VĐV pickleball Việt Nam duy nhất vào 2 chung kết ở PPA Tour châu Á

Ở PPA Tour Asia chặng Hong Kong Open 2025, Trịnh Linh Giang đã khẳng định đẳng cấp, trở thành tay vợt Việt Nam duy nhất vào chung kết ở 2 nội dung.

Linh Giang (phải) thắng thuyết phục người đồng đội thân thiết Lý Hoàng Nam. Ảnh: Kamito.

Ngày 23/8, Linh Giang, nhà vô địch PPA Tour Asia Malaysia Open 2025 đã thể hiện một phong độ ấn tượng để có thể tiếp tục bước lên đỉnh cao pickleball châu Á thêm một lần nữa.

Trịnh Linh Giang tiếp tục tạo dấu ấn tại giải đấu Hong Kong Open 2025. Ảnh: PPA Tour Asia.

Những cuộc đấu duyên nợ

Trận đấu được mong chờ nhất trong ngày là màn so tài ở bán kết nội dung đơn nam giữa 2 người đồng đội thân thiết: Linh Giang và Lý Hoàng Nam. Ở cuộc đối đầu này, Hoàng Nam luôn khởi đầu tốt hơn với những cú đánh thuận tay và trái tay uy lực, ổn định ở cuối sân.

Tuy nhiên, Linh Giang cũng thi đấu cực kỳ bản lĩnh, liên tục tung ra những pha thả bóng chéo sân nhẹ nhàng nhưng cực kỳ hiểm hóc để lấy lại lợi thế rồi dần dần lội ngược dòng. Chung cuộc, Linh Giang giành chiến thắng 2-0 với cùng tỷ số 11-8 ở 2 set.

Ở trận bán kết còn lại, tay vợt chủ nhà Jack Wong đã đánh bại một VĐV Việt Nam khác là Trương Vinh Hiển với tỷ số 2-0 (11-2, 11-2). Vinh Hiển cũng là tay vợt hàng đầu Việt Nam, nhưng không đạt điểm rơi phong độ tốt ở giải lần này. Anh mắc nhiều lỗi, đánh bóng rúc lưới và ngoài sân khá nhiều.

Ở những tình huống có thể dứt điểm bằng các pha đánh bóng uy lực, Vinh Hiển lại chủ yếu điều bóng ra góc với ý đồ bào mòn thể lực của Jack Wong. Tuy nhiên, Jack Wong chưa bao giờ "ngán" việc này và phòng ngự luôn là điểm mạnh của tay vợt Hong Kong.

Như vậy, Linh Giang sẽ chạm trán Jack Wong, hạt giống số 1 nội dung đơn nam ở giải lần này. Ở Malaysia Open 2025, Linh Giang từng đánh bại đối thủ này ở bán kết với tỷ số 2-1 rồi sau đó giành chức vô địch nội dung đơn nam.

Ở nội dung đôi nam nữ, Linh Giang cùng tay vợt Connie Lee (Mỹ) cũng đã thể hiện được bản lĩnh để vào chung kết. Họ đánh bại đôi Wang-Beckvall (nữ, Mỹ) - Bhatia (nam, Ấn Độ) ở bán kết với tỷ số 2-1. Đối thủ của Linh Giang - Connie là Aiko Yoshitomi (Nhật Bản) - Robert Stirling (Australia).

Connie và Sophia Huỳnh (phải) chơi rất ăn ý. Điểm mạnh của bộ đôi này là khả năng phản xạ rất nhanh trên lưới. Ảnh: Sypik.



Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi có cơ hội vô địch

Lúc này, Sophia Huỳnh là niềm hy vọng còn sót lại cho pickleball nữ Việt Nam ở Hong Kong Open 2025. Ở nội dung đôi nữ, trong khi Sophia Trần Phương Anh đã phải dừng chân ngay vòng 16 sau khi nhận thất bại 0-2 trước đôi Aiko Yoshitomi (Nhật Bản) - Sarah Lim (Philippines) thì Sophia Huỳnh cùng Connie Leee giành quyền vào bán kết.

Ở vòng 16, Sophia Huỳnh và đồng đội thắng vất vả cặp đôi chủ nhà là Hsiang Huang - Kaifen Yi với tỷ số 2-1 (13-11, 2-11 và 11-3). Đến tứ kết, Sophia Huỳnh - Connie chơi hay hơn và giành chiến thắng thuyết phục 2-0 (11-4, 11-3) trước Yoshitomi - Lim. Đối thủ của cặp VĐV nữ thuộc đội Sypik ở bán kết là Roos van Reek (Hà Lan) và Ting Wei (Hong Kong).

Tất cả trận đấu còn lại của Hong Kong Open sẽ diễn ra vào ngày 24/8. Sau giải đấu này, các VĐV tiếp tục tham dự chặng tiếp theo của PPA Tour Asia là Sansan Fukuoka (Nhật Bản) Open, diễn ra từ 26-31/8 và cuối cùng là Vietnam Open, diễn ra từ 4-7/9 tại TP.HCM.