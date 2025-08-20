Pickleball thành ‘mỏ vàng’ đầu tư

Từ trò chơi phong trào, pickleball vươn thành kênh đầu tư mới, môn thể thao với tấm vé 100.000 USD có thể mang lại lợi nhuận gấp 20-30 lần cho những nhà đầu tư chịu chơi.

Năm ngoái, doanh nhân JB Bernstein tại Las Vegas (Nevada, Mỹ) cùng nhóm nhà đầu tư bỏ tiền mua cổ phần một đội pickleball chuyên nghiệp, sau khi chứng kiến sự bùng nổ của Major League Pickleball, giải đấu quốc gia đầu tiên của môn thể thao này tại Mỹ.

Pickleball, trò chơi lai giữa tennis và bóng bàn, đang trở thành hiện tượng ở Mỹ, thị trường tăng trưởng nhanh nhất, và bắt đầu lan sang Anh, theo Financial Times.

Giải đấu tại Mỹ nhanh chóng trở thành “mỏ vàng” cho những nhà đầu tư sớm nhập cuộc. Chỉ trong vài năm, số đội đã tăng từ 8 lên 22, định giá mỗi đội hiện được cho là vượt 10 triệu USD .

Bernstein, thành viên mạng lưới nhà đầu tư siêu giàu Tiger 21, tin rằng pickleball đang ở đúng “điểm ngọt” để rót vốn khi đủ nhỏ để còn cơ hội tham gia, nhưng đủ lớn để hứa hẹn lợi nhuận vượt trội. Tháng 1/2024, giải đấu ký hợp đồng truyền hình đầu tiên, bước đi giúp giảm bớt lo ngại đây chỉ là canh bạc viển vông.

“Đây là khoản đầu tư có thể sinh lời gấp 20 hay 30 lần, điều mà bạn không bao giờ thấy ở S&P 500”, Bernstein khẳng định.

Thể thao thành kênh đầu tư sinh lời lớn

Quỹ đầu tư Sports Media and Entertainment Fund mới của tập đoàn quản lý tài sản Ares (Mỹ) cho phép giao dịch hàng tháng với mức đầu tư tối thiểu 250.000 USD , song nhà đầu tư cá nhân vẫn cần qua ngân hàng tư nhân.

Theo Nash Mithani, Giám đốc ngân hàng tư nhân Standard Chartered UAE, nhiều khách hàng của ông dành khoảng 2 triệu USD trong danh mục 10 triệu USD cho những khoản rủi ro kiểu này. Ông cho rằng sự bùng nổ của Indian Premier League (cricket) hay Saudi Pro League (bóng đá) đã biến thể thao thành kênh đầu tư chính thống.

NFL là minh chứng rõ ràng, với giá trị trung bình một đội đạt 5,9 tỷ USD vào tháng 8/2024, tăng 15% so với năm trước. Thỏa thuận bản quyền 110 tỷ USD kéo dài đến 2033 càng củng cố sức hút. Đội Buffalo Bills, từng được mua với giá 1,4 tỷ USD năm 2014, nay được Forbes định giá 4,2 tỷ USD .

JB Bernstein cho rằng sự dịch chuyển sang nội dung ngắn của khán giả trẻ đang thách thức lợi nhuận dài hạn của ngành đầu tư thể thao. Ảnh: Jacob Kepler/FT.

Tuy vậy, JB Bernstein lại thận trọng. Ông lo nguồn thu bản quyền có thể giảm khi thế hệ khán giả trẻ ngày càng chuộng nội dung ngắn trên TikTok, YouTube.

“Một trận NFL kéo dài tới 3 tiếng khó giữ chân họ”, ông nói. Những thương vụ khổng lồ như Lakers ( 10 tỷ USD ) hay Broncos ( 4,65 tỷ USD ) càng khiến giới đầu tư “đứng ngồi không yên”.

Ngược lại, Ares tin rằng các giải đấu lớn vẫn an toàn nhờ lượng khán giả ổn định và nguồn thu đều đặn. Theo Ampere, chi tiêu toàn cầu cho bản quyền thể thao của các nền tảng trực tuyến đã tăng từ 2,8 tỷ USD năm 2019 lên 10 tỷ USD năm 2024.

‘Món mới’ của giới thượng lưu

Trong khi nhiều thành viên Tiger 21 tập trung săn lùng cổ phần các đội thể thao, Shane Neman, nhà đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực công nghệ sinh học, AI, robot và bất động sản, lại chọn hướng đi khác. Ông vẫn rót vốn vào thể thao, nhưng ưu tiên những khoản đầu tư được đánh giá an toàn hơn.

Ông kết hợp hai xu hướng đang lên ở Mỹ là padel, môn thể thao lai giữa tennis và squash, cùng pickleball ở cấp độ phong trào, đặc biệt phổ biến trong giới có thu nhập cao, với khoản đầu tư bất động sản tại một trong những thị trường an toàn nhất nước Mỹ.

Năm 2022, cùng quỹ đầu tư SC Holdings, Neman mua lại khu đất 7 mẫu xuống cấp từ một sân golf địa phương ở Southampton (New York, Mỹ). 1 năm sau, nhóm cho ra mắt Hamptons Racket Club, câu lạc bộ duy nhất trong khu vực sở hữu cả sân tennis, pickleball và padel.

Pickleball được nhìn nhận là một “khoản cược nhỏ nhưng tiềm năng lớn” đối với giới siêu giàu. Ảnh minh họa: David Dee Delgado/Reuters.

“Tôi thích câu lạc bộ thành viên, mô hình này cho phép tôi tiếp xúc với xu hướng pickle/padel, đồng thời gắn với các giá trị về sức khỏe và lối sống bền vững”, ông chia sẻ, so sánh với thành công của chuỗi câu lạc bộ thành viên toàn cầu Soho House Group hay câu lạc bộ thành viên xa xỉ Casa Cipriani tại New York.

Khác với nhiều nhà đầu tư khác, Neman bỏ qua cơ hội rót vốn vào các đội bóng lớn như Major League Soccer hay gần đây là pickleball.

“Tôi không theo dõi thể thao như một thú vui. Đúng là bản quyền truyền hình có lợi nhuận, nhưng nhiều đội bóng tôi thấy vẫn báo lỗ nặng”, ông nói.

Với Bernstein, bản lĩnh trong đầu tư mạo hiểm thể hiện ở việc lựa chọn những lĩnh vực thể thao có tiềm năng mở rộng. Hiện ông còn cân nhắc rót vốn vào một công ty phát triển mũ bảo hộ giúp giảm nguy cơ chấn động não cho cầu thủ bóng bầu dục Mỹ.

Quan điểm của Bernstein là ngoài tiềm năng tăng trưởng, sức hút của pickleball nằm ở chỗ đây là khoản đầu tư “nhỏ” đối với giới siêu giàu. Một tấm vé 100.000 USD cho một đội pickleball chuyên nghiệp không phải con số lớn so với khối tài sản của họ, và nếu thất bại, họ hoàn toàn chấp nhận được.

“Đây không bao giờ là phần lõi trong danh mục, nhiều lắm chỉ 5%. Nó nằm ở vòng ngoài, nhưng ai cũng mong đợi lợi nhuận vượt trội”, ông nói.