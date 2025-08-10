Bỏ thế giới hàng hiệu để gây dựng 'đế chế rau củ' gần 50 triệu USD

Từ những thùng rau hồi đại dịch Covid-19, Richard Christiansen phát triển Flamingo Estate thành doanh nghiệp đa ngành, được nhiều sao Hollywood ủng hộ.

Richard Christiansen xây dựng đế chế nông nghiệp, thu về lợi nhuận lớn. Ảnh: Flamingo Estate.

Từng dành 20 năm làm trong ngành quảng cáo và hợp tác với nhiều thương hiệu xa xỉ như Hermès, Richard Christiansen bất ngờ rẽ hướng sang làm nông và gây dựng Flamingo Estate. Thương hiệu tiêu dùng này đang tiến tới mốc doanh thu 50 triệu USD .

Trong cuộc trò chuyện tại sự kiện Small Business Playbook của CNBC, Christiansen kể lại bước ngoặt vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Một nông dân trồng rau quen biết với ông lo sợ đánh mất trang trại vì nhà hàng ngừng hoạt động.

“Chúng tôi bảo họ mang rau đến đây, chúng tôi sẽ giúp bán”, ông nhớ lại.

Với kinh nghiệm dày dặn trong ngành quảng cáo, Christiansen nhanh chóng nhận ra tiềm năng từ mô hình này. Từ một trang trại ban đầu, con số tăng lên 2, 10 và sau đó là 150 trang trại hợp tác.

Từ dầu ô liu, mỹ phẩm đến hàng gia dụng

Ban đầu, Flamingo Estate chỉ cung cấp rau củ, sau đó mở rộng sang sản phẩm dầu ô liu, rồi tiếp tục đưa nguyên liệu này vào xà phòng và nến thơm. Christiansen nhận ra công ty có thể giúp nông dân tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, từ nguyên liệu thực phẩm chuyển sang hàng gia dụng, chăm sóc cá nhân và đồ bếp.

Không ít ngôi sao Hollywood là khách hàng, đối tác hoặc người ủng hộ Flamingo Estate. Vợ chồng Chrissy Teigen và John Legend là những cái tên đầu tiên, sau đó có thêm Gwyneth Paltrow và Oprah.

Thương hiệu này từng vận chuyển tổ ong đến nhà các ngôi sao để gây quỹ từ thiện, với tổ ong trên mái nhà LeBron James là ví dụ nổi bật. Nữ diễn viên Julianne Moore cũng sản xuất mật ong, Laura Dern làm dầu ô liu, dự án sắp tới là muối dưa cùng Pamela Anderson.

Richard Christiansen và bạn đời đem đến câu chuyện phía sau các sản phẩm. Ảnh: Flamingo Estate.

Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu Hermès giúp Christiansen hiểu rõ tầm quan trọng của việc kiểm soát thông điệp. “Rất nhiều người tạo ra sản phẩm, nhưng không xây dựng thương hiệu”, ông nhận định.

Tại Flamingo Estate, từng sản phẩm đều phải trả lời câu hỏi: “Liệu có một câu chuyện thật sự đằng sau không?”. Toàn bộ thiết kế do Aaron Harvey, bạn đời kiêm đối tác của Christiansen, phụ trách. Còn phần ngôn ngữ, nội dung thuộc về ông.

Định hướng của Flamingo Estate là tạo ra các sản phẩm Christiansen dùng mỗi ngày, bao gồm một loại cà phê chất lượng, một sản phẩm chăm sóc da tốt và một món đồ phù hợp khi ở ngoài trời cả ngày. Dù danh mục sản phẩm rộng, ông cho biết công ty vẫn giữ trọng tâm rõ ràng về tính ứng dụng.

Christiansen cũng đề cao sự linh hoạt, thể hiện qua quá trình thay đổi sản phẩm theo mùa. “Giống như rượu vang, mỗi mùa mỗi khác và chúng ta ăn mừng điều đó. Với xà phòng từ thảo mộc, chuyện thay đổi theo mùa cũng là điều nên có. Đó là chút điên rồ có tính toán”, ông nói.

Một ví dụ tiêu biểu là túi phân hữu cơ giá 75 USD nhân dịp Ngày của Mẹ. Đây là món quà có tính thực tiễn khi trang trại có quá nhiều phân dê, nhưng cũng thể hiện tinh thần vui nhộn, thử nghiệm của thương hiệu. “Niềm vui đó là điều mà nhiều thương hiệu không có”, ông nhận xét.

Không dễ gọi vốn

Lớn lên trong một gia đình làm nông ở vùng quê Australia, Christiansen thừa nhận công việc đồng áng “là một trong những nghề vất vả nhất thế giới”. Sau 2 thập kỷ điều hành một công ty quảng cáo, ông quyết định sáng lập Flamingo Estate với góc nhìn mới. Ông coi nông nghiệp như một thương hiệu có thể áp dụng các nguyên tắc của thế giới xa xỉ.

“Thiên nhiên là nhà mốt xa xỉ cuối cùng còn sót lại”, ông nói.

Flamingo Estate hiện đạt doanh thu 30 triệu USD và dự kiến đạt 50 triệu USD vào đầu năm tới. Doanh nghiệp đã có mặt tại Australia, chuẩn bị ra mắt ở Nhật Bản và sẽ tiến vào châu Âu trong năm sau.

Flamingo Estate là công ty đa ngành, không phải ưu tiên của các nhà đầu tư. Ảnh: Flamingo Estate.

Tuy nhiên, việc gọi vốn ban đầu không dễ dàng. Christiansen cho biết đã thực hiện hơn 60 buổi thuyết trình trước khi tìm được nhà đầu tư phù hợp. Một rào cản lớn của Flamingo Estate là không chỉ tập trung vào một sản phẩm duy nhất.

Khi các nhà đầu tư hỏi về chiến lược thoái vốn, Christiansen nói: “Chúng tôi vừa mới bắt đầu, sao lại nói đến chuyện rút lui?”

Một số nhà đầu tư thậm chí muốn công ty tập trung vào ngành hàng mỹ phẩm vì biên lợi nhuận cao và loại bỏ các mảng còn lại. Song, Christiansen tin rằng việc chống lại lối mòn giúp Flamingo Estate phát triển tốt.

Lời khuyên ông dành cho các chủ doanh nghiệp là tìm đúng đối tác - những người từng tự tay xây dựng công ty riêng, từ đó hiểu cảm giác xoay xở trên thị trường kinh doanh.