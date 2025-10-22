Louvre mở cửa trở lại sau vụ trộm chấn động

Bảo tàng Louvre (Pháp) chính thức đón khách trở lại, khép lại 3 ngày hỗn loạn hiếm thấy trong lịch sử bảo tàng. Hơn 100 điều tra viên vẫn đang truy tìm dấu vết hai kẻ trộm.

Bảo tàng Louvre đóng cửa gần ba ngày sau vụ trộm. Ảnh: Benoit Tessier/Reuters.

Ba ngày sau vụ trộm táo tợn khiến giới nghệ thuật toàn cầu rúng động, bảo tàng Louvre, biểu tượng văn hoá của nước Pháp, đã mở cửa trở lại vào ngày 22/10 (giờ địa phương), theo Le Parisien.

Trước đó 3 ngày, nơi đây chỉ kịp đón khách vài giờ trước khi xảy ra một trong những vụ trộm ngoạn mục nhất trong lịch sử của bảo tàng. Hai kẻ trộm đã đột nhập vào phòng trưng bày Apollo, nơi lưu giữ những món trang sức hoàng gia, và lấy đi 8 món báu vật ước tính trị giá 88 triệu euro (hơn 102 triệu USD ). Theo điều tra ban đầu, những kẻ trộm đã leo lên bằng thang máy vận chuyển hàng, cắt khung cửa sổ bằng máy mài rồi đột nhập vào bên trong.

Ngay sau vụ việc, Louvre buộc phải đóng cửa khẩn cấp. Hàng nghìn du khách đang có mặt tại Paris phải rời đi trong tiếc nuối. Bảo tàng tiếp tục đóng cửa từ ngày 20/10 để phục vụ công tác điều tra, rồi nghỉ theo lịch thường lệ vào 21/10. Sáng 22/10, khi cánh cửa kính dưới kim tự tháp nổi tiếng mở ra lúc 9h, hàng trăm du khách đã xếp hàng sẵn sàng chờ đợi.

“Cuộc điều tra đang có tiến triển”, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez cho biết trên sóng Europe 1. Vụ án hiện do Đội điều tra tội phạm có tổ chức (BRB) phối hợp với Cục chống buôn lậu hiện vật văn hóa (OBC) thụ lý, với hơn 100 điều tra viên tham gia. Tính đến nay, chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ.

Theo kế hoạch ban đầu, bảo tàng dự kiến mở lại một phần vào ngày 20/10, nhưng sự nhầm lẫn trong thông tin khiến hàng nghìn khách du lịch vẫn kéo đến chờ đợi. Sau hơn một giờ trì hoãn, ban quản lý Louvre thông báo hủy mở cửa hoàn toàn và yêu cầu khách rời khỏi khuôn viên.

Việc Louvre “ngủ yên” suốt gần 3 ngày là điều hiếm hoi. Ngoài thời gian phong toả vì đại dịch Covid-19, lần gần nhất bảo tàng phải đóng cửa nhiều ngày liên tiếp là vào tháng 3/2020, khi nhân viên thực hiện quyền ngừng làm việc vì lo ngại dịch bệnh. Trước đó, các cuộc đình công hoặc vụ khủng bố Paris năm 2015 cũng từng khiến toàn bộ hệ thống bảo tàng ở vùng Île-de-France tạm thời dừng hoạt động.

Giờ đây, khi du khách lại được bước qua kim tự tháp kính huyền thoại, bầu không khí trong bảo tàng vẫn phảng phất sự dè chừng. Những viên ngọc, vương miện và trâm cài từng toả sáng trong phòng trưng bày Apollo nay chỉ còn lại những ô kính trống, nhắc nhớ về sự mong manh của di sản, và sức hấp dẫn bất tận của nghệ thuật trong thế giới thực.