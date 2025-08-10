Vợt pickleball đồ chơi giá 1,25 USD gây chú ý

Chuyến công tác của Tyler bất ngờ trở thành kỷ niệm khó quên khi anh cùng con trai “chữa cháy” bằng bộ vợt pickleball 1,25 USD mua ở một cửa hàng bán lẻ.

Màu xanh nhờ nhợ và chất liệu nhựa rẻ tiền khiến nó trông giống món đồ chơi trẻ con hoặc dụng cụ nhà bếp. Ảnh: @tfoust10/Reddit

Tưởng rằng kế hoạch sẽ đổ bể khi quên mang vợt pickleball trong chuyến công tác, Tyler bất ngờ tìm thấy “vị cứu tinh” tại cửa hàng Dollar Tree gần khách sạn. Anh chọn một cây vợt nhựa màu xanh lá cây kèm quả bóng, với giá chỉ 1,25 USD , The Dink Pickleball đưa tin.

Cây vợt mà Tyler hài hước gọi là “Yêu Tinh Xanh” (Green Goblin). Với vẻ ngoài giống đồ chơi trẻ em hoặc dụng cụ nhà bếp hơn là một cây vợt thể thao, chiếc vợt này khiến các đối thủ không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng anh coi đây là “vũ khí chiến tranh tâm lý”. Khi vào sân, tiếng đập khô gọn mỗi khi bóng chạm mặt vợt khiến nhiều người tò mò thách đấu.

“Ban đầu họ nhìn tôi như kẻ vừa cướp đồ chơi của trẻ con. Nhưng chỉ vài pha bóng, sự thương hại chuyển thành bối rối, rồi khó chịu và có thể là ghen tị”, Tyler kể.

Trong bài đăng gây sốt trên Reddit được đăng tải ngày 7/8, người đàn ông đã chia sẻ trải nghiệm sử dụng cây vợt độc đáo này:

Độ xoáy (Spin) - 0/10: Mặt vợt không thể tạo xoáy dù Tyler đã cố gắng. “Càng sớm chấp nhận điều này, bạn sẽ càng nhanh chóng thích nghi”, anh viết.

Sức mạnh (Power) - 3/10: Điểm ngọt (sweet spot) của vợt nhỏ đến mức gần như không tồn tại, chỉ rộng khoảng 2,5 cm và nằm ngay trên cán cầm. Tuy nhiên, chính sự hạn chế này lại tạo nên sự thú vị.

Tính đánh lừa (Deception) - 10/10: "Yêu Tinh Xanh" khiến đối thủ bối rối. Ban đầu, họ nhìn Tyler với ánh mắt thương hại, nghĩ rằng anh cầm nhầm đồ chơi của trẻ con. Nhưng khi những cú đánh bất ổn định bay ra từ cây vợt này, sự tự tin của đối thủ dần chuyển thành hoang mang.

Kích thước của chiếc vợt "Yêu Tinh Xanh" nhỏ hơn hẳn so với vợt pickleball thông thường chơi trên sân đấu. Ảnh: @tfoust10/Reddit.

Dù không đạt chuẩn của Hiệp hội Pickleball Mỹ (USAP), anh vẫn khẳng định sẽ dùng lại, thậm chí mua thêm một cây cho trận đôi. Theo Tyler, “Green Goblin” phù hợp với người chơi trung cấp trở lên, khéo tay và có thêm chút khiếu hài hước.

“10/10 cho sự hỗn loạn. Nếu bạn đủ tinh quái, chiếc vợt là một trải nghiệm cực kỳ đáng giá, nhất là với mức giá chưa tới một ly cà phê”, anh nói.

Câu chuyện về chiếc vợt “Yêu Tinh Xanh” nhanh chóng lan tỏa trên Reddit, nhận về loạt bình luận hào hứng từ cộng đồng này.

“Link mua hàng và mã giảm giá đâu?”, một số người đùa rằng muốn lập tức săn mua.

“Tôi vừa mua hai cây này cho con của bạn tôi. Có khi phải đổi vợt xịn của mình để chơi thử!”, một người dùng bình luận.

“Cân nặng khi xoay vợt thế nào? Đã thử thêm tạ để mở rộng điểm ngọt chưa? Hay dán thêm miếng grip lục giác, hoặc sticker hình kỳ lân?”, một ý kiến hài hước bàn về “nâng cấp” thiết bị.

Thậm chí, có người khẳng định “đây là bài viết về pickleball hay nhất tôi từng đọc”.