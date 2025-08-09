Chi 775.000 USD để biến căn hộ 100 năm tuổi thành 'hồi ức sống'

Một tin đồn về căn hộ từng là phòng khiêu vũ trong tòa nhà năm 1924 khiến anh tò mò. Ngay khi bước vào không gian trần cao 4,5 m, cửa sổ lớn đón tràn ánh sáng và tán lá xanh mướt, anh biết mình đã tìm thấy nơi chốn. Tháng 11/2021, McCulley mua lại căn hộ rộng 150 m2 với giá 775.000 USD , giữ nguyên phần thiết kế mà nhà tạo dựng Andrew Brown đã thực hiện, bao gồm phần sàn gỗ sơn họa tiết hình học xanh-đen, tường gương cổ đến rèm kịch trần. Để biến không gian thành tổ ấm mang dấu ấn cá nhân, anh mời Danielle Balanis, nhà thiết kế nội thất tại Birmingham, người từng trang trí căn hộ cho bạn anh. “Tầm nhìn của cô ấy táo bạo”, McCulley nhận xét.