Bức tranh tri ân Christopher Columbus bị tạt sơn đỏ

Hành động tạt sơn đỏ lên tác phẩm nghệ thuật tại Bảo tàng Hải quân Madrid (Tây Ban Nha) làm dấy lên thảo luận về cách nhìn nhận quá khứ thuộc địa trong thời hiện đại.

Tác phẩm Đại lễ tri ân Christopher Columbus (1892) của họa sĩ José Garnelo trước khi bị tạt sơn.

Ngày 12/10, trùng với dịp Tây Ban Nha kỷ niệm ngày Christopher Columbus đặt chân đến châu Mỹ, hai thành viên của nhóm khí hậu Futuro Vegetal đã bị bắt giữ sau khi tạt sơn đỏ sinh học lên một bức tranh vẽ nhà thám hiểm này tại Bảo tàng Hải quân Madrid.

Theo El Confidencial và El País, lớp sơn đã làm hư hại phần bên trái của bức tranh Đại lễ tri ân Christopher Columbus (1892) của họa sĩ José Garnelo, tác phẩm được trưng bày ngay lối vào bảo tàng. Sau hành động này, hai nhà hoạt động còn căng biểu ngữ với dòng chữ: “Ngày 12/10, không có gì để ăn mừng. Công lý sinh thái - xã hội”.

Trong thông cáo sau đó, nhóm Futuro Vegetal cho biết hành động nhằm kêu gọi chú ý đến “chủ nghĩa thực dân khai thác kiểu mới” - điều mà họ cho là vẫn đang bóc lột đất đai và tài nguyên của các cộng đồng bản địa. Hai người tham gia bị bảo vệ bảo tàng khống chế, sau đó bị cáo buộc xâm hại di sản văn hóa và đưa đi thẩm vấn.

Hai nhà hoạt động của nhóm Futuro Vegetal đã ném sơn đỏ lên bức tranh Christopher Columbus trong khu trưng bày của Bảo tàng Hải quân Madrid. Ảnh: Futuro Vegetal.

Ngày 12/10 là Quốc khánh Tây Ban Nha, kỷ niệm thời khắc năm 1492 khi đoàn thám hiểm của Columbus đặt chân lên một hòn đảo ở châu Mỹ, mở ra kỷ nguyên ảnh hưởng toàn cầu của Tây Ban Nha. Dù đây là dịp lễ trọng đại tại Madrid và nhiều thành phố khác, ngày này vẫn gây nhiều tranh cãi trong thế giới nói tiếng Tây Ban Nha.

Các nhà phê bình cho rằng Tây Ban Nha nên thẳng thắn nhìn nhận di sản của Columbus không chỉ là khám phá, mà còn gắn liền với cái chết của hàng chục triệu người bản địa và nạn nô lệ do người châu Âu gây ra. Nhiều quốc gia Mỹ Latin đã đổi tên ngày lễ này để phản ánh quan điểm mới: ở Mexico gọi là “Ngày của quốc gia đa văn hóa” (Día de la Nación Pluricultural), còn ở Argentina là “Ngày tôn trọng sự đa dạng văn hóa” (Día del Respeto a la Diversidad Cultural).

Phát ngôn viên nhóm Futuro Vegetal, Luna Lagos, cho biết Quốc khánh Tây Ban Nha “tôn vinh nhiều thế kỷ áp bức và diệt chủng đối với các dân tộc bản địa ở Abya Yala” - tên mà một số cộng đồng bản địa dùng để gọi châu Mỹ. Nhóm cũng kêu gọi tẩy chay các doanh nghiệp có liên quan đến những dự án khai thác tài nguyên gây hại cho môi trường và người dân bản địa.

Cũng trong ngày 12/10 tại Madrid, khoảng 20 nhà hoạt động thuộc nhóm Marea Palestina đã tổ chức một cuộc biểu tình ngồi quanh bức Guernica của Picasso tại Bảo tàng Reina Sofía. Họ yêu cầu chấm dứt “cuộc diệt chủng đối với người Palestine”. Phòng trưng bày nơi đặt kiệt tác tạm thời đóng cửa khi lực lượng an ninh can thiệp và đã mở lại sau đó.