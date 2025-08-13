Dành nửa tháng lương 20 triệu để thuê nhà ở TP.HCM

Không ít người trẻ ở Hà Nội, TP.HCM chấp nhận chi gần nửa thu nhập mỗi tháng để thuê căn hộ cao cấp, ưu tiên không gian sống và tiện ích thay vì tích cóp mua nhà.

Với mức lương cứng 20 triệu đồng, chưa bao gồm các nguồn thu nhập khác, Minh Anh (25 tuổi) dành đến 9,5 triệu đồng (đã thương lượng) mỗi tháng để thuê căn hộ chung cư một phòng ngủ tại dự án The Sun Avenue (phường Bình Trưng, TP.HCM).

Khi biết chi phí thuê nhà của cô gần bằng nửa tháng lương, bố mẹ Minh Anh yêu cầu con gái trở về nhà sống chung. Tuy nhiên, nữ nhân viên văn phòng 25 tuổi kiên quyết ở riêng tại một khu chung cư cao cấp.

Vì gia đình đã có nhà riêng, Minh Anh chưa nghĩ đến chuyện mua bất động sản, không có nhu cầu tiết kiệm ở thời điểm hiện tại, dành phần lớn lương tháng để thuê chỗ ở.

“Tôi làm công việc linh hoạt thời gian, dành nhiều thời gian ở nhà, cần không gian sống chất lượng cao, coi đây là động lực kiếm tiền”, cô gái trẻ chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Minh Anh không phải trường hợp cá biệt. Nhiều người trẻ tại Hà Nội và TP.HCM cũng cho biết chọn phương án thuê thay vì mua nhà trong bối cảnh giá thành bất động sản ngày càng gia tăng.

Một số thậm chí không ngại chi trả số tiền lớn để thuê không gian sống mỗi tháng. Những lý do được đưa ra là cần nơi ở lý tưởng, muốn trải nghiệm khu dân cư trước khi mua hoặc không có nhu cầu sở hữu nhà.

Không áp lực mua nhà

Minh Anh cho biết lựa chọn căn hộ trên phần lớn vì tiện ích đi kèm, như sử dụng phòng gym và bể bơi trong tòa nhà. Đây là cách giúp cô duy trì hoạt động thể dục, thể thao đều đặn trong những ngày làm việc bận rộn.

Hơn nữa, Minh Anh là phụ nữ, lại sống một mình, nên đặc biệt quan tâm đến vấn đề an ninh, chỉ yên tâm khi sinh sống trong chung cư cao cấp, được bảo vệ nghiêm ngặt.

Minh Anh chi trả số tiền thuê nhà lớn hàng tháng, đổi lại không gia sống chất lượng cao.

Trước đây, cô từng nghĩ đến chuyện tìm người ở ghép để giảm thiểu áp lực tài chính. Tuy nhiên, cô thường xuyên phải làm việc đêm cho các dự án side job (việc tay trái) ở nước ngoài, cho rằng lịch sinh hoạt này dễ ảnh hưởng đến bạn cùng nhà, gây ra tranh cãi, bất đồng trong quá trình chung sống.

“Tôi cũng tự thấy mình là người khó tính, khá sạch sẽ, ngăn nắp, không dễ dàng bắt cặp sống chung với người khác”, Minh Anh nói.

Cô gái trẻ cũng thừa nhận may mắn khi không gặp áp lực mua chung cư như nhiều bạn bè đồng trang lứa. Bố mẹ dự định sang tên một căn nhà đất cho Minh Anh khi cô lấy chồng, giảm thiểu gánh nặng có nhà riêng.

Giống với Minh Anh, Trí Dũng (29 tuổi) cũng dành một khoản lớn trong thu nhập hàng tháng để thuê nhà. Cụ thể, Dũng chi 10 triệu đồng cho chỗ ở tại dự án Lexington Residence (phường Bình Trưng, TP.HCM).

Anh cho biết thích tầm nhìn và vị trí của căn hộ hiện tại, bấm bụng trả mức giá thuê cao để trải nghiệm. Nếu di chuyển đến các khu vực xa trung tâm, Trí Dũng sẽ phải chi số tiền ít hơn, nhưng không tiện đi ăn, đi chơi, gặp gỡ bạn bè.

“Bạn bè nói rằng chi phí thuê nhà của tôi gần bằng khoản trả góp dài hạn cho một căn chung cư giá 2 tỷ đồng . Tuy nhiên, tôi sẽ quay lại Hà Nội trong tương lai, không có ý định tích cóp mua chung cư tại TP.HCM”, Dũng giải thích.

Ngoài ra, anh không muốn mua nhà theo phương án trả góp, trở thành “con nợ” của ngân hàng, từ đó tự gia tăng áp lực tài chính cho bản thân. Tuy nhiên, Dũng cũng nhận ra rằng khoản tiền thuê nhà tương đối lớn mỗi tháng không có khả năng tạo ra lợi nhuận. Cuối cùng, sau khi “còng lưng” chi trả, anh vẫn chưa thể sở hữu bất động sản đứng tên mình.

Vì thế, anh xác định phương án thuê nhà giá cao chỉ mang tính chất tạm thời, phù hợp với lối sống và hoàn cảnh hiện tại. Trong tương lai, khi trở về Hà Nội, Trí Dũng dự định vay tiền bố mẹ để mua nhà rồi trả dần sau đó, vừa tránh áp lực lãi ngân hàng vừa đỡ tốn chi phí thuê chỗ ở.

Thuê rồi mua

Hồng Ngọc (27 tuổi, phường Tây Hồ, Hà Nội) và chồng cũng chi trả số tiền lớn để thuê nhà hàng tháng, song có mục đích khác. Cặp vợ chồng trẻ dành 15 triệu đồng/tháng cho một căn chung cư 2 phòng ngủ ở tầng 20 của chung cư cao cấp D’. El Dorado Tân Hoàng Minh.

Số tiền thuê nhà chiếm hơn một nửa mức lương hiện tại của cô. Nhưng Ngọc may mắn có chồng “gồng gánh” cùng, chỉ phải trả 1/3 khoản trên, ước tính bằng chi phí thuê nơi ở khi còn độc thân.

Nhiều người chấp nhận chi trả số tiền lớn cho nhà thuê để trải nghiệm tiện ích, không gian sống trước khi quyết định mua. Ảnh minh hoạ: Quỳnh Danh.

Giải thích về lý do thuê căn hộ trên, Hồng Ngọc cho biết vợ chồng cô muốn trải nghiệm không gian và môi trường sống trước khi mua nhà tại khu chung cư này. Theo cô, tiện ích thực tế hay sự thuận lợi trong di chuyển là những điều phải thử mới biết, không thể tin lời môi giới bất động sản.

“Ví dụ, tôi không thể hỏi nhân viên môi giới rằng thang máy trong giờ cao điểm buổi sáng có đông không, cần chờ bao nhiêu phút để đi từ tầng 20 xuống hầm”, Hồng Ngọc nói.

Hơn nữa, vợ chồng cô cũng nhận thấy giá thành chung cư có xu hướng “nhảy múa” trong những năm gần đây, chưa muốn mua trong giai đoạn này. Cả 2 lên kế hoạch tậu ngôi nhà đầu tiên vào cuối năm sau, hy vọng vào sự bình ổn giá trong tương lai. Việc thuê căn hộ trong chính khu chung cư mà cặp vợ chồng trẻ nhắm đến đáp ứng cả nhu cầu ở hiện tại và mong muốn trải nghiệm không gian sống trong tương lai.

“Căn nhà đầu tiên của chúng tôi cần thỏa mãn nhu cầu ở thực, không phải khoản đầu tư, nên phải chọn lựa, xem xét kỹ. Chúng tôi không muốn hối tiếc, tốn nhiều tiền hơn sau này”, Ngọc kết luận.