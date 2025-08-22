'Công viên giải trí' thu nhỏ 63 triệu USD của Paris Hilton

Xây dựng từ năm 2014, ngôi nhà được ví như “công viên giải trí thu nhỏ” với hồ bơi ngoài trời kèm hang động, thác nước, cầu trượt, sân thể thao, công viên trượt ván và sân golf mini năm lỗ. Bên trong là loạt tiện nghi cao cấp gồm hầm rượu và cigar, rạp chiếu phim gia đình, phòng gym cùng khu vực dành cho nhân viên. Biệt thự được rao bán từ tháng 3 với giá khởi điểm 68 triệu USD và tìm được chủ mới chỉ sau chưa đầy 4 tháng.