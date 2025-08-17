Loại 'biệt thự' khiến tỷ phú đắn đo chi tiền

Chi phí duy trì và vận hành “biệt thự trên không” có thể lên tới hàng triệu USD mỗi năm, khiến ngay cả giới tỷ phú cũng phải đắn đo trước khi sở hữu máy bay riêng.

Paris Hilton cùng chiếc Gulfstream G450 được sơn lại thành màu hồng Barbie. Ảnh: ParisHilton/FB.

Sở hữu máy bay riêng từ lâu được xem là biểu tượng xa xỉ bậc nhất với giới siêu giàu. Nhưng đi kèm với giá mua hàng chục triệu USD, chi phí vận hành mỗi năm có thể lên tới hàng triệu USD, biến phương tiện này thành khoản chi tiêu đáng cân nhắc với các tỷ phú, theo Business Insider.

Theo Jamie Walker (Mỹ), Chủ tịch điều hành công ty quản lý máy bay Jet Linx, giá mua một chiếc máy bay riêng mới dao động 9,5- 33 triệu USD , tùy thuộc vào dòng máy bay như Bombardier Challenger 300, Embraer Phenom 300, Cessna Citation XLS+ hay Gulfstream G550.

Nếu mua máy bay đã qua sử dụng, con số có thể giảm nhưng vẫn ở mức hàng chục triệu USD.

Chi phí tùy biến thậm chí còn tốn kém hơn, mà theo Walker, chẳng khác nào “xây một căn biệt thự xa hoa”. Các nâng cấp nội thất như tủ gỗ hay ghế da Hermès có thể tiêu tốn từ vài trăm nghìn đến hàng triệu USD. Hệ thống WiFi từ Starlink hoặc L5 cũng ngốn 120.000- 450.000 USD . Paris Hilton thậm chí từng sơn hẳn chiếc Gulfstream G450 thành màu hồng Barbie, in dòng chữ “That’s Hot” lên cánh.

Phí vận hành ngốn hơn 1 triệu USD /năm

Theo Leona Qi, Chủ tịch chi nhánh Mỹ của công ty cho thuê máy bay VistaJet, chi phí vận hành một chiếc máy bay riêng thường vượt mốc 1 triệu USD mỗi năm.

Phi hành đoàn, bao gồm ít nhất hai phi công và đôi khi có tiếp viên hàng không, được xem là nhân viên toàn thời gian với mức lương 150.000- 400.000 USD /người. Ngoài ra, chủ sở hữu còn phải chi trả cho chứng chỉ, đào tạo và bảo hiểm cho phi hành đoàn.

Bảo trì máy bay là một khoản chi lớn khác. Các đợt bảo trì định kỳ dựa trên số giờ bay hoặc tình trạng máy bay, nhưng những sửa chữa bất ngờ có thể khiến chủ nhân tốn kém đến hàng triệu USD. Chẳng hạn, đại tu động cơ có thể ngốn tới 1,5 triệu USD mỗi động cơ và hầu hết máy bay đều có hai động cơ.

Chưa hết, chi phí bãi đỗ máy bay tại các thành phố lớn như New York (Mỹ) hay Miami (Florida, Mỹ) có thể lên tới 450.000 USD /năm, cao hơn nhiều so với các thành phố nhỏ như Omaha (Nebraska, Mỹ) hay St. Louis. (Missouri, Mỹ).

Nhiên liệu chiếm khoảng 1/3 tổng chi phí sở hữu và hầu hết chủ nhân đều thuê công ty quản lý như Jet Linx với mức phí 7.000- 12.000 USD /tháng.

Nhiều tỉ phú chọn thuê thay vì mua

Với chi phí khổng lồ như vậy, không phải tỷ phú nào cũng chọn sở hữu máy bay riêng. Leona Qi cho rằng việc mua máy bay chỉ hợp lý nếu bạn bay hơn 350 tiếng/năm, cần một chiếc máy bay được cá nhân hóa hoàn toàn, hoặc muốn sử dụng bất cứ lúc nào.

Thuê máy bay qua VistaJet hoặc sở hữu một phần máy bay thông qua các công ty như NetJets trở thành lựa chọn thay thế. Khoảng 50% khách hàng của VistaJet sở hữu máy bay riêng nhưng vẫn sử dụng dịch vụ thuê khi máy bay của họ đang bảo trì hoặc bận.

Thậm chí, một số tỉ phú như Bernard Arnault (Chủ tịch LVMH) còn bán hẳn máy bay công ty để tránh bị theo dõi hành trình.

Máy bay riêng Bombardier 7500 của CEO LVMH rao bán 73 triệu USD . Ảnh: Bombardier.

Ở chiều ngược lại, nhiều chủ sở hữu ít dùng đến phi cơ riêng thường cho thuê lại nhằm giảm bớt chi phí, tương tự cách họ cho thuê siêu du thuyền.

“Người ta thường bất ngờ khi biết các tập đoàn lớn hay cá nhân siêu giàu cũng tính toán chuyện bù đắp nửa triệu USD”, Walker nói.

Ngay cả Warren Buffett, người nổi tiếng với lối sống giản dị, cũng không cưỡng lại được sức hút của máy bay riêng. Trong thư gửi cổ đông năm 1990 của Berkshire Hathaway, ông từng đùa rằng nếu mình qua đời, công ty sẽ tiết kiệm được 1 triệu USD mỗi năm vì người kế nhiệm Charlie Munger sẽ bán ngay chiếc máy bay có tên “The Indefensible” (tạm dịch: "Không thể bào chữa"). Thế nhưng, một khi đã sở hữu, Buffett không quay đầu lại.

“Sở hữu máy bay riêng thật tuyệt vời. Bất kỳ ai nói ngược lại đều đang nói dối”, "nữ hoàng truyền hình" Oprah Winfrey từng nói tại lễ tốt nghiệp Đại học Duke (Mỹ) năm 2009.

Nhưng có lẽ cái giá để tận hưởng sự tuyệt vời ấy không phải ai cũng sẵn sàng trả.