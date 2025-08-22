Vắng Quang Dương, hy vọng nào cho pickleball Việt tại Hong Kong Open?

Khi tay vợt số 1 châu Á Quang Dương tuyên bố không tham dự PPA Tour Asia Hong Kong Open, Lý Hoàng Nam hay Trịnh Linh Giang là những cái tên được mong đợi tỏa sáng.

Trên bảng xếp hạng của DUPR, Quang Dương vẫn đang là VĐV có điểm cao nhất châu Á ở 2 nội dung đơn nam và đôi nam. Thế nhưng, tay vợt Việt kiều quyết định không tham dự chuỗi 3 giải đấu thuộc hệ thống PPA Tour Asia trong thời gian tới, gần nhất là Hong Kong Open (21-24/8), Sansan Fukuoka Open (Nhật Bản) (26-31/8) và Vietnam Open (4-7/9) vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Dù vậy, người hâm mộ pickleball Việt Nam vẫn còn nhiều niềm hy vọng khác. Kết thúc ngày khởi tranh 21/8 giải Hong Kong Open (Hong Kong, Trung Quốc), các VĐV hàng đầu Việt Nam như Trịnh Linh Giang, Lý Hoàng Nam hay Trương Vinh Hiển đều tiến vào vòng tứ kết.

Trịnh Linh Giang góp mặt tại bảng đơn nam và đôi nam tại Hong Kong Open 2025. Ảnh: PPA Tour Asia.

Các tay vợt nam sẵn sàng bùng nổ

Các tay vợt Việt Nam không thường xuyên tham dự các giải thuộc hệ thống PPA Tour nên đa số phải tham dự vòng loại.

Tại Hong Kong Open, một số VĐV được đặc cách vào vòng trong có Trịnh Linh Giang (hạt giống số 3, đơn nam); Trịnh Linh Giang - Lý Hoàng Nam, Thắng Nguyễn - Huỳnh Chí Khương (đôi nam); Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi (đôi nữ, đánh cặp cùng VĐV Mỹ Connie Lee); Sophia Trần Phương Anh (đôi nữ, đánh cặp cùng VĐV Indonesia Karina Tya, và đôi nam nữ, đánh cặp cùng VĐV Malaysia Jimmy Liong).

Tại vòng loại của nội dung đơn nam, diễn ra từ ngày 21/8, một điều khá đáng tiếc là 2 tay vợt Việt Nam phải rời cuộc chơi sau khi đụng độ đồng hương. Tống Nhật Minh sớm "gác vợt" 0-2 trước Trương Vinh Hiển với tỷ số các set lần lượt là 2-11, 3-11.

Trong khi đó, Lê Xuân Đức đánh bại Andrew Phạm 2-0, với tỷ số các set lần lượt là 11-5, 11-1. Tiếp theo đó, Vinh Hiển, Xuân Đức duy trì được phong độ để thắng Nigel Lee, Leandro Lazaro để vào vòng thi đấu chính thức. Tương tự, Hoàng Nam cũng bước tiếp vào vòng 16 sau khi thắng Ryan 2-0 với cùng tỷ số 11-2 trong 2 set.

Như vậy, tổng cộng 4 tay vợt Việt Nam góp mặt ở vòng 16 đội nội dung đơn nam là Xuân Đức, Vinh Hiển, Hoàng Nam và Linh Giang. Tại đây, Xuân Đức sớm phải chạm trán đàn anh Linh Giang. Các đối thủ của Vinh Hiển, Hoàng Nam lần lượt là Lucas Pascoe, Kenta Miyoshi.

Nếu không có bất ngờ nào xảy ra, 3 VĐV có trình độ tốt nhất Việt Nam hiện tại là Vinh Hiển, Hoàng Nam và Linh Giang sẽ giành vé vào tứ kết. Nếu mọi chuyện thuận lợi hơn, Hoàng Nam, Linh Giang đụng độ nhau ở bán kết còn Vinh Hiển có thể đối mặt Jack Wong, hạt giống số 1 nội dung đơn nam.

Ở nội dung đôi nam, Việt Nam cũng có 4 cặp gồm Nguyễn Huy (Huy cầu lông) - Hưng Phạm, Linh Giang - Hoàng Nam, Nguyễn Thắng - Chí Khương, Vinh Hiển - Đỗ Minh Quân. Nếu chơi đúng sức, Việt Nam sẽ có 1 đại diện vào đến chung kết.

Linh Giang, Hoàng Nam là những người vào vòng 16 nhiều nội dung nhất. Ở nội dung đôi nam nữ, họ lần lượt đánh cặp cùng Connie Lee và Jolie Lam, 2 tay vợt nữ đã thi đấu rất nhiều giải tại Việt Nam.

Sophia Phương Anh (bên phải) và tay vợt Nhật Bản Seina Shima tại Hong Kong Open 2025. Ảnh: Sophia Phương Anh/FB.

Ít VĐV nữ Việt Nam dự giải

Thật đáng tiếc khi không có tay vợt nữ của Việt Nam nào vào đến vòng 16 nội dung đơn nữ. Cả Sophia Trần Phương Anh và Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi đều dừng bước ở vòng loại. Tuy nhiên, 2 tay vợt nữ này được kỳ vọng giành huy chương ở 2 nội dung còn lại.

Ở nội dung đôi nữ, Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi đánh cặp cùng Connie Lee. Bộ đôi này vừa cùng nhau giành HCV ở giải D-Joy tại Việt Nam. Trong khi đó, người chơi cùng Sophia Trần Phương Anh là Karina.

Ở nội dung đôi nam nữ, Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi cùng Đỗ Minh Quân không thể vượt qua vòng loại nên sự hy vọng sẽ đổ dồn vào Sophia Trần Phương Anh, người đánh cùng Jimmy Liong. Tuy nhiên, nếu cô vượt qua vòng 16, đối thủ ở tứ kết rất có thể là cặp Linh Giang - Connie Lee.

Hong Kong Open sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 22/8 với các nội dung đơn (vòng 16 và tứ kết) và đôi nam nữ (vòng 16 và tứ kết).