Chê tiền thưởng thấp, Quang Dương tuyên bố không dự PPA Tour Asia

Qua lời chia sẻ với trên mạng xã hội, tay vợt pickleball Việt kiều Quang Dương tuyên bố không dự các giải trong hệ thống PPA Tour Asia, trong đó có một chặng diễn ra ở Việt Nam.

Bên dưới phần bình luận của một bài đăng trên trang cá nhân hôm 12/8, đáp lại câu hỏi "Quang Dương có dự định tham gia chặng PPA Tour Asia nào không?", VĐV pickleball sinh năm 2006 này không ngần ngại trả lời: "Tôi không đánh quảng cáo free (miễn phí) cho Joola. Tiền thưởng chỉ có 1.500 USD , còn ít hơn giải phong trào ở Việt Nam".

Phát biểu của Quang Dương được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam sắp tổ chức một chặng của PPA Tour Asia.

Cụ thể, giải Vietnam Open là chặng cuối trong chuỗi ba giải đấu liên tiếp của PPA Tour Asia 2025, sau Hong Kong Open (21-24/8) (Hong Kong, Trung Quốc) và Sansan Fukuoka Open (26-31/8) (Nhật Bản). Vietnam Open dự kiến được diễn ra ở TP.HCM từ ngày 4-7/9.

Người hâm mộ chưa thể được chứng kiến Quang Dương thi đấu ở các giải lớn châu Á. Ảnh: PPA Tour.

Joola cùng một số hãng vợt khác là Facolos, PaddleTek và Franklin là nhà tài trợ chính cho PPA Tour Asia, giải đấu thuộc hệ thống của Hiệp hội Pickleball Mỹ (UPA). Trong khi đó, Quang Dương có mối quan hệ không tốt đẹp với UPA.

Hôm 12/7, UPA thông báo chính thức cắt hợp đồng với Quang Dương do nhiều lần vi phạm điều khoản độc quyền. Quyết định này được đưa ra sau khi tay vợt gốc Việt không tham dự giải đấu MLP, thuộc UPA mà trở về Việt Nam nghỉ dưỡng, có một số hoạt động giao lưu với người hâm mộ.

Ngoài ra, bố của Quang Dương cũng từng bình luận trên mạng xã hội rằng sử dụng vợt Joola là gian lận. Joola là hãng vợt pickleball hàng đầu thế giới, các dòng vợt nổi tiếng với khả năng trợ lực, giúp những cú đánh của VĐV đi với tốc độ nhanh hơn, khó chịu hơn. Từ ngày 1/7, một số dòng vợt của Joola như Mod TA-15, Tyson McGuffin Magnus 3... bị cấm sử dụng ở các giải chuyên nghiệp.