Bên trong biệt thự 7 triệu USD của VĐV tennis Naomi Osaka

  • Chủ nhật, 17/8/2025 08:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau 3 năm sở hữu, Naomi Osaka bán lại căn biệt thự cho chủ cũ với giá cao hơn 1,65 triệu USD so với lúc mua. Tay vợt cũng cải tạo nhiều hạng mục trong thời gian sinh sống.

biet thu sao tennis, Naomi Osaka biet thu, nha Naomi Osaka, trung tam phuc hoi, biet thu Los Angeles, biet thu trieu USD anh 1

Ngôi sao quần vợt Naomi Osaka vừa bán lại căn biệt thự tại Tarzana (Los Angeles, Mỹ) cho cặp đôi nổi tiếng Nick và Vanessa Lachey với giá 7,95 triệu USD, theo The Wall Street Journal. Điều đáng chú ý là căn nhà từng được Osaka mua từ chính cặp đôi này vào năm 2021 với giá 6,3 triệu USD.

biet thu sao tennis, Naomi Osaka biet thu, nha Naomi Osaka, trung tam phuc hoi, biet thu Los Angeles, biet thu trieu USD anh 2

Căn biệt thự sang trọng tọa lạc trên sườn đồi phía trên Beverly Hills, thuộc khu Beverly Hills Post Office, một trong những khu vực thượng lưu nhất Los Angeles. Bất động sản được rào kín với cổng an ninh, không được rao bán công khai trên thị trường. Theo dữ liệu từ dịch vụ niêm yết bất động sản địa phương, giá chào bán ban đầu của căn nhà là 8,295 triệu USD.

biet thu sao tennis, Naomi Osaka biet thu, nha Naomi Osaka, trung tam phuc hoi, biet thu Los Angeles, biet thu trieu USD anh 3

Theo Daily Mail, căn biệt thự này được xây dựng lần đầu năm 1965, nhưng đã được người chủ cũ Jason Lev, chủ một chuỗi hộp đêm tại Los Angeles, cải tạo vào năm 2015. Ông đã hợp tác cùng kiến trúc sư SPACE International và đội thiết kế Ground Up LA để hoàn thiện công trình tối giản, lấy cảm hứng từ phong cách mid-century hiện đại.

biet thu sao tennis, Naomi Osaka biet thu, nha Naomi Osaka, trung tam phuc hoi, biet thu Los Angeles, biet thu trieu USD anh 4

Trong thời gian sở hữu, tay vợt từng 4 lần vô địch Grand Slam đã cải tạo ngôi nhà và xây dựng thêm một khu vực mới bao gồm phòng gym và "trung tâm phục hồi sức khỏe". Khu đất rộng khoảng 0,2 ha được rào kín, có hồ bơi ngoài trời, bồn tắm nước nóng và sân pickleball, nhưng không có sân tennis. Ngôi nhà chính có 5 phòng ngủ, hướng nhìn ra núi.

biet thu sao tennis, Naomi Osaka biet thu, nha Naomi Osaka, trung tam phuc hoi, biet thu Los Angeles, biet thu trieu USD anh 5

Không gian nội thất tông màu trung tính kết nối trực tiếp với sân vườn và tầm nhìn núi nhờ hệ cửa gấp. Phòng khách có trần ốp gỗ ô vuông và lò sưởi, trong khi bếp nổi bật với hai đảo bếp lớn, tủ lạnh đôi và khu ăn sáng ngập ánh sáng.

biet thu sao tennis, Naomi Osaka biet thu, nha Naomi Osaka, trung tam phuc hoi, biet thu Los Angeles, biet thu trieu USD anh 6

Khu ăn uống nhìn ra hồ bơi vô cực, được bao quanh bởi nhà khách, tạo thành một khoảng sân trong kín đáo.

biet thu sao tennis, Naomi Osaka biet thu, nha Naomi Osaka, trung tam phuc hoi, biet thu Los Angeles, biet thu trieu USD anh 7

Tầng trên sở hữu hơn 55 m2 không gian ngoài trời, gồm hai ban công nối liền phòng ngủ chính.

biet thu sao tennis, Naomi Osaka biet thu, nha Naomi Osaka, trung tam phuc hoi, biet thu Los Angeles, biet thu trieu USD anh 8

Khu gym được trang trí bảng đèn neon với những câu động viên như “Nothing good happens without discipline” (tạm dịch: “Không có kỷ luật thì chẳng thể đạt được điều gì”) và “If it was easy, everyone would do it” (tạm dịch: “Nếu dễ dàng thì ai cũng làm”). Trên sàn in logo cá nhân của Osaka, hình chú gấu ôm bông hoa.

biet thu sao tennis, Naomi Osaka biet thu, nha Naomi Osaka, trung tam phuc hoi, biet thu Los Angeles, biet thu trieu USD anh 9

Trung tâm phục hồi đi kèm phòng xông hơi khô, bể nước lạnh, phòng xông hơi ướt và bàn massage. Với sự kết hợp của kiến trúc tối giản, không gian mở và vị trí đắc địa, đây là nơi nghỉ ngơi lý tưởng của tay vợt Gen Z sau những áp lực trên sân đấu.

