Cô gái bị ném vợt pickleball vào đầu, nhập viện cấp cứu

  • Thứ tư, 13/8/2025 18:22 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Vụ việc một phụ nữ bị ném vợt pickleball vào đầu ở Gia Lai hồi tháng 6 đang lan truyền trên mạng xã hội. Cơ quan chức năng đã tiếp nhận đơn tố giác và điều tra vụ việc.

Cộng đồng pickleball Việt Nam "dậy sóng" trước thông tin một cô gái bị ném vợt pickleball vào đầu, khiến người này nhập viện.

Thực tế, sự việc đã diễn ra từ tháng 6, được cơ quan chức năng địa phương xác nhận tiế nhận tố giác về tội phạm hôm 15/7, nhưng gần đây người trong cuộc mới lên tiếng thông qua bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 12/8.

Cụ thể, ngày 12/6, nhóm bạn của anh Trần Đức Hiệp (sinh năm 2001) đặt sân pickleball tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) (tỉnh Bình Định cũ). Nhóm thuê khung giờ 19h30-21h và đã thanh toán trước.

Đúng giờ, nhóm của Hiệp có mặt, nhưng thấy người chơi trước vẫn đang sử dụng sân nên chờ họ hoàn tất ván cuối. Khi vào sân nhặt bóng chuẩn bị chơi, một số người trong nhóm trước vẫn nán lại, tiếp tục chơi bóng ở sân mà nhóm Hiệp đã đặt.

Khi tiến lại nhắc nhở, Đức Hiệp cho biết một người đàn ông trong nhóm này phản ứng gay gắt, chửi bới, lăng mạ và đe dọa.

nem vot pickleball, co gai bi nem vot, pickleball Gia Lai, mau thuan san pickleball, nhap vien cap cuu, vu viec pickleball, bi thuong san pickleball, Vo Ngoc Hung Gia Lai, bao luc the thao, cong dong pickleball, quy tac san pickleball anh 1

Chị N nhập viện trong tình trạng choáng váng, chảy máu nhiều. Ảnh: FBNV.

Người đàn ông này hai lần ném vợt pickleball về phía nhóm của Đức Hiệp. Ở lần thứ hai, vợt trúng trực diện vào trán N., thành viên nhóm anh Hiệp, khiến người phụ nữ bị chấn thương, chảy nhiều máu và choáng váng. Nhóm bạn đã sơ cứu và đưa N. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.

Sau khi gây thương tích, Đức Hiệp cho biết người đàn ông rời hiện trường, không hỗ trợ hay xin lỗi. Khi N. xuất viện vào ngày 14/6, người này chỉ liên lạc với mục đích đề nghị rút đơn kiện, không hỏi thăm sức khỏe hay đưa ra lời xin lỗi.

Ngày 15/7, Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 2, Quân khu 5 (tỉnh Gia Lai) xác nhận đã tiếp nhận tố giác và đang giải quyết về tội phạm nêu trên.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông được xác định là Võ Ngọc Hưng (trú tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai). Trong quá trình xảy ra mâu thuẫn, người này dùng vợt pickleball ném trúng vào phần trán của chị N., gây thương tích tại vùng giữa trán.

"Hành vi của người đàn ông này không chỉ thiếu văn hóa, ý thức kém, mà còn thể hiện sự côn đồ, ngông cuồng và xem thường pháp luật", trích bài viết được lan truyền trên mạng xã hội của anh Hiệp.

Hoàng Nguyên

