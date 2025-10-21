Bức tranh của Picasso biến mất bí ẩn trên đường tới triển lãm

Một tác phẩm nhỏ của danh họa Tây Ban Nha Pablo Picasso, trị giá khoảng 700.000 USD, bất ngờ biến mất khi đang được vận chuyển tới trung tâm văn hóa ở thành phố Granada.

Tác phẩm Tĩnh vật với đàn guitar năm 1919 của Pablo Picasso dự kiến ra mắt công chúng trong triển lãm tại Granada, miền Nam Tây Ban Nha.

Cảnh sát Tây Ban Nha đang điều tra vụ mất tích của một bức tranh do danh hoạ Pablo Picasso sáng tác, khi tác phẩm này đang được vận chuyển tới một triển lãm nghệ thuật.

Tác phẩm gouache nhỏ mang tên Tĩnh vật với đàn guitar (Still Life with Guitar) (1919), kích thước chỉ 12,7 x 9,8 cm, dự kiến được trưng bày trong triển lãm tháng 10 tại Trung tâm Văn hoá Caja Granada, thành phố Granada, Tây Ban Nha. Bức tranh thuộc sở hữu của một nhà sưu tập tư nhân và được bảo hiểm với giá trị khoảng 600.000 euro (khoảng 700.000 USD ).

Theo Quỹ Caja Granada, buổi chiều 17/10 trước ngày khai mạc, một xe tải của công ty vận chuyển từ Madrid đã đến đúng lịch để giao các tác phẩm. Toàn bộ kiện hàng được đưa một lần duy nhất từ xe tải lên thang máy chở hàng, rồi chuyển thẳng đến phòng triển lãm, dưới sự giám sát của camera an ninh.

Sau khi đối chiếu thông tin từng kiện, ban tổ chức và công ty vận chuyển thống nhất ký biên bản bàn giao, dự kiến mở bao gói vào sáng thứ Hai sau đó.

Các kiện hàng được giám sát liên tục bằng video trong suốt cuối tuần. Việc mở kiện bắt đầu lúc 8h30 sáng thứ Hai, không phát hiện dấu hiệu bất thường.

Đến giữa buổi sáng, nhân viên quỹ hoàn tất việc sắp đặt các tác phẩm. Khi đó, giám tuyển và trưởng ban triển lãm mới nhận ra bức Tĩnh vật với đàn guitar của Picasso đã biến mất.

Quỹ Caja Granada ngay lập tức báo cảnh sát. Lực lượng điều tra cho biết đang xác minh thời điểm và địa điểm bức tranh bị thất lạc. Tác phẩm cũng đã được thêm vào cơ sở dữ liệu quốc tế về các tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp, dù hiện chưa có sự phối hợp điều tra quốc tế nào được triển khai từ Granada, theo CNN.

Picasso là một trong những hoạ sĩ bị giới trộm tranh nhắm tới nhiều nhất, khi tác phẩm của ông từng được bán đấu giá tới 179 triệu USD .

Năm 2019, một thám tử nghệ thuật Hà Lan từng tìm lại được bức Chân dung Dora Maar trị giá 28 triệu USD , bị đánh cắp 20 năm trước từ du thuyền của một tỷ phú Saudi.

Năm 2021, cảnh sát Hy Lạp cũng thu hồi hai tác phẩm nổi tiếng “Đầu người phụ nữ” của Picasso và Phong cảnh có cối xay gió của Piet Mondrian, gần một thập kỷ sau vụ trộm táo tợn tại Bảo tàng Quốc gia Athens. Năm ngoái, cảnh sát Bỉ phát hiện bức Tête bị đánh cắp của Picasso trong tầng hầm ở thành phố Antwerp.