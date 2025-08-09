Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chi 775.000 USD để biến căn hộ 100 năm tuổi thành 'hồi ức sống'

Sau hai thập kỷ ở Los Angeles (Mỹ), Mason McCulley trở về quê, gửi gắm ký ức về mẹ, tình bạn và những mất mát lớn nhất đời mình vào căn hộ 150 m2 trong tòa nhà 100 năm tuổi.

nam dien vien My, can ho 150 m2, Mason McCulley, thiet ke noi that, nha dien vien anh 1

Năm 2021, giữa lúc sự nghiệp ở "kinh đô điện ảnh thế giới" chững lại, Mason McCulley (42 tuổi) gần như bất lực khi theo dõi mẹ mình, sống tại Birmingham (bang Alabama, Mỹ), dần suy kiệt vì chứng sa sút trí tuệ thùy trán thái dương. “Cuộc sống khi ấy rất tăm tối.Tôi trốn tránh bệnh tình và cái chết sắp đến của mẹ, lại uống rượu quá nhiều”, anh nói với New York Times. Sau 20 năm gắn bó tại Los Angeles, nam diễn viên của series The Pitt (HBO Max) quyết định tìm về quê nhà.

nam dien vien My, can ho 150 m2, Mason McCulley, thiet ke noi that, nha dien vien anh 2nam dien vien My, can ho 150 m2, Mason McCulley, thiet ke noi that, nha dien vien anh 3

Một tin đồn về căn hộ từng là phòng khiêu vũ trong tòa nhà năm 1924 khiến anh tò mò. Ngay khi bước vào không gian trần cao 4,5 m, cửa sổ lớn đón tràn ánh sáng và tán lá xanh mướt, anh biết mình đã tìm thấy nơi chốn. Tháng 11/2021, McCulley mua lại căn hộ rộng 150 m2 với giá 775.000 USD, giữ nguyên phần thiết kế mà nhà tạo dựng Andrew Brown đã thực hiện, bao gồm phần sàn gỗ sơn họa tiết hình học xanh-đen, tường gương cổ đến rèm kịch trần. Để biến không gian thành tổ ấm mang dấu ấn cá nhân, anh mời Danielle Balanis, nhà thiết kế nội thất tại Birmingham, người từng trang trí căn hộ cho bạn anh. “Tầm nhìn của cô ấy táo bạo”, McCulley nhận xét.

nam dien vien My, can ho 150 m2, Mason McCulley, thiet ke noi that, nha dien vien anh 4nam dien vien My, can ho 150 m2, Mason McCulley, thiet ke noi that, nha dien vien anh 5

“Từ đầu, chúng tôi đã thống nhất sẽ dùng nhiều món đồ gia truyền và những món sưu tầm lạ”, Balanis kể. Để làm nổi bật lối vào hình vòm, McCulley mời họa sĩ Krista Machovina từ Los Angeles tạo một bức tranh tường tùy chỉnh. Bức tranh khắc họa một con diệc tượng trưng cho mẹ anh, người qua đời vào tháng 5/2023, và một chiếc thuyền xanh mẹ anh từng chèo ở vùng Muskoka (Canada), cùng hình ảnh con công đại diện cho Carole Cook.

nam dien vien My, can ho 150 m2, Mason McCulley, thiet ke noi that, nha dien vien anh 6nam dien vien My, can ho 150 m2, Mason McCulley, thiet ke noi that, nha dien vien anh 7

Hai bức chân dung khổ lớn của ông nội và cụ nội McCulley, từng treo tại bệnh viện St. Vincent’s (Birmingham), nơi cả hai từng là trưởng khoa phẫu thuật, được bố trí tại mỗi khu vực ngồi. “Chúng là di sản gia đình, mang ý nghĩa đặc biệt”, anh nói. Trên bức tường gương kế bên, McCulley treo một bộ sưu tập tranh ảnh bằng keo dán Command strips, nổi bật là các tác phẩm về nữ diễn viên Carole Cook, bạn thân, cộng sự và nguồn cảm hứng của anh, người qua đời vào tháng 1/2023.

nam dien vien My, can ho 150 m2, Mason McCulley, thiet ke noi that, nha dien vien anh 8

Balanis đã biến phòng khách rộng lớn thành 3 khu vực riêng biệt. Trung tâm là bàn ăn cổ với mặt tròn, có thể mở rộng để tổ chức tiệc tối. Hai khu vực ngồi được bố trí ở hai đầu phòng. Một bên bao quanh bởi cây xanh, lồng chim cổ, tượng xi măng và một chiếc bình lớn từ nhà hàng The Garage (Birmingham). Bên còn lại là sofa được “hộ tống” bởi cặp công nhồi bông trên bệ, mua từ cửa hàng Creel and Gow.

nam dien vien My, can ho 150 m2, Mason McCulley, thiet ke noi that, nha dien vien anh 9

McCulley và Balanis liên tục tìm kiếm thêm vật phẩm lạ mắt để bổ sung vào căn hộ, như tấm áp phích rạp xiếc đầu thế kỷ 20 anh mua ở Toronto (Canada). Tổng chi phí trang trí ước tính khoảng 75.000 USD nhưng McCulley cho rằng mọi thứ đều xứng đáng. Không gian sống không chỉ phản ánh cá tính mà còn truyền cảm hứng cho thiết kế sân khấu của vở kịch tự truyện Carole Cook Died For My Sins, ra mắt tại Los Angeles mùa thu năm ngoái và sắp công diễn tại Nhà hát Virginia Samford ở Birmingham vào tháng 9. “Bối cảnh vở kịch dựa trên căn hộ của tôi. Nó giống như thế giới trong tâm trí tôi”, McCulley nói.

Như Phương

Ảnh: Chris Luker/New York Times

