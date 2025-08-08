Sai lầm trị giá trăm triệu khi lái xe điện

Trong quá trình sử dụng ôtô, xe máy điện, không ít tài xế trẻ tại Hà Nội và TP.HCM mắc sai lầm liên quan đến điểm sạc, cách sạc pin và trải nghiệm lái.

Chủ xe điện phải thay đổi thói quen chạy xe xăng. Ảnh minh hoạ: Phương Lâm.

Sau một năm lái ôtô điện 4 chỗ do một hãng nội địa sản xuất, Ngọc Phước (29 tuổi, phường An Khánh, TP.HCM) thừa nhận mắc nhiều sai lầm. Nhiều tình huống trớ trêu xảy ra do tài xế trẻ không tính toán kỹ lưỡng về điểm sạc trước khi mua xe.

Ngọc Phước sống cùng bố mẹ trong căn nhà mặt đất, dùng nguồn điện dân dụng để sạc xe, tốn khoảng 8 tiếng cho mỗi lần nạp. Do đó, anh thường chọn nạp điện qua đêm, song nhiều lần “tá hỏa” vào sáng sớm vì quên cắm sạc trước khi đi ngủ. Bãi đậu xe của công ty lại không có trạm sạc chuyên dụng, nên nhà riêng là nơi duy nhất anh có thể nạp điện.

“Nhiều lần, tôi phải gửi xe tại một trung tâm thương mại cách công ty hơn 1 km để sạc điện, rồi đi bộ đến văn phòng. Rất bất tiện”, chủ xe sinh năm 1996 chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Ngọc Phước không phải trường hợp cá biệt. Sau 1-2 năm lái xe máy, ôtô điện, nhiều người trẻ thừa nhận mắc sai lầm trong quá trình sử dụng, dẫn đến trả giá đắt. Phần lớn sai lầm đến từ thói quen sử dụng xe xăng trong nhiều năm, chưa thể thay đổi trong “một sớm một chiều”.

Sai lầm gây hao pin ôtô

Bên cạnh việc không tính toán trước về điểm sạc, Ngọc Phước còn thừa nhận chủ quan khi nạp điện, như thường xuyên để xe ở tình trạng cạn kiệt pin 0%

“Tôi biết cách làm này khiến pin bị chai, giảm tuổi thọ, nhưng thật khó tránh. Nhiều ngày, tôi phải sạc xe sớm, ngay sau giờ cơm tối để tránh quên”, anh kể.

Anh nhiều lần tính sai quãng đường, khiến xe cạn kiệt pin. Quen với xe xăng có thể tiếp nhiên liệu ở mọi nơi, anh chưa thể tính toán chính xác tình trạng hao hụt pin. Tình huống này thường xảy ra khi kẹt xe giờ cao điểm. “Ôtô nhích từng mét nhưng pin vẫn tụt đều” là cảnh quen thuộc đối với anh.

Mỗi lần mang xe đi bảo dưỡng, nhân viên đều khuyên Ngọc Phước duy trì pin ở mức 20-80% để tránh phải thay sớm. Dù pin loại này có tuổi thọ trung bình 7-10 năm, chàng trai lo rằng xe mình khó trụ đến mốc 5 năm. Giá pin thay thế gần 100 triệu đồng, là khoản chi không nhỏ. Dù tiếp tục sử dụng hay sang nhượng, chủ xe đều phải trả số tiền này.

Hồng Hạnh mắc sai lầm khi tin tưởng vào gợi ý trạm sạc xe điện trên mạng.

“Nếu dùng khoản đó để trang trí, tôi có thể bán xe giá cao hơn. Nhưng chi vào pin thì chẳng sinh lời”, anh giãi bày.

Hồng Hạnh (30 tuổi, phường Bến Thành, TP.HCM) cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm điểm sạc ôtô điện. Cô sai lầm khi hoàn toàn tin vào thông tin trên Internet mà không kiểm tra trạm sạc thực tế.

Không ít lần, Hạnh lái chiếc ôtô cạn pin đến một điểm sạc được gợi ý trên bản đồ, để rồi phát hoảng khi trạm ngừng hoạt động, phải vội vàng tìm kiếm nơi khác. Có lần, cô phải dùng dịch vụ cứu hộ xe vì tình huống này.

Ngoài ra, Hồng Hạnh cũng thừa nhận thường xuyên lạm dụng chế độ sạc nhanh. Ban đầu, cô dự định xen kẽ giữa sạc nhanh và sạc chậm trong quá trình sử dụng theo khuyến nghị của nhà sản xuất để bảo vệ pin.

Nhưng sau khi nhận thấy sự tiện lợi, cô liên tục sạc nhanh dù biết pin dễ nóng lên, đặc biệt trong môi trường nhiệt độ cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuổi thọ pin.

“So với 3 phút đổ xăng, 30 phút sạc nhanh đã quá lâu với tôi. Thời gian 8-12 tiếng sạc chậm càng khiến tôi sốt ruột”, Hạnh nói.

Cô còn ví von trải nghiệm này với quá trình sử dụng các thiết bị điện tử khác như điện thoại hay laptop. Đối với các sản phẩm này, Hạnh cũng dùng sạc nhanh và đều nhận thấy tình trạng chai pin.

Tuy nhiên, số tiền phải chi trả cho pin ôtô điện cao hơn nhiều, khiến chủ xe 30 tuổi lo lắng, quyết tâm thay đổi trong thời gian tới, khi không còn những kế hoạch di chuyển bất chợt do lịch trình công tác dày đặc.

Khó khăn lái xe máy điện

Chuyển sang sử dụng xe máy điện trong gần 2 năm nay, Hà Chi (25 tuổi, phường Kim Liên, Hà Nội) mất nhiều thời gian làm quen. Ban đầu, cô vặn ga như xe máy xăng, khiến phương tiện tăng tốc đột ngột, tạo ra nhiều tình huống giao thông tương đối nguy hiểm.

“Tôi sai lầm khi chưa tập quen xe máy điện đã vội chạy ra đường, từng va chạm vì không kiểm soát tốc độ”, Chi nói.

Nhiều người trẻ mắc sai lầm trong quá trình lái xe điện do chưa thể thay đổi thói quen chạy xe xăng. Ảnh minh hoạ: Phương Lâm.

Ngoài ra, cô cũng phải thay đổi thói quen sử dụng còi khi chuyển sang lái xe điện. Khi dùng xe máy xăng, Hà Chi ít khi bấm còi do tin rằng âm thanh từ động cơ đủ khiến người tham gia giao thông xung quanh nghe thấy và tránh đường.

Tuy nhiên, bộ máy của xe điện lại hoàn toàn im ắng trong quá trình di chuyển, không thể cảnh báo thay còi xe. Theo thời gian, Chi phải học cách bấm còi nhiều hơn, tránh tạo ra những tình huống nguy hiểm trên đường.

Lúc trước, Hà Chi cũng từng thắc mắc khi thấy xe hết điện tương đối nhanh, không ngờ tình trạng này đến từ sai lầm của bản thân trong quá trình sử dụng. Cụ thể, cô đã để lốp non trong thời gian dài, chủ quan, không kiểm tra phụ tùng xe cộ.

Khi đưa xe máy đến cơ sở bảo dưỡng, Chi bất ngờ khi nghe kỹ thuật viên nói rằng lốp non có thể gia tăng ma sát giữa bộ phận này và mặt đường, khiến động cơ phải hoạt động mạnh hơn để duy trì tốc độ, dẫn đến tiêu hao pin nhanh chóng.

“Tôi may mắn kịp nhận ra để điều chỉnh, chưa phải trả giá quá đắt”, Hà Chi kết luận.