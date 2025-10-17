Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Taylor Swift làm sống lại một tác phẩm hơn 100 năm tuổi

  Thứ sáu, 17/10/2025 08:10 (GMT+7)
Bức "Ophelia" của họa sĩ người Đức Friedrich Heyser bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý sau khi xuất hiện trong MV "The Fate of Ophelia" của Taylor Swift.

Tác phẩm Friedrich Heyser: Ophelia (1900) thuộc trường phái Art Nouveau, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ thuật Wiesbaden (Đức). Ảnh: Wikimedia Commons.

Những ngày qua, Bảo tàng Nghệ thuật Bang Wiesbaden (Đức) bất ngờ trở thành điểm đến của đông đảo người hâm mộ Taylor Swift. Nguyên nhân là trong MV The Fate of Ophelia, nằm trong album mới The Life of a Showgirl ra mắt hồi đầu tháng 10, nữ ca sĩ đã tái hiện hình ảnh từ bức tranh Ophelia của họa sĩ người Đức Friedrich Heyser.

Trước đó, giới yêu nghệ thuật thường gắn tên Ophelia (1851–1852) với bức tranh nổi tiếng cùng tên của John Everett Millais, hiện được trưng bày tại Tate Britain (Anh). Tuy nhiên, Taylor Swift lại chọn phiên bản ít được biết đến hơn của Heyser - một tác phẩm mang đậm phong cách Art Nouveau, ra đời khoảng năm 1900.

Ngay trong cảnh mở đầu MV, người xem thấy Taylor Swift hóa thân thành nàng Ophelia trong khung tranh mô phỏng gần như chính xác bố cục gốc của Friedrich Heyser, với chiếc váy trắng, dáng nằm nghiêng và khung cảnh nền đầy chất thơ.

Taylor Swift trong phân cảnh đầu của MV The Fate of Ophelia có sự tương đồng với tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ người Đức. Ảnh: Taylor Swift/YouTube.

Sự tương đồng này khiến lượng khách tham quan bảo tàng Wiesbaden tăng vọt. Hàng trăm người kéo đến chỉ để tận mắt chiêm ngưỡng bức tranh truyền cảm hứng cho thần tượng của họ.

“Chúng tôi rất bất ngờ và vui mừng khi Taylor Swift chọn tác phẩm này của bảo tàng làm hình mẫu cho video. Đây là cơ hội tuyệt vời để nhiều người biết đến bảo tàng hơn”, Giám đốc bảo tàng Andreas Henning chia sẻ với tạp chí Monopol.

Hiện vẫn chưa rõ lý do Taylor Swift ưu ái phiên bản Ophelia của Heyser thay vì những bức nổi tiếng khác. Trong MV, cô còn cài cắm nhiều chi tiết gợi nhớ đến các hình ảnh nghệ thuật kinh điển, đặc biệt là phân cảnh cuối gợi lại bìa album trước đây từng được so sánh với tranh Millais.

Ca khúc The Fate of Ophelia lấy cảm hứng từ bi kịch nhân vật Ophelia trong vở Hamlet của William Shakespeare - người phụ nữ mất lý trí và tự vẫn sau khi cha bị người yêu giết chết. Tuy nhiên, qua lời ca và hình ảnh trong MV, Taylor Swift dường như muốn “viết lại” câu chuyện, trao cho Ophelia góc nhìn chủ động và nhiều sức mạnh hơn.

Thư Vũ

