, Justin Bieber, Lisa Vanderpump hay vợ chồng Tim McGraw, Faith Hill từng sinh sống. Dù chỉ cách Rodeo Drive vài phút lái xe, Beverly Park mang đến cảm giác tách biệt hoàn toàn với thành phố, với cảnh quan và phong cách thiết kế châu Âu.
|
Xây dựng từ năm 2014, ngôi nhà được ví như “công viên giải trí thu nhỏ” với hồ bơi ngoài trời kèm hang động, thác nước, cầu trượt, sân thể thao, công viên trượt ván và sân golf mini năm lỗ. Bên trong là loạt tiện nghi cao cấp gồm hầm rượu và cigar, rạp chiếu phim gia đình, phòng gym cùng khu vực dành cho nhân viên. Biệt thự được rao bán từ tháng 3 với giá khởi điểm 68 triệu USD và tìm được chủ mới chỉ sau chưa đầy 4 tháng.
Không gian nội thất gây ấn tượng ngay từ sảnh chính với trần cao, hai cầu thang uốn cong và lan can sắt rèn thủ công. Phòng bếp lớn theo tông trắng chủ đạo, được điểm xuyết bằng các đảo bếp và phần hút khói nổi bật, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa ấm áp. Khu thư viện hai tầng với cầu thang xoắn trở thành điểm nhấn, vừa là không gian làm việc, vừa để thư giãn cùng sách.
|
Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách Pháp, có tổng cộng 12 phòng ngủ, trong đó phòng ngủ chính được thiết kế rộng rãi với lò sưởi, khu vực tiếp khách và lối mở ra sân vườn.
|
Bên trong còn có thư viện hai tầng, rạp chiếu phim hiện đại, hầm rượu và cigar, cùng phòng gym tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Paris Hilton cũng có thêm một phòng thay đồ khổng lồ, đây cũng là nơi cô lưu giữ các bộ sưu tập thời trang của mình.
|
Ngoài ra, khuôn viên ngoài trời được bố trí nhiều sân hiên, khu vực tiếp khách cùng góc lò sưởi ngoài trời, phù hợp cho các buổi tiệc riêng tư.
|
Trước thương vụ này, Hilton và Reum từng gắn bó 4 năm tại căn biệt thự ven biển trị giá 8,4 triệu USD ở Malibu (California, Mỹ), trước khi nơi đây bị thiêu rụi trong trận cháy rừng hồi đầu năm nay. “Ngồi cùng gia đình, xem tin tức và thấy căn nhà của mình cháy rụi trên truyền hình trực tiếp là trải nghiệm không ai nên phải trải qua”, Hilton chia sẻ trên Instagram.
Gen Z quan tâm đến thế giới nội tâm nhiều hơn trước
Nguyễn Đoàn Minh Thư, tác giả của cuốn sách Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều là một người trẻ, một Gen Z sinh năm 2000. Cô tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Tâm lý tại Đại học East Anglia và hiện làm thực tập sinh tư vấn tâm lý cho Bộ Y tế Anh (National Health Service). Minh Thư cho biết câu chuyện được viết từ chính trải nghiệm của cô và nhấn mạnh mỗi người chỉ có thể cảm thấy hạnh phúc và bình yên khi hiểu chính mình.