Thực hư tin Ben Johns chạm trán Linh Giang, Hoàng Nam tại TP.HCM

Thông tin Ben Johns dự Vietnam Open tại TP.HCM là không chính xác. Siêu sao pickleball số 1 thế giới sẽ góp mặt ở Vietnam Cup tại Đà Nẵng.

Cuối tháng 3, Ben Johns có màn trình diễn hấp dẫn tại TP.HCM và Hà Nội. Ảnh: Việt Hà.

Ngày 25/8, cộng đồng pickleball Việt Nam xôn xao trước thông tin Ben Johns sẽ dự Vietnam Open (4-7/9) tại TP.HCM và có thể chạm trán Trịnh Linh Giang, Lý Hoàng Nam. Tuy nhiên, thông tin này không chính xác.

Theo Hiệp hội Pickleball Mỹ (UPA), Ben Johns sẽ thi đấu tại Việt Nam nhưng ở một giải đấu khác. Cụ thể, sau khi tham dự Malaysia Cup (24-28/9) ở Kuala Lumpur (Malaysia), nam VĐV người Mỹ sẽ tranh tài ở Vietnam Cup (30/9-4/10) tại Cung Thể thao Tuyên Sơn (Đà Nẵng).

Ben Johns hiện là ngôi sao sáng giá nhất của pickleball thế giới, với hơn 150 danh hiệu PPA Tour trong sự nghiệp. Việc anh lần đầu tiên thi đấu tại Việt Nam được xem là sự kiện mang tính bước ngoặt, đánh dấu nỗ lực đưa các giải đấu pickleball đẳng cấp quốc tế đến gần hơn với người hâm mộ trong khu vực.

Ben Johns (giữa) sẽ tạo ra sức hút lớn cho Malaysia Cup và Vietnam Cup 2025. Ảnh: PPA Tour Asia.

Không chỉ có Ben Johns, giải đấu còn quy tụ dàn ngôi sao hàng đầu, bao gồm Federico Staksrud - tay vợt đơn nam số 1 thế giới người Argentina, Anna Bright Waters - “nữ hoàng đánh đôi”, cùng Tyson McGuffin, Tyra Hurricane Black, Christian Alshon, Zane Navratil, Zoey Chao Yi Wang, Kaitlyn Christian và Alix Truong. Sự góp mặt của các VĐV hàng đầu thế giớii hứa hẹn tạo nên những trận đấu chất lượng, cạnh tranh và thu hút đông đảo khán giả.

"Chúng tôi rất hào hứng khi lần đầu tiên mang PPA Tour Asia Cup đến Malaysia và Việt Nam. Giải đấu quy tụ những VĐV xuất sắc nhất thế giới và mang đến cơ hội cho các VĐV trong khu vực thử sức trước những đối thủ đỉnh cao, trong bối cảnh pickleball đang phát triển nhanh chóng tại châu Á”, Kimberly Koh, Giám đốc điều hành UPA châu Á, chia sẻ.

Trong chiến lược mở rộng thị trường, UPA coi Việt Nam là điểm đến đặc biệt quan trọng nhờ phong trào phát triển mạnh mẽ. Theo thống kê, năm 2024 có hơn 16 triệu người Việt Nam thường xuyên chơi pickleball, tăng 152% chỉ sau một năm. Đây là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất châu Á, giúp Việt Nam trở thành một trong những “điểm nóng” mới của môn thể thao này.

Sự kiện Vietnam Cup tại Đà Nẵng vì thế không chỉ có ý nghĩa thể thao, mà còn góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ pickleball khu vực. Giải đấu được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phong trào trong nước, đồng thời đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng quốc tế thông qua một môn thể thao mới mẻ nhưng đang phát triển bùng nổ.