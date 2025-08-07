Đừng để hối tiếc khi sắm vợt pickleball giống Ben Johns, Quang Dương

Nhiều người mua vợt pickleball giống thần tượng mà quên tìm hiểu kỹ. Thực tế, ngay cả VĐV chuyên nghiệp cũng không phải lúc nào hài lòng với vợt mang tên mình, dễ dẫn đến hối tiếc.

Thiết kế dòng vợt riêng cho các VĐV nổi tiếng, vốn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, luôn là cách "móc túi" hiệu quả của các thương hiệu thể thao.

Trên thế giới, hãng Joola có Ben Johns, Collin Johns hay Tyson McGuffin. Trong nước, Kamito đồng hành cùng Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang, còn Sypik "bắt tay" với Quang Dương và Trương Vinh Hiển.

Chọn vợt theo thần tượng không sai, nhưng nếu mua chỉ vì ủng hộ mà không tìm hiểu kỹ, người chơi pickleball dễ phải hối tiếc.

VĐV chưa chắc đã vừa ý

Trước khi một dòng vợt được tung ra thị trường, nhà sản xuất và VĐV phải nhiều lần trao đổi để tìm ra công nghệ và thiết kế phù hợp nhất cho gương mặt đại diện. Thế nhưng, ngay cả khi đã “đo ni đóng giày”, một số VĐV có thể vẫn chưa hoàn toàn ưng ý với dòng vợt dành riêng cho mình.

Điển hình là trường hợp của tay vợt pickleball người Mỹ gốc Việt Quang Dương. Tại một giải đấu thuộc PPA Tour đầu năm nay, dù vẫn trong hợp đồng tài trợ với Selkirk và vốn gắn bó với dòng Vanguard Power Air Invikta, Quang Dương bất ngờ chuyển sang Proton Series 3 Flamingo sau vài pha đánh hỏng.

Anh che tên hãng Proton khi ra sân để tránh lộ diện, song sự việc nhanh chóng bị người hâm mộ phát hiện, khiến Selkirk gửi thư “yêu cầu ngừng ngay và không tiếp tục” vi phạm.

Dòng vợt Selkirk Vanguard mà Quang Dương từng sử dụng được đánh giá là "khó thuần" với những người mới tiếp cận pickleball. Ảnh: Selkirk.

Ở Việt Nam, không ít tay vợt KOL của các hãng vợt, như Nguyễn Anh Thắng và Huỳnh Chí Khương (đội Facolos), phải “độ chì” để cầm vừa tay nhất. “Độ chì” là việc gắn thêm miếng chì vào vợt nhằm tăng trọng lượng, điều chỉnh điểm cân bằng, giúp cải thiện sức mạnh, độ ổn định và khả năng kiểm soát bóng.

Ví dụ, nếu muốn có những cú drive uy lực, VĐV sẽ dán chì vào đầu vợt; nếu muốn "điểm ngọt" rộng hơn, họ sẽ dán vào hai bên. "Điểm ngọt" (sweet spot) là khu vực trên mặt vợt mà khi bóng chạm vào sẽ tạo ra cú đánh chuẩn xác, mạnh và ít rung nhất.

Rõ ràng, dù là gương mặt đại diện, VĐV không chắc đã thích hay thấy hợp với vợt của hãng. Họ dùng vì hợp đồng chứ không hẳn vì phù hợp nhất. Vì thế, người hâm mộ cần tỉnh táo trước khi chọn mua.

Chọn vợt như thế nào cho đúng?

Một cây vợt lý tưởng không nằm ở thương hiệu, hình dáng hay giá tiền, mà ở việc nó mang lại cảm giác tự tin, thoải mái khi sử dụng.

Điều đầu tiên cần chú ý là cảm giác cầm nắm. Kích cỡ tay cầm ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm: quá to sẽ khó giữ chặt, dễ tuột; quá nhỏ khiến bạn siết tay nhiều, dễ mất kiểm soát hoặc đau cổ tay. Theo Ben Paquette, HLV pickleball chuyên nghiệp tại Câu lạc bộ đồng quê Brookhaven (bang Texas, Mỹ), kích thước tay cầm phù hợp là yếu tố quan trọng giúp tránh chấn thương, bởi cầm quá chặt dễ dẫn đến viêm gân cẳng tay.

Chọn vợt pickleball phù hợp phong cách chơi sẽ giúp người chơi tiến bộ nhanh hơn. Ảnh: Thanh Long Bùi/Pexels.

Tiếp theo là trọng lượng. Phần lớn vợt pickleball có trọng lượng 200-255 g. Vợt nặng sẽ phù hợp với người chơi thiên về sức mạnh, thích tung ra những cú drive đầy uy lực. Vợt nhẹ hơn sẽ giúp phản xạ nhanh, thích hợp với lối đánh kiểm soát, mềm mại. Người chơi thiên về chiến thuật nên ưu tiên vợt nhẹ để xoay xở linh hoạt trong những pha giằng co ở khu vực bếp (kitchen).

Hình dáng vợt cũng là một yếu tố quan trọng. Trên thị trường hiện tại, vợt pickleball có nhiều hình dáng: cơ bản, thon dài hay bản rộng. Vợt dài tăng tầm đánh và độ xoáy nhưng giảm độ rộng của "điểm ngọt"; vợt rộng dễ kiểm soát hơn nhưng có thể gặp trở ngại về tốc độ do lực cản gió.

Ví dụ, dòng Tyson McGuffin của Joola được thiết kế dài để hỗ trợ cú drive uy lực, thuận lợi để đánh đơn; trong khi dòng Ben Johns bản rộng hơn, phù hợp với lối đánh kiểm soát.

Cuối cùng là độ dày vợt. Độ dày vợt dao động từ 10-16 mm. Vợt mỏng (10-13mm) thường thiên về sức mạnh, thích hợp với lối chơi tấn công nhanh, liên tục. Vợt dày (14-16mm) cho cảm giác mềm hơn, hấp thụ lực tốt hơn, giúp người chơi kiểm soát đường bóng và giảm chấn lực lên tay. Người mới chơi hoặc ưa chiến thuật thường chọn vợt dày vì độ ổn định và dễ kiểm soát.

Một cây vợt đủ chất lượng để đồng hành lâu dài thường không rẻ. HLV Paquette nhấn mạnh: “Thi đấu tốt hay không phụ thuộc chủ yếu vào kỹ năng, nhưng tôi chưa từng thấy cây vợt nào dưới 60 USD mà đạt chuẩn chất lượng”.

Do đó, để tránh lãng phí, người chơi pickleball cần xác định phong cách chơi yêu thích và sở trường của mình để chọn được cây vợt phù hợp nhất.