Khối tài sản 10 triệu USD của bạn gái Ronaldo trước khi đính hôn

Georgina Rodríguez sở hữu khối tài sản lớn, kiếm tiền từ sự nghiệp người mẫu, sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và công việc kinh doanh trong nhiều lĩnh vực.

Georgina Rodríguez có nguồn thu nhập từ nhiều công việc. Ảnh: @georginagio.

Ngày 12/8, Georgina Rodríguez đính hôn với siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo sau gần 10 năm gắn bó.

Không chỉ được biết đến với vai trò nửa kia của Ronaldo, mẹ của 5 người con, Georgina còn chú ý nhờ khối tài sản cá nhân lớn. Tính đến tháng 8, tổng giá trị tài sản ước tính của Georgina đạt 10 triệu USD .

Sự nghiệp và nguồn thu nhập của cô là thông tin thu hút sự quan tâm. Từ một nhân viên bán hàng tại Gucci, nơi cặp đôi gặp gỡ, nửa kia của Ronaldo dần xây dựng hình ảnh cá nhân, kiếm tiền từ các hợp đồng quảng cáo và công việc kinh doanh.

Georgina Rodríguez thu hút nhiều thương hiệu thời trang, trang sức và làm đẹp hợp tác, từ đó thu về khoản tiền lớn. Ảnh: @georginagio.

Nguồn thu từ hợp đồng quảng cáo

Sự nghiệp người mẫu là nguồn thu lớn của Georgina. Cô từng xuất hiện trên trang bìa Harper’s Bazaar Tây Ban Nha, VIP Magazine và Diva E Donna Magazine.

Những năm đầu, Georgina làm mẫu cho các thương hiệu xa xỉ như Gucci, Prada và Chanel, qua đó khẳng định vị thế trong giới thời trang cao cấp. Sau đó, cô ký hợp đồng với Guess trị giá khoảng 355.000 bảng Anh (khoảng 477.000 USD ), kèm thưởng theo hiệu suất.

Năm 2025, Georgina trở thành đại sứ toàn cầu đầu tiên của nhà mốt Italy Elisabetta Franchi. Trước đó, vào tháng 10/2020, cô ký hợp đồng có thể lên tới 888.000 bảng Anh (khoảng 1,2 triệu USD ), kèm quyền tiếp cận các sản phẩm mẫu hàng tháng với nhãn hàng.

Người đẹp Tây Ban Nha cũng là đại sứ thương hiệu của Pasquale Bruni, hãng trang sức Italy hướng tới thị trường Trung Đông, giúp cô mở rộng độ phủ thương hiệu.

Trong lĩnh vực trang sức, Georgina hợp tác với Chopard từ năm 2017, tham gia các chiến dịch quảng bá và thường xuyên đeo phụ kiện của nhãn hàng. Cô sở hữu đồng hồ Chopard trị giá 400.000 USD và từng đeo nhẫn kim cương cắt emerald trị giá 1 triệu USD .

Ngoài Chopard, Georgina từng ra mắt dòng nước hoa Georgina for Laverne hợp tác cùng thương hiệu nước hoa Saudi, đánh dấu bước tiến vào lĩnh vực làm đẹp.

Cô và Cristiano Ronaldo còn cùng xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá cho hãng tàu biển Aroya Cruises của Saudi Arabia và Holsten Arabia - thương hiệu đồ uống mạch nha không cồn ở Trung Đông.

Hôn thê của Ronaldo phát triển công việc kinh doanh, dự án cá nhân và gia nhập lĩnh vực bất động sản. Ảnh: @georginagio.

Kiếm tiền từ mạng xã hội và kinh doanh

Sở hữu hơn 68 triệu người theo dõi trên Instagram, Georgina tận dụng sức ảnh hưởng mạng xã hội để nhận hợp đồng quảng bá ở nhiều lĩnh vực.

Năm 2022, cô ký hợp đồng trị giá 5 con số với thương hiệu thời trang PrettyLittleThing, chứng minh tầm ảnh hưởng trực tuyến có thể mang lại nguồn thu lớn ngoài nghề người mẫu.

Series tài liệu I Am Georgina trên Netflix mang đến góc nhìn đời thường về cuộc sống của cô, cho thấy vai trò làm mẹ, sự nghiệp và những khoảnh khắc riêng tư. Dù khoản thu từ chương trình không được tiết lộ, series này góp phần gia tăng giá trị thương hiệu cho nàng WAG.

Năm 2019, Georgina và Ronaldo mở phòng khám cấy tóc cao cấp Insparya, nhanh chóng trở thành địa chỉ phục hồi tóc được ưa chuộng tại châu Âu. Năm 2020, Insparya đạt doanh thu 10,5 triệu EUR (khoảng 12,2 triệu USD ), lợi nhuận 2 triệu EUR (khoảng 2,3 triệu USD ). Chỉ 2 năm sau, lợi nhuận tăng lên 4,21 triệu EUR (khoảng 4,89 triệu USD ).

Tháng 7/2025, Georgina tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực bất động sản, ra mắt Bellhatria Real Estate tại Madrid (Tây Ban Nha). Đây là công ty chuyên về các bất động sản hạng sang, cho thấy nỗ lực mở rộng sự nghiệp ra ngoài lĩnh vực thời trang và giải trí của Georgina.