Chi 15 triệu đồng/tháng thuê ôtô điện để 'thử cho biết'

Lo ngại rủi ro khi sở hữu ôtô điện, một số người trẻ tại TP.HCM và Hà Nội chọn thuê xe chạy thử vài ngày hoặc 1-2 tháng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ này.

Thuê ôtô điện chạy thử là giải pháp của Khánh Linh (28 tuổi, phường An Đông, TP.HCM) khi băn khoăn trước quyết định sắm xe xăng hay xe điện. Cô tìm thuê một chiếc ôtô 4 chỗ trong khả năng tài chính để trải nghiệm thực tế.

Vì thuê theo tháng từ người quen, cô nhận được mức giá ưu đãi 15 triệu đồng/tháng. Cô cho rằng đây là khoản chi phí cơ hội cần thiết nếu muốn đưa ra lựa chọn chính xác, tránh hối hận và tốn kém hơn về sau.

“Hơn nữa, tôi chỉ định thuê ôtô chạy thử trong 1-2 tháng rồi đưa ra quyết định. Chi phí ‘nuôi’ xe điện cũng thấp hơn xe xăng nhiều”, Khánh Linh giải thích.

Vì còn nghi ngờ về khả năng sử dụng thực tế của ôtô điện, một số người trẻ tại TP.HCM và Hà Nội quyết định thuê xe lái thử để đánh giá mức độ phù hợp trước khi “xuống tiền”. Những băn khoăn phổ biến liên quan đến quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc, thời gian nạp điện và vị trí các trạm sạc.

Các cá nhân, đơn vị cho thuê ôtô điện cũng ghi nhận nhu cầu gia tăng trong thời gian gần đây. Khách hàng tìm đến cả dịch vụ thuê xe tự lái ngắn ngày và dài ngày vì nhận thấy khả năng tiết kiệm nhiên liệu so với phương tiện chạy bằng xăng.

Quyết định sắm ôtô điện sau khi chạy thử

Sau gần một tháng lái xe điện đi làm, Khánh Linh nhận ra nhiều vấn đề, điển hình là việc nghĩ rằng có thể sạc tại nhà bằng nguồn điện dân dụng một cách dễ dàng.

Thực tế, cô gặp khó khăn trong việc tính toán phạm vi chạy cho mỗi lần sạc đầy, rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" do ôtô hết điện giữa đường. Vài lần gặp sự cố giúp Khánh Linh rút kinh nghiệm, luôn chuẩn bị sẵn danh sách trạm sạc trên các tuyến đường thường đi qua để giảm thiểu rủi ro.

Ngoài ra, Khánh Linh từng nghĩ rằng chế độ sạc nhanh là “cứu cánh” cho ôtô điện. Thế nhưng, đây lại là phương án có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ pin và lãng phí thời gian chờ đợi.

Khánh Linh gặp một số bất tiện khi thử lái xe điện, song khẳng định có khả năng khắc phục.

Trong khoảng 30 phút sạc nhanh, cô phải tìm nơi chờ, dẫn đến lãng phí thời gian trong ngày. Trong khi đó, khi nạp điện cho xe tại nhà, Khánh Linh hoàn toàn có thể tranh thủ làm việc khác, tối ưu hóa quỹ thời gian cá nhân.

Như vậy, kinh nghiệm được cô rút ra sau thời gian chạy thử là ưu tiên sạc tại nhà, nhưng cũng cần “vẽ” sẵn bản đồ trạm sạc trong đầu để phòng những tình huống khẩn cấp.

Với các nhược điểm kể trên, Linh cho biết đều có thể khắc phục được. Do đó, cô dự định "xuống tiền" cho một chiếc ôtô điện trị giá khoảng 600 triệu đồng trong tháng tới.

“Thực ra chạy xe nào cũng có điểm bất tiện. Còn thời gian lái thử cho tôi thấy khả năng xử lý những khó khăn thường gặp khi dùng ôtô điện”, cô kết luận.

Khác với Khánh Linh, Thảo Nguyễn (27 tuổi, phường Tây Thạnh, TP.HCM) chỉ thuê ôtô điện để trải nghiệm ít ngày. Đầu tháng 7, cô cùng 3 người bạn quyết định “đổi gió” bằng cách thuê một chiếc xe điện 4 chỗ giá rẻ cho chuyến đi Đà Lạt (Lâm Đồng) kéo dài 3 ngày 2 đêm.

“Trước đây, chúng tôi thường thuê xe xăng để đi chơi xa, nhưng lần này muốn thử xe điện cho biết”, cô chia sẻ. Cả nhóm chia đều chi phí thuê xe, xuất phát từ TP.HCM lúc 4h và đến nơi khoảng 15h, sau 2 lần dừng sạc kết hợp nghỉ chân và ăn uống dọc đường.

Thảo đánh giá chuyến đi khá suôn sẻ và thoải mái. Xe vận hành êm, không phát ra tiếng ồn động cơ, không có mùi xăng, cảm giác lái nhẹ nhàng. Những điểm dừng sạc cũng được tính toán hợp lý để không ảnh hưởng tới lịch trình của nhóm. Tuy nhiên, sau lần đầu lái xe điện đường dài, cô cũng rút ra một vài kinh nghiệm.

“Khi xe tôi chạy ở tốc độ khoảng 80 km/h mà có xe lớn vượt qua với tốc độ 100 km/h, tôi cảm thấy xe hơi chông chênh. Có lẽ vì xe nhỏ và nhẹ nên cần giữ tay lái chắc hơn bình thường một chút”, cô kể.

Theo Thảo Nguyễn, xe sẽ phù hợp hơn khi chạy trên các tuyến quốc lộ ở tốc độ trung bình 50-70 km/h, thay vì cao tốc - tuyến đường đòi hỏi tốc độ cao và tay lái “chắc”.

Một điều khiến Thảo bất ngờ là việc tìm trạm sạc trên đường dễ dàng hơn so với lo ngại ban đầu. Cô cho biết trạm sạc không khó kiếm, nhưng nếu muốn chọn nơi vừa sạc xe, vừa có không gian ăn uống và nghỉ ngơi thoải mái thì cần lựa chọn kỹ hơn.

Dù nhiều người cho rằng xe điện nhỏ, nhẹ chỉ thích hợp chạy trong đô thị, Thảo tin rằng loại xe này vẫn có thể đáp ứng các chuyến đi xa nếu người dùng chuẩn bị kỹ lưỡng, lên kế hoạch rõ ràng và hiểu rõ giới hạn vận hành của xe.

Sau trải nghiệm lần này, cô gái 27 tuổi cho biết đang cân nhắc sở hữu một chiếc ôtô điện giá rẻ trong tương lai.

“Tôi nghĩ không có chiếc xe nào hoàn hảo, quan trọng là nó phù hợp với nhu cầu di chuyển và tài chính cá nhân”, Thảo nói.

Dịch vụ cho thuê ôtô điện phát triển

Dịch vụ cho thuê ôtô điện của Minh Tiến (xã Tân Trụ, Tây Ninh) gần đây thu hút nhiều khách hàng trẻ, đặc biệt là thế hệ sinh sau năm 2000. Bên cạnh cửa hàng tại Long An, nơi anh sinh sống, dịch vụ cho thuê còn có điểm đặt xe tại phường Phước Long B (TP.HCM) để hỗ trợ khách hàng sinh sống tại thành phố lớn.

Hiện cửa hàng vận hành 5 đầu xe, nhưng nhờ liên kết với đơn vị khác, số lượng xe thực tế lớn hơn và có thể điều phối linh hoạt theo nhu cầu. Danh mục xe trải dài và đa dạng, gần như bao phủ toàn bộ dòng xe của hãng nội địa.

Minh Tiến cho biết khách hàng thuê xe điện vì khả năng tiết kiệm chi phí nhiên liệu.

Giá thuê lẻ theo ngày dao động 500.000-800.000 đồng/ngày, tùy theo dòng xe. Một trong những lợi thế đáng kể là khách không cần chi trả phí nhiên liệu, nhờ chính sách sạc miễn phí được áp dụng đến năm 2027 từ nhà sản xuất. Đây được xem là yếu tố cạnh tranh lớn của xe điện trong giai đoạn hiện tại, giúp người dùng tiết kiệm chi phí đáng kể so với xe xăng.

“Giá thuê xe điện tương đương xe xăng cùng phân khúc, nhưng tiết kiệm hơn vì hiện được miễn phí sạc. Ví dụ, chuyến TP.HCM - Phan Thiết (Bình Thuận) khoảng 400 km có thể tốn 500.000 đồng tiền xăng, nhưng đi xe điện thì không mất chi phí nhiên liệu”, anh dẫn chứng.

Minh Tiến cho biết không ít khách hàng đến thuê xe vì tò mò với phương tiện mới.

“Nhiều người muốn trải nghiệm xe điện trước khi quyết định mua. Họ thường chọn thuê ngắn hạn 1 ngày để xem có phù hợp không”, anh nói. Đối tượng khách hàng chủ yếu là người trẻ, có tài chính vừa phải và cần phương tiện di chuyển đường dài thay vì xe máy. Những dòng xe nhỏ gọn, giá thuê hợp lý, phù hợp 1-2 người, được ưu tiên lựa chọn.

Bên cạnh yếu tố tiết kiệm, Minh Tiến cho biết lý do khác khiến khách chọn thuê xe trải nghiệm là bởi vẫn chưa đủ tin tưởng vào xe điện, đặc biệt về độ bền và tuổi thọ pin sau khi đọc nhiều thông tin tiêu cực trên Internet.

Chủ cửa hàng cho biết thêm rằng các mối quan tâm hàng đầu hiện nay là quãng đường có thể đi sau mỗi lần sạc, mức độ thuận tiện khi tìm trạm sạc và thời gian chờ sạc đầy. Đây cũng là những yếu tố then chốt trong việc thuyết phục người dùng chuyển từ xe xăng sang xe điện trong tương lai gần.

Tương tự Minh Tiến, Đăng Minh (phường Thanh Xuân, Hà Nội) cũng kinh doanh dịch vụ cho thuê ôtô điện tự lái, ghi nhận nhu cầu gia tăng từ người trẻ trong thời gian gần đây.

Trước đây, khách hàng chủ yếu tìm đến anh để thuê xe chạy liên tỉnh ngắn ngày. Nhưng gần đây, nhiều người có nhu cầu thuê dài hạn theo tháng, với mục tiêu trải nghiệm trước khi quyết định mua xe điện. Theo dự đoán của Đăng Minh, khi quy định hạn chế xe xăng lưu thông trong khu vực Vành đai 1 (Hà Nội) được áp dụng vào năm sau, nhu cầu này có khả năng tăng hơn nữa.

“Nhiều người sở hữu ôtô xăng, chưa muốn chuyển đổi, nhưng có việc cần lái xe hơi trong khu vực Vành đai 1 sẽ tìm đến dịch vụ cho thuê”, anh nói.

Nhận thấy cơ hội kinh doanh tiềm năng, Đăng Minh dự định “chơi lớn”, đầu tư nâng tổng số xe cho thuê từ 3 lên 5 chiếc. Anh cũng dự định kết hợp với các cá nhân, đơn vị cho thuê khác để tạo thành một mạng lưới, mở rộng lựa chọn cho khách hàng.