Pickleball nghiệp dư lần đầu áp dụng máy đo kiểm định vợt

Máy đo độ uốn của vợt pickleball bắt đầu được áp dụng ngay ở các giải đấu nghiệp dư theo quy định mới nhất của Hiệp hội Pickleball Mỹ. Điều này có thể khiến nhiều hãng vợt gặp rắc rối.

Trong pickleball, máy Go-No-Go (GNG) được dùng để đo độ uốn (deflection) của mặt vợt nhằm xác định sản phẩm có vượt chuẩn kỹ thuật hay không. Trước đây, GNG chỉ được sử dụng ở giải chuyên nghiệp, nhưng nay đã áp dụng cả ở giải bán chuyên lẫn nghiệp dư.

Theo The Dink Pickleball, một tổ chức điều hành giải đấu thuộc Hiệp hội Pickleball Mỹ (UPA) là UPA-A, cùng đơn vị xếp hạng trình độ số 1 thế giới DUPR và nền tảng đăng ký thi đấu giải PickleballTournaments.com thành thiết bị kiểm tra chính thức tại các giải họ tổ chức.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều hãng đưa công nghệ mới vào sản xuất để trợ lực, tăng xoáy..., khiến các giải đấu dần mất đi sự công bằng, khó đánh giá chính xác trình độ VĐV.

Ông Đức Dương (trái), bố của thần đồng Quang Dương, từng dùng từ "gian lận" để nói về các VĐV sử dụng vợt Joola trong thi đấu chuyên nghiệp. Ảnh: PPA Tour.

Sắp tới, UPA-A sẽ áp dụng GNG ở loạt giải quy mô lớn như Amateur State Championship Series, PPA Challenger Series, Major League Pickleball (MLP), PPA Tour tại Mỹ, Australia, châu Á, cùng Pickleball World Championships tại bang Texas (Mỹ).

DUPR và PickleballTournaments.com cũng triển khai tương tự ở các giải nghiệp dư trong hệ thống, bắt đầu từ tháng 8.

Giờ đây, khi quy định được siết chặt ngay cả ở giải nghiệp dư, các hãng buộc phải đầu tư hơn ở khâu kiểm định và đồng nhất sản phẩm.

Trước đây, họ thường tách hai dòng: bản dành cho VĐV chuyên nghiệp đạt chuẩn với các thông số nằm trong quy định, và bản thương mại có thông số vượt nhẹ để tối ưu trải nghiệm. Cách làm này giờ tiềm ẩn rủi ro lớn nếu sản phẩm bị loại ở giải phong trào, kéo theo chi phí bảo hành, đổi trả và ảnh hưởng hình ảnh thương hiệu.

Sự cạnh tranh giữa các thương hiệu cũng sẽ trở nên gay gắt hơn. Các hãng phải "chạy đua" để cân bằng giữa việc tuân thủ quy định và đảm bảo trải nghiệm tốt cho khách hàng.

Joola là một trong những hãng vợt có nhiều dòng sản phẩm bị cấm thi đấu. Ảnh minh họa: @quynhkool.

Joola là một trong những thương hiệu chịu ảnh hưởng rõ nhất. Mẫu Perseus Mod TA-15 từng bán chạy của hãng đã bị cấm từ 1/7 do trợ lực quá mức, buộc hãng dừng sản xuất và đưa ra chính sách khuyến mãi, hoàn tiền cho khách hàng. Tương tự, Gearbox cũng phải áp dụng chương trình thu cũ đổi mới cho cây vợt Pro Power Elongated bị cấm.

Nhìn chung, việc áp dụng máy đo vợt ở giải nghiệp dư khiến công tác tổ chức phức tạp hơn, từ khâu kiểm tra tốn thời gian đến tranh cãi khi vợt bị loại.

Tuy nhiên, biện pháp này giúp đảm bảo tính công bằng, sự minh bạch trong việc đánh giá năng lực VĐV. Với các hãng vợt, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội. Thương hiệu nào chứng minh được sản phẩm luôn đạt chuẩn ở cả chuyên nghiệp lẫn phong trào sẽ giành được niềm tin khách hàng và mở rộng thị phần. Việc áp dụng tiêu chuẩn đồng bộ toàn cầu cũng giúp họ thuận lợi hơn khi thâm nhập thị trường mới mà không cần thay đổi thiết kế theo từng khu vực.