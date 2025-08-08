Bất mãn với tiếng ồn từ sân pickleball

Năm 2021, sân tennis của làng Round Pond (Maine, Mỹ) được cải tạo để phục vụ pickleball. Từ đó, số lượng người chơi tăng đều, nhưng tiếng ồn từ sân cũng trở thành vấn đề tranh cãi.

Lượng người chơi pickleball tặng lên làm mất sự yên tĩnh vốn có của khu dân cư. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Sự bùng nổ của môn thể thao pickleball tại bang Maine (Mỹ) đang tạo nên những làn sóng tranh cãi, đặc biệt tại ngôi làng nhỏ Round Pond, thuộc thị trấn Bristol (Maine). Từ khi sân tennis Round Pond, do Hội Cải thiện Làng Round Pond quản lý, được chuyển đổi thành sân pickleball vào năm 2021, số lượng người chơi ngày càng tăng. Tuy nhiên, cùng với đó là những phàn nàn về tiếng ồn và sự xáo trộn đời sống từ cư dân xung quanh, theo Lincoln County News.

Vợ chồng Jesse và Karen Dunbar, chủ ngôi nhà sát sân nhất, cho biết họ phải chịu tiếng ồn và mất riêng tư từ mùa xuân năm nay.

“Âm thanh ồn gấp 10 lần trước đây. Trước chỉ 2-4 người chơi, giờ có khi 12 người, chưa kể khán giả”, Karen nói.

Tiếng ồn ảnh hưởng sinh hoạt

Tiếng ồn từ sân pickleball đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày của gia đình Dunbar.

“Chúng tôi phải lên kế hoạch rời khỏi nhà mỗi ngày để tránh tiếng ồn. Chồng tôi phải làm việc ở thư viện, còn tôi, nếu phải ở nhà để hoàn thành công việc, tôi buộc phải nghe podcast để át đi âm thanh”, bà chia sẻ thêm.

Ngoài tiếng ồn, cặp vợ chồng cũng phản ánh tình trạng xe đỗ ngay tầm nhìn vào nhà, cùng một nhà vệ sinh di động đặt đối diện cửa sổ bếp, chỉ mở khóa cho thành viên đội pickleball. Karen kể từng chứng kiến một người đàn ông tiểu tiện ngoài trời sau khi không mở được nhà vệ sinh và “còn cười khi biết tôi nhìn thấy”.

Một sân pickleball mới được cải tiến từ sân tennis ở Bristol. Ảnh: Bristol Edition.

Gia đình Dunbar đã gửi một lá thư đến Hội đồng Thị trấn Bristol sau cuộc họp ngày 7/5, yêu cầu các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và cải thiện sự riêng tư. Lá thư, đề ngày 11/6, đề xuất sử dụng vợt pickleball giảm tiếng ồn, đặt biển quy định giờ chơi, dựng hàng rào cách âm và trồng cây dọc ranh giới khu đất, điều kiện được cho là đã có trong giấy phép xây sân năm 2004 nhưng chưa được thực hiện.

Tại cuộc họp Hội đồng Thị trấn ngày 16/7, vấn đề tiếp tục được thảo luận với sự tham gia của nhiều cư dân.

Một số hàng xóm khác cũng đồng tình. Karin Tichy, sống cách hai nhà, cho biết muốn “có một ngày cuối tuần yên tĩnh ngồi ngoài sân mà không nghe tiếng pickleball”.

“Hãy cho chúng tôi cơ hội được tận hưởng tài sản của mình”, bà nói.

Người đồng tình, kẻ phản đối

Tuy vậy, nhiều người chơi pickleball phản đối cách Dunbar xử lý.

“Thật đáng buồn khi đọc lá thư bảy trang của ông Dunbar, vì nó khiến người ta nghĩ rằng sự phát triển của các cơ sở thể thao ở Round Pond là một điều bất lợi. Thực tế, đó là một tài sản quý giá, tạo nên cộng đồng và tình bạn giữa những người chơi, chủ yếu là những người đã nghỉ hưu, biết trân trọng giá trị của Round Pond”, một cư dân tên Chris Bennett chia sẻ.

Một cư dân khác tên Matt Hermon cho rằng vợ chồng Dunbar “nên nói chuyện trực tiếp với cộng đồng” thay vì gửi thư yêu sách.

Sau cuộc họp ngày 16/7, vợ chồng Dunbar phát hiện ôtô bị ném trứng và đã báo cảnh sát. Karen cho biết đây không phải lần đầu họ bị trả đũa, trước đó, họ từng bị đe dọa “tẩy chay kinh tế” khi ăn tối tại một nhà hàng địa phương.

Những tranh cãi về tiếng ồn từ pickleball không phải là mới tại Maine. Tại thị trấn Christmas Cove (Maine), tiếng ồn pickleball từng khiến thị trấn yêu cầu người chơi dùng vợt giảm âm. Tại Kittery (Maine), vào tháng 3, thị trấn đã thuê các kỹ sư âm thanh để nghiên cứu giải pháp giảm tiếng ồn từ sân pickleball.

Nhiều cư dân lại ủng hộ việc có sân pickleball tại địa phương vì đây là điểm gặp gỡ, kết nối cộng đồng, đặc biệt với người cao tuổi và người nghỉ hưu. Ảnh minh họa: Kevin Fogarty/Reuters.

Hiện Hội đồng thị trấn Bristol chưa đưa ra hướng xử lý cụ thể. Thư ký thị trấn Rachel Bizarro cho biết mới dừng ở bước kiểm tra tuân thủ bảo hiểm và khuyến nghị làm việc với Hội Cải thiện Làng Round Pond. Cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra tối 6/8.

Hiện tại, Hội đồng Thị trấn Bristol chưa có kế hoạch cụ thể để giải quyết vấn đề.

“Chúng tôi đã kiểm tra để đảm bảo tuân thủ các quy định bảo hiểm nhưng chưa có quyết định chính thức nào. Tôi đề nghị cần có một cuộc đối thoại với Hội Cải thiện Làng Round Pond”, thư ký thị trấn Rachel Bizarro nói.