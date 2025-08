Mùa hè ở Hội An qua mái ngói, hoa giấy và bức tường cam

Trong không gian rêu phong của phố cổ Hội An, một bức tường cam trở thành góc "check-in" quen thuộc với du khách, mở ra chốn lưu trú mang cả nét cổ điển và màu sắc hiện đại.

Mùa hè ở Hội An (TP Đà Nẵng) (tỉnh Quảng Nam cũ) là nắng vàng trải xuống mái ngói cổ kính, phủ ươm bức tường vàng cũ kỹ, nhuộm óng cánh đồng lúa xanh ngút ngàn. Sự rêu phong, cổ kính của Hội An từ lâu đã trở thành đề tài sáng tác quen thuộc trong thơ ca, văn chương và âm nhạc.

Những con phố cổ ngắn và hẹp được chia theo sơ đồ ô bàn cờ dẫn dắt du khách tới nhiều công trình kiến trúc ấn tượng. Nhà cổ Tấn Ký, nhà cổ Diệp Đồng Nguyên, các hội quán người Hoa, chùa Cầu hay miếu Quan Công trở thành điểm đến hấp dẫn cả khách du lịch và người dân địa phương.

Hình ảnh những ngôi nhà 2 tầng với cửa gỗ, mái ngói và những bức tường vàng hoen ố lưu lại trong ký ức thị giác của nhiều người. Mái ngói Hội An được lợp theo kiểu âm dương, chủ yếu được làm từ đất nung, có hình vuông vát cong.

Phố cổ Hội An mang nét rêu phong, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Linh Vũ.

Cùng với tường vàng và mái ngói, đèn lồng rực rỡ sắc màu cũng là dấu ấn đặc trưng của khu phố cổ. Đèn lồng ở Hội An tượng trưng cho may mắn, bình an và thịnh vượng, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Ánh sáng tỏa ra từ đèn lồng cũng được ví von với sự hy vọng, niềm hân hoan và sự khởi đầu mới.

Nét cổ kính xen lẫn hiện đại cũng được đưa vào các đơn vị lưu trú ở Hội An, tạo ra chốn nghỉ ngơi sau những ngày ngột ngạt nơi phố thị. Gần khu phố cổ, The Mansion Hoi An by Minova trở nên nổi bật với tông cam chủ đạo, tạo ra sự đồng điệu với Hội An vốn rực rỡ sắc màu.

Qua khung cửa sắt uốn lượn màu xanh dương, không gian hồ bơi và sân vườn dần hiện ra, lôi cuốn và mời gọi. Bức tường cam đặc trưng cũng là góc chụp ảnh quen thuộc của cả khách lưu trú tại đây và du khách vãng lai có dịp ghé thăm thành phố, xuất hiện trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Giàn hoa giấy ôm trọn bờ tường bao quanh, tạo ra nét lãng mạn, thi vị cho không gian lưu trú. Hoa giấy cũng được xem là một trong những hình ảnh mang tính biểu trưng của Hội An, thường nở vào cả 4 mùa, song rực rỡ nhất vào khoảng tháng 3. Những giàn hoa đỏ và hồng nở rộ, khiến du khách không khỏi quyến luyến khi có dịp ghé thăm thành phố vào thời gian này.

Không gian xanh giữa lòng Hội An đem đến cảm giác thư thái. Ảnh: Linh Vũ.

Bên cạnh giàn hoa giấy rung rinh, khu vực bể bơi tạo ra một khoảng không gian dễ chịu, thư thái. Dưới ánh nắng mặt trời vàng ươm những ngày hạ, phút giây nằm dài bên hồ bơi, lặng nhìn khoảng xanh mát dịu trở nên đặc biệt quý giá. Những giấc mơ trưa trong lòng phố cổ được bao trùm bởi không khí ấm áp đặc trưng của mảnh đất miền Trung thân thương.

Không gian phía trong villa cũng mang đậm hơi thở Hội An, đan xen giữa nét cổ kính và tinh thần hiện đại. Đó là trần nhà mang hoa văn tinh xảo, cầu kỳ, thuộc về kiến trúc Baroque. Phong cách kiến trúc này xuất hiện từ cuối thế kỷ XVI, dần trở nên nổi tiếng, là một phần của hình thức trang trí cổ điển ở các quốc gia châu Âu.

Hoa văn hoa lá được cách điệu, uốn lượn, kết hợp với những đường cong, xoắn ốc và hình khối phức tạp hút hồn người chiêm ngưỡng. Họa tiết mang tinh thần cổ điển này không chỉ được ứng dụng trên trần nhà, mà còn xuất hiện ở chăn mền, bàn ghế, tạo cảm giác đồng bộ và thống nhất đến từng chi tiết.

Trong không gian này, những món đồ gỗ cũ cũng được sắp xếp, trưng bày một cách khéo léo, tạo ra một cảm giác hoài cổ, đối lập với nét hiện đại, trẻ trung của bức tường cam rực rỡ hay cánh cổng xanh dương nổi bật.