Du lịch pickleball bùng nổ

Không chỉ là môn thể thao giải trí phát triển bùng nổ, pickleball còn len lỏi vào du thuyền, resort hạng sang và các gói nghỉ dưỡng cao cấp, tạo cơn sốt mới trong du lịch.

Khi muốn trốn khỏi tiết trời giá lạnh ở bang Michigan (Mỹ) năm ngoái, Tanya Gonzalez không tận hưởng kỳ nghỉ trên một bãi biển, mà đặt một chuyến du lịch tennis. Gonzalez và nhóm bạn thân thiết đã đến khu nghỉ dưỡng Saddlebrook ở Tampa (bang Florida, Mỹ), nơi họ được hướng dẫn chơi tennis bài bản cả buổi sáng và có thời gian khám phá thành phố vào buổi chiều.

"Việc cân bằng lịch trình chơi tennis với thời gian thư giãn và đi đó đây khiến kỳ nghỉ càng thêm trọn vẹn. Chúng tôi đã lên kế hoạch trở lại đây vào năm sau", cô nói với BBC.

Gonzalez là một trong số ngày càng nhiều du khách xây dựng kỳ nghỉ xoay quanh các môn thể thao vợt, từ padel ở Maldives đến pickleball trên du thuyền, hay các chuyến nghỉ dưỡng tennis ở New England.

Xu thế mới

Các môn thể thao dùng vợt ngày càng phổ biến trên thế giới. Tennis, vốn phát triển từ lâu và là một trong những môn thể thao hấp dẫn nhất thế giới, được đưa vào tranh tài ở Olympic. Ở Mỹ, số người chơi tennis đạt mức cao nhất với 23,8 triệu (tương đương 1/12 dân số). Các "biến thể" của tennis như padel, pickleball cũng phát triển với tốc độ chóng mặt.

Theo đó, "du lịch thể thao" (sports tripping), với chủ đạo là các môn cầm vợt, cũng dần trở thành xu thế. Dự kiến, ngành công nghiệp này dự báo đạt 1.800 tỷ USD vào năm 2030.

"Du lịch thể thao đang chứng kiến sự bùng nổ bền vững trên toàn cầu. Ngày càng có nhiều du khách lựa chọn lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của mình gắn với các sự kiện lớn, tìm kiếm những trải nghiệm cuốn hút và đáng nhớ", Dave Guenther, Chủ tịch của Roadtrips, một công ty cung cấp các gói du lịch hạng sang được thiết kế riêng cho các giải đấu tennis danh giá thuộc Grand Slam, Olympic và các sự kiện thể thao lớn khác, cho biết.

Pickleball nằm trong số môn thể thao vợt được ưa chuộng trong các kỳ nghỉ dưỡng. Ảnh: Phan Nhật.

Dễ hiểu vì sao thế giới say mê các môn thể thao vợt. Chúng dễ chơi, kích thích cả thể chất lẫn tinh thần, phù hợp cho người mới bắt đầu nhưng vẫn đem lại nhiều phần thưởng cho mọi trình độ, đồng thời có nhiều phong cách thi đấu, gần như ai cũng có thể tiến bộ.

Pickleball đang là môn thể thao phát triển nhanh nhất ở Mỹ, với số lượng người chơi tăng 311% trong những năm gần đây. Tại lục địa già, padel chiếm ưu thế, đặc biệt là ở Tây Ban Nha.

"Pickleball đang thay đổi cách mọi người lên kế hoạch cho chuyến du lịch của mình. Cho dù đó là điểm đến của một giải đấu, một khu nghỉ dưỡng với sân đạt chuẩn hay một chuyến đi cuối tuần để chơi với bạn bè, môn thể thao này đang trở thành một phần trọng tâm trong kỳ nghỉ. Đây không chỉ là một môn thể thao, mà còn là một phong cách sống kết nối người chơi với những địa điểm và cộng đồng mới", Jose Moreno, Giám đốc tiếp thị của USA Pickleball, khẳng định.

Các công ty du lịch cũng đang đón làn sóng mới này. Một số hệ thống khu nghỉ dưỡng như Sandals và Beaches ở vùng Caribbean đã hợp tác với USA Pickleball để tổ chức thi đấu và huấn luyện, kết hợp chơi thể thao với nghỉ dưỡng sang trọng cho du khách. Trong khi đó, hãng du thuyền Holland America Line hiện tổ chức các lớp hướng dẫn, giải đấu và huấn luyện pickleball sau khi hợp tác với Hiệp hội Pickleball Mỹ (PPA).

“Pickleball là một trong những hoạt động được yêu thích nhất trên tàu của chúng tôi, Các buổi luyện tập nhóm và giải đấu dành cho người mới chơi thu hút đông đảo du khách”, Michael Smith, Phó chủ tịch phụ trách trải nghiệm khách hàng của Holland America Line, cho biết.

Những ngôi sao "thức thời"

Các môn thể thao dùng vợt cũng đã chiếm được cảm tình của nhiều người nổi tiếng, từ Leonardo DiCaprio đến Ellen DeGeneres. Trong khi đó, các ngôi sao bóng đá như David Beckham và Cristiano Ronaldo đang lấn sân sang pickleball và padel.

Niềm đam mê này đã mở đường cho sự xuất hiện hàng loạt khách sạn, câu lạc bộ và thậm chí trại hè người lớn theo chủ đề tennis, pickleball và padel. Nhiều nơi do các cựu tay vợt chuyên nghiệp đứng lớp huấn luyện.

Mark Petchey, cựu HLV của tay vợt huyền thoại nước Anh Andy Murray, là người đứng sau các chương trình quần vợt tại Neilson Beach Clubs ở Croatia, Hy Lạp và Sardinia, cũng như khách sạn Cromlix mang phong cách thời Victoria ở Scotland, nơi sân tennis được sơn màu xanh và tím đặc trưng của Wimbledon. Rafa Nadal hiện cung cấp dịch vụ padel tại học viện tennis của mình ở Mallorca (Tây Ban Nha), và các khóa chơi kết hợp chăm sóc spa ở khách sạn TRS Coral và Grand Palladium tại Costa Mujeres (Mexico).

Trong khi đó, huyền thoại tennis Andre Agassi, người từng tham dự Giải vô địch pickleball chuyên nghiệp Mỹ hồi tháng 5, đầu tư vào chuỗi CLB xã hội tập trung vào thể thao vợt kết hợp padel, squash, golf và bóng đá, mở tại Philadelphia, Boston và một số thành phố Mỹ khác.

Bên cạnh xu hướng chơi phong trào, các sự kiện đỉnh cao cũng đang trở thành chất xúc tác quan trọng cho ngành du lịch, với các gói VIP độc quyền, quyền tiếp cận hậu trường và dịch vụ lưu trú cao cấp.

Cristiano Ronaldo không chỉ là một tín đồ của padel, mà còn đang tích cực định hình tương lai của môn thể thao này. Ảnh: Leo Shengwei/Playmaker/Prime Padel.

Những giải đấu lớn như Wimbledon, US Open, Roland Garros hay các giải PPA Tour của pickleball thu hút hàng chục nghìn khán giả đến tận nơi, tạo nên dòng chảy du lịch kết hợp trải nghiệm văn hóa, ẩm thực tại địa phương. Không ít du khách sẵn sàng bỏ ra hàng nghìn USD cho vé xem trận chung kết, kèm theo các gói lưu trú cao cấp và tour khám phá khu vực xung quanh.

“Người hâm mộ không chỉ xem thể thao. Họ muốn sống trong nó. Những trải nghiệm này ngày càng giá trị hơn vì chúng không thể quên được”, Andrew Chmura, Chủ tịch hãng lữ hành Grand Slam Tennis Tours, nói.

Tại châu Á, các quốc gia như Thái Lan, Nhật Bản hay Singapore đang nhanh chóng bắt kịp, đầu tư hạ tầng và tổ chức các giải đấu quốc tế để thu hút du khách. Việt Nam cũng bắt đầu được chú ý nhờ tốc độ phát triển mạnh mẽ của pickleball và tiềm năng tổ chức các sự kiện thể thao, du lịch kết hợp.

Tháng 7 vừa qua, một khu nghỉ dưỡng ở Nha Trang cũng đã mời ngôi sao pickleball gốc Việt Quang Dương đến để chia sẻ các kỹ thuật cơ bản với du khách và thi đấu giao lưu.

Với sự hòa quyện giữa đam mê thể thao, nhu cầu trải nghiệm và kết nối cộng đồng, du lịch thể thao dùng vợt đang định hình một phong cách nghỉ dưỡng hoàn toàn mới. Giờ đây, mỗi kỳ nghỉ không chỉ là để thư giãn, mà còn để sống trọn với niềm đam mê và khám phá thế giới theo một cách khác biệt.