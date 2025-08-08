Bí mật trong căn hộ 80 triệu USD của nữ đại gia mê nghệ thuật

Pauline Karpidas, nữ đại gia kín tiếng từng gắn bó với Warhol và Dalí, chuẩn bị chia tay kho báu nghệ thuật suốt đời sưu tập, trị giá gần 80 triệu USD trong căn hộ ở London.

Pauline Karpidas đã dày công tạo nên một bộ sưu tập nghệ thuật và nội thất thế kỷ 20 độc nhất vô nhị, sẽ đem gần như toàn bộ kho báu ấy ra đấu giá vào tháng 9. Ảnh: Alex Winship/Sotheby’s.

Ẩn sau cánh cửa khiêm nhường gần công viên Hyde Park (London, Anh) là căn hộ của Pauline Karpidas, một trong những nhà sưu tập nghệ thuật quan trọng nhất châu Âu. Ở đó chứa cả một kho tàng nghệ thuật siêu thực và hậu chiến hiếm có, được bài trí đầy màu sắc và đậm dấu ấn cá nhân.

Bước sang tuổi 80, Pauline Karpidas đang chuẩn bị bán gần như toàn bộ bộ sưu tập nghệ thuật và nội thất độc bản tại ngôi nhà này, nơi từng là điểm hẹn của các nghệ sĩ đương đại, nhà thiết kế và nhân vật văn hóa nổi tiếng, theo CNN.

Trong danh sách khách mời từng ghé qua có thể kể đến những cái tên như Andy Warhol, Pablo Picasso, Salvador Dalí hay René Magritte.

Dù là người có ảnh hưởng lớn trong giới nghệ thuật quốc tế, Karpidas lại nổi tiếng là kín tiếng, hiếm khi chia sẻ với truyền thông. Nhưng cuộc đấu giá sắp tới tại Sotheby’s London, dự kiến thu về hơn 60 triệu bảng (gần 80 triệu USD ), đang đưa tên tuổi bà ra ánh sáng, như một trong những nhà sưu tập cuối cùng thuộc “thế hệ vàng” của giới bảo trợ nghệ thuật.

Kho báu nghệ thuật sắp chia tay công chúng

Oliver Barker, Chủ tịch Sotheby’s châu Âu, mô tả bộ sưu tập này là "không gian lý tưởng ngoài bảo tàng để nghiên cứu và đắm chìm trong những kiệt tác của chủ nghĩa siêu thực và nghệ thuật thế kỷ 20".

Trong số 250 tác phẩm sẽ được bán đấu giá vào ngày 17-18/9, nổi bật là bức La Statue volante của René Magritte (ước tính từ 9-12 triệu bảng).

Phòng khách của Pauline Karpidas là không gian hội tụ kiệt tác của các danh họa như Pablo Picasso, René Magritte, Francis Picabia, Leonora Carrington và Yves Tanguy. Ảnh: Barney Hindle/Sotheby’s cung cấp.

Ngoài ra, bộ sưu tập còn có hai tác phẩm của Warhol lấy cảm hứng từ Edvard Munch, tranh phác họa Gala của Dalí, bức họa thời chiến của Hans Bellmer, tác phẩm hiếm của Dorothea Tanning vẽ chú chó của bà, cùng chiếc giường bằng đồng điêu khắc của nhà thiết kế huyền thoại Claude Lalanne, món đồ nội thất cá nhân của chính Karpidas.

Những tác phẩm này sẽ được trưng bày công khai tại London đầu tháng 9, mang đến cơ hội hiếm hoi để công chúng chiêm ngưỡng các tuyệt tác đã vắng bóng trên thị trường trong nhiều thập kỷ.

Pauline Karpidas sinh ra tại Manchester. Bà bắt đầu hành trình sưu tập nghệ thuật cùng người chồng quá cố là ông Dinos Karpidas, người vốn yêu thích các danh họa thế kỷ 19 như Monet và Renoir.

Sau này, bà có cơ duyên gặp gỡ nhà buôn tranh huyền thoại Alexander Iolas, người từng đại diện cho các nghệ sĩ siêu thực và truyền cảm hứng cho mô hình các “siêu gallery” như Gagosian hay Hauser & Wirth.

Tác phẩm La Statue volante của René Magritte, điểm nhấn của phiên đấu giá, có thể đạt mức giá 12 triệu euro (tương đương 13,9 triệu USD ). Ảnh: Sotheby’s.

Với tài chính vững mạnh và gu thẩm mỹ độc đáo, Karpidas nhanh chóng xây dựng một bộ sưu tập mang đậm dấu ấn cá nhân. Bà là hiện thân của “grande dame”, những nữ thượng lưu của thế kỷ 20 vừa yêu nghệ thuật, vừa là trung tâm của các mối quan hệ thời trang, thiết kế và sáng tạo.

Karpidas từng thân thiết với Andy Warhol, mặc đồ của Yves Saint Laurent, và sống trong những không gian được thiết kế bởi Jacques Grange hay Francis Sultana.

Tuy vậy, khác với Peggy Guggenheim hay Dominique de Menil, những người đưa bộ sưu tập cá nhân thành bảo tàng, Karpidas lựa chọn để các tác phẩm của mình quay trở lại thị trường.

Người phụ nữ cuối cùng của một kỷ nguyên nghệ thuật

“Căn hộ của bà ấy như một tác phẩm nghệ thuật sống. Mỗi chi tiết đều kể một câu chuyện. Đó không phải là nhà của một người giàu có thông thường, mà là một màn pháo hoa của sự sáng tạo”, nghệ sĩ Urs Fischer, người từng tham dự các buổi hội thảo nghệ thuật do Karpidas tổ chức tại Hydra (Hy Lạp), nhận xét.

Pauline Karpidas bên chồng là Constantinos “Dino” Karpidas, người đã đưa bà đến với thế giới sưu tập nghệ thuật sau khi họ kết hôn. Ảnh: picture alliance/Photoshot/Sipa USA.

Fischer từng tạo nên một tác phẩm điêu khắc mô phỏng Karpidas nhìn ngắm bản sao pho tượng Hy Lạp cổ Three Graces, tác phẩm bà từng mua và sau này bán lại cho Bảo tàng Metropolitan.

Cả bốn hình tượng bao gồm cả Karpidas, đều được đúc bằng sáp trắng và cuối cùng bị tan chảy. Đó là ẩn dụ cho sự phù du của vẻ đẹp, nghệ thuật và cả chính người phụ nữ được ông tôn vinh.

Pauline Karpidas có thể là một trong những người cuối cùng thuộc thế hệ những nhà sưu tập tư nhân sống giữa nghệ thuật, yêu nó như hơi thở, và biến ngôi nhà của mình thành một bảo tàng không biển tên. Cuộc đấu giá sắp tới là dấu mốc không chỉ với bà, mà còn với cả một chương lịch sử nghệ thuật sưu tập đang dần khép lại.