Đi làm 60 km mỗi ngày để tiết kiệm tiền nhà ở TP.HCM

Trước áp lực chi phí thuê nhà, nhiều người trẻ tại TP.HCM trả trọ, về sống cùng gia đình. Tuy nhiên, việc ở chung kéo theo không ít bất tiện về khác biệt sinh hoạt, đi làm xa.

Ngày càng nhiều người trẻ cân nhắc quay về sống cùng bố mẹ sau thời gian thuê nhà ở riêng. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Từ cuối tháng 5, Việt Hưng (27 tuổi, xã Đức Hòa, Long An) chấp nhận quãng đường 60 km đi - về mỗi ngày sau khi quyết định trả phòng trọ ở TP.HCM để về quê sống cùng gia đình. Làm nhân viên văn phòng tại một ngân hàng, anh cho biết tiền thuê nhà ở TP.HCM là gánh nặng lớn, nhất là những tháng không đạt KPI.

“Sau khi nhận lương và trả tiền nhà xong, tôi không còn dư bao nhiêu. Nếu tiếp tục gia hạn hợp đồng vào tháng 6, giá thuê tăng thêm 10%, tôi sẽ khó xoay xở”, Hưng nói.

Trở về quê giúp anh tiết kiệm khoảng 4 triệu đồng tiền thuê nhà, gần 1 triệu đồng dịch vụ điện, nước, Wi-Fi và giảm đáng kể chi phí ăn uống so với trước đây thường xuyên mua đồ ngoài. Đổi lại, mỗi tháng anh tốn khoảng 800.000 tới 1 triệu đồng cho xăng xe và bảo dưỡng. Ngoài ra, anh mất thêm trung bình 3 giờ di chuyển mỗi ngày.

Dù vậy, Hưng cho rằng cái được lớn nhất là tình cảm gia đình gắn kết hơn.

“Được ngồi ăn cơm cùng người thân mỗi tối, tôi thấy ấm áp. Biết vậy, tôi đã dọn về sớm hơn”, anh nói.

Không riêng Việt Hưng, trong bối cảnh giá thuê nhà ở TP.HCM ngày càng leo thang, nhiều người trẻ phải lựa chọn quay về sống cùng gia đình. Quyết định này giúp họ tiết kiệm đáng kể chi phí và có thêm sự chăm sóc tinh thần, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều đánh đổi, như quãng đường di chuyển xa, cảm giác gò bó về tự do cá nhân, hay phải làm quen lại với nếp sinh hoạt chung.

Thoát cảnh 'cơm hàng cháo chợ'

Dù chuyển về quê, Hưng vẫn duy trì thói quen tập gym tại TP.HCM, anh đã mua thẻ tập 2 năm gần phòng trọ cũ. Lịch trình mỗi ngày của anh bắt đầu từ 6h, lái xe từ Long An lên TP.HCM, đến phòng gym lúc 7h, sau đó có mặt tại văn phòng vào 8h30.

Ban đầu, mẹ anh lo lắng con trai đi đường xa mỗi ngày nguy hiểm, nhưng sau gần 3 tháng, bà đã phần nào yên tâm hơn. Hàng tháng, Hưng cũng phụ gia đình khoảng 1 triệu đồng chi phí điện và Internet, khiến gia đình vui vẻ hơn khi anh về ở cùng.

Dù đã quen với nhịp sống mới, Hưng cho biết chưa có kế hoạch lâu dài.

“Tôi nghĩ vài năm nữa vẫn sẽ ở quê, miễn là cân bằng được công việc và quãng đường đi lại. Còn ở với gia đình cả đời thì khó nói trước, nhưng hiện tại, đây là lựa chọn tốt nhất cho tôi”, anh chia sẻ.

Giống Việt Hưng, Hà Anh (25 tuổi, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) dọn về sống cùng bố mẹ vào cuối năm ngoái sau 5 năm ở riêng. Lý do được cô đưa ra là chủ trọ tăng giá thuê vào giai đoạn cô thất nghiệp.

Sau khi bị sa thải đột ngột, Hà Anh gặp khó khăn về mặt tài chính do không có thói quen tiết kiệm, thậm chí “vung tay quá trán” trước đó. Để giảm thiểu sinh hoạt phí trong thời gian tìm kiếm công việc mới, cô quyết định trở về nhà sống cùng gia đình, chấp nhận hy sinh tự do cá nhân.

Thanh Đại chuyển về sống cùng gia đình sau 5 năm tự lập. Ảnh: NVCC.

Sau Tết Nguyên đán, Hà Anh đã tìm được bến đỗ mới, dần ổn định công việc, song lại trở nên quen thuộc với sự chăm sóc của bố mẹ, bắt đầu lười chuyển ra ở riêng. Cô thoát khỏi cảnh “cơm hàng cháo chợ”, không còn phải tự xoay xở những việc vặt như thay bóng đèn hay sửa thiết bị trong nhà tắm.

Ngoài ra, Hà Anh cũng tốn công sức, thời gian và tiền bạc để chuyển đồ đạc cá nhân về nhà bố mẹ, không muốn lập tức dọn ra. Việc tìm kiếm một căn hộ mới cũng tương đối khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh giá nhà thuê tăng cao. Nữ nhân viên văn phòng dự định tiếp tục sống cùng gia đình đến năm sau khi tình hình tài chính ổn định hơn.

“Bố mẹ cũng không yên tâm khi tôi chuyển đi lúc này”, Hà Anh nói.

Hết 'ngủ nướng' vào ngày nghỉ

Sau 5 năm sống tự lập, liên tục chuyển trọ qua nhiều nơi, Thanh Đại (29 tuổi, phường Xóm Chiếu, TP.HCM) quyết định quay về nhà để có thêm thời gian bên bố mẹ, đồng thời dành khoảng 5 triệu đồng tiền thuê nhà mỗi tháng cho tiết kiệm, góp vào chi phí sửa nhà dự kiến trong năm sau.

“Khi sống ngoài, tôi nhận ra tiền mình bỏ ra mỗi tháng chỉ để đổi lấy một căn phòng trọ tạm bợ. Thay vào đó, số tiền đó có thể góp phần làm ngôi nhà của bố mẹ khang trang hơn", anh chia sẻ.

Góc phòng của Mỹ Mỹ khi sống cùng gia đình. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, việc trở về sống cùng bố mẹ cũng đi kèm không ít bất cập. Với tính chất công việc hybrid, Đại thường xuyên ra quán cà phê làm việc và lo gia đình không hài lòng nếu tần suất này quá nhiều. Ngoài ra, gia đình cũng phản đối con trai mang theo con mèo đã nuôi 3 năm.

“Mẹ tôi sợ lông mèo ảnh hưởng sức khỏe nên chưa đồng ý cho mang về nhà nuôi”, anh nói. Để thuyết phục, Đại dự định mua máy lọc không khí nhằm hạn chế lông mèo, tạo môi trường sống thoải mái hơn cho cả nhà. Bên cạnh đó, anh dự định trao đổi thẳng thắn với bố mẹ để giải thích rằng việc làm việc ở quán cà phê giúp anh tập trung và làm việc hiệu quả hơn.

Trong năm tới, khi gia đình cải tạo lại nhà, anh cũng tính bố trí một góc làm việc riêng, sắm thêm bàn làm việc và tai nghe chống ồn để hạn chế ra ngoài khi không cần thiết. Hiện, dù hợp đồng thuê nhà chưa hết, chàng trai 29 tuổi đã bắt đầu chuyển đồ về và ở nhà vào các cuối tuần để thích nghi với nếp sinh hoạt chung.

Là con một, anh dự định sẽ ở cùng bố mẹ lâu dài, bởi trước mắt anh cũng chưa nghĩ đến việc lập gia đình riêng.

Trong khi đó, khác với nhiều người trẻ lựa chọn ra ở riêng, thậm chí chuyển tới thành phố khác để thuận tiện học tập, làm việc, Mỹ Mỹ (22 tuổi, phường Gò Vấp, TP.HCM) chưa có ý định rời khỏi gia đình vì nhận thấy lợi ích kinh tế và sự chăm sóc khi sống chung.

Hiện cô sống cùng bố mẹ và em gái trong căn nhà nguyên căn 3 tầng. Một ngày bình thường của cô bao gồm ăn sáng tại nhà, mang bữa trưa mà mẹ chuẩn bị đến văn phòng, làm việc tại công ty ở phường Sài Gòn, trở về nhà dùng bữa tối cùng gia đình và nghỉ ngơi tại phòng riêng.

Nhờ sống cùng bố mẹ, Mỹ Mỹ chỉ sử dụng lương tháng cho nhu cầu cá nhân như váy áo, mỹ phẩm hay cà phê với bạn bè. Sau 4 năm đại học, cô tiết kiệm được 100 triệu đồng từ các công việc làm thêm, bán thời gian, dự định dùng số tiền này để đầu tư.

“Nếu không sống cùng gia đình, tôi không thể tích lũy số tiền này. Nhiều bạn bè đồng trang lứa có nguồn thu nhập tương đương, thậm chí cao hơn tôi, nhưng không để ra được đồng nào do phải trang trải tiền thuê nhà tăng nhanh”, cô gái trẻ tâm sự.

Theo quan sát của Mỹ Mỹ, bên cạnh những chi phí dễ thấy như tiền thuê trọ, điện nước, việc ở riêng còn đòi hỏi các khoản khác như tiền ăn uống, đồ gia dụng hay sản phẩm vệ sinh phòng ốc. Đây là những chi phí ẩn mà cô không sẵn sàng dành ra mỗi tháng.