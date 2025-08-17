Bên trong biệt thự 7 triệu USD của VĐV tennis Naomi Osaka

Ngôi sao quần vợt Naomi Osaka vừa bán lại căn biệt thự tại Tarzana (Los Angeles, Mỹ) cho cặp đôi nổi tiếng Nick và Vanessa Lachey với giá 7,95 triệu USD , theo The Wall Street Journal. Điều đáng chú ý là căn nhà từng được Osaka mua từ chính cặp đôi này vào năm 2021 với giá 6,3 triệu USD .