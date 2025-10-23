Vụ trộm ở bảo tàng Louvre: Giám đốc xin từ chức

Tại phiên điều trần, giám đốc bảo tàng Louvre cho biết đã nộp đơn xin từ chức lên Bộ trưởng Văn hóa Pháp từ ngày 19/10, nhưng bản thân không trốn tránh trách nhiệm.

Một du khách chụp ảnh tại Louvre trong ngày đầu tiên bảo tàng này mở trở lại sau vụ trộm chấn động. Ảnh: Gonzalo Fuentes/Reuters.

Ngày 22/10, Chủ tịch kiêm Giám đốc Bảo tàng Louvre Laurence des Cars đã phải tới Ủy ban Văn hóa Thượng viện Pháp để giải trình về vụ trộm hàng loạt món trang sức hoàng gia quý hiếm tại Phòng trưng bày Apollo, một sự kiện gây chấn động dư luận trong và ngoài nước.

Trong phiên điều trần kéo dài 2 tiếng, bà Des Cars thừa nhận đã có “những thất bại” trong hệ thống an ninh của bảo tàng, song khẳng định “không có lỗi của cá nhân nào” và rằng vụ việc “không phải là điều không thể tránh khỏi".

Bà cho biết dù đã nộp đơn xin từ chức lên Bộ trưởng Văn hóa từ ngày 19/10, nhưng bản thân không trốn tránh trách nhiệm.

Bà khẳng định luôn đặt vấn đề an ninh lên hàng đầu ngay từ khi đảm nhận cương vị này năm 2021, song bảo tàng đang phải đối mặt với một loại tội phạm có tổ chức mới mà họ chưa từng được đào tạo để đối phó.

Bà Laurence des Cars (trái) tại phiên điều trần của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Truyền thông và Thể thao tại Thượng viện Pháp hôm 22/10. Ảnh: Sarah Meyssonnier/Reuters.

Trước các thượng nghị sĩ, người đứng đầu bảo tàng Louvre phải trả lời hàng loạt câu hỏi về quy trình an ninh, chuỗi sai sót và việc chi tiêu ngân sách.

Dù vậy, bà Des Cars nhấn mạnh hệ thống báo động tại Phòng trưng bày Apollo “hoạt động hoàn hảo” vào thời điểm xảy ra vụ trộm và “trách nhiệm giám sát khu vực đỗ xe bên dưới thuộc về cảnh sát Paris”.

Giải thích về sự chậm trễ trong việc cải thiện an ninh, Giám đốc Bảo tàng Louvre cho biết kế hoạch nâng cấp toàn diện sẽ được công bố vào đầu năm 2026, do phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của Bộ luật mua sắm công.

Dự án bao gồm việc lắp đặt thêm camera, hệ thống dây cáp dài hơn 60km xuyên qua tường và sàn của tòa nhà lịch sử rộng 244.000 m2. Bà cũng đề xuất Bộ Nội vụ xem xét khả năng bố trí một đồn cảnh sát ngay trong khuôn viên bảo tàng để đáp ứng thách thức mới về an ninh.

Song song với đó, bà Des Cars bảo vệ dự án cải tạo “Louvre Nouvelle Renaissance”, sáng kiến do Tổng thống Emmanuel Macron khởi xướng, vốn bị một số nghị sĩ chỉ trích là tốn kém và làm phân tán nguồn lực bảo tồn.

Theo bà, dự án này là cơ hội để củng cố di sản và sẽ giúp phân bổ 80 triệu euro ( 92,7 triệu USD ) riêng cho an ninh, bao gồm việc lắp đặt hệ thống giám sát toàn bộ mặt tiền bảo tàng.

Giữa không khí căng thẳng của phiên điều trần, một tia hy vọng hiếm hoi được nhắc đến đó là chiếc vương miện của Hoàng hậu Eugénie, một trong các hiện vật bị đánh cắp, đã được tìm thấy sau khi bọn trộm làm rơi trong lúc tẩu thoát.

Tuy nhiên, theo bà Des Cars, hiện vật này bị hư hại nghiêm trọng, có thể do tủ trưng bày bị tháo dỡ.

Trong khi đó, các món trang sức bị đánh cắp gồm 1 vòng cổ và đôi hoa tai bằng ngọc lục bảo, 2 vương miện, 2 trâm cài, 1 vòng cổ sapphire và 1 chiếc hoa tai đơn lẻ.

Tất cả đều đại diện cho đỉnh cao nghệ thuật kim hoàn thế kỷ XIX. Chúng không chỉ là đồ trang sức mà còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nền văn hóa của Pháp.

Dù chưa rõ ai phải chịu trách nhiệm cuối cùng, nhưng giới quan sát nhận định phiên điều trần đối với Giám đốc Des Cars cho thấy áp lực lớn mà bảo tàng Louvre, biểu tượng văn hóa của nước Pháp, đang phải đối mặt trong việc khôi phục niềm tin của công chúng và củng cố hệ thống bảo vệ di sản quốc gia.