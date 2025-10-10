Nhịp thở của lụa Việt trong biệt thự Pháp cổ trăm năm tuổi

Giữa trung tâm Hà Nội, biệt thự Pháp cổ tại 49 Trần Hưng Đạo - 46 Hàng Bài (phường Hoàn Kiếm), công trình hơn trăm năm tuổi, trở thành phông nền cho cuộc trở về của lụa. Không gian mang vẻ tĩnh tại châu Âu, với tường vàng cổ, trần cao và cửa sổ lớn, gợi cảm giác như bước vào một “phòng thí nghiệm ánh sáng”, nơi từng sợi tơ, từng lớp màu được soi chiếu và ngân vang. Sự hòa quyện giữa kiến trúc cổ và nghệ thuật đương đại tạo nên một trải nghiệm thẩm mỹ hiếm có: lụa không chỉ được trưng bày, mà dường như đang sống cùng ngôi nhà.