Nhịp thở của lụa Việt trong biệt thự Pháp cổ trăm năm tuổi

Giữa trung tâm Hà Nội, biệt thự Pháp cổ tại 49 Trần Hưng Đạo - 46 Hàng Bài (phường Hoàn Kiếm), công trình hơn trăm năm tuổi, trở thành phông nền cho cuộc trở về của lụa. Không gian mang vẻ tĩnh tại châu Âu, với tường vàng cổ, trần cao và cửa sổ lớn, gợi cảm giác như bước vào một “phòng thí nghiệm ánh sáng”, nơi từng sợi tơ, từng lớp màu được soi chiếu và ngân vang. Sự hòa quyện giữa kiến trúc cổ và nghệ thuật đương đại tạo nên một trải nghiệm thẩm mỹ hiếm có: lụa không chỉ được trưng bày, mà dường như đang sống cùng ngôi nhà.
Triển lãm Trong dòng chảy của lụa do The Muse Artspace tổ chức, diễn ra từ ngày 7-10/10, quy tụ 11 nghệ sĩ đương đại, phản ánh những hướng đi đa dạng của lụa Việt hôm nay. Phan Cẩm Thượng và Trần Hoàng Sơn đối thoại với văn hóa cổ; Nguyễn Văn Trinh, Nguyễn Thu Hương thử nghiệm kỹ thuật, vượt khỏi giới hạn truyền thống; Đỗ Duyên, Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Lê Ngọc Hiếu Hạnh, Nguyễn Duy Anh đi sâu vào cảm xúc và biểu hiện; trong khi Nguyễn Cẩm Nhung, Nguyễn Phương Hoa, Lưu Chí Hiếu lặng lẽ kiến tạo ngôn ngữ riêng, để mỗi sợi tơ trở thành nhịp thở của tâm hồn.
Giám tuyển Vân Vi chia sẻ với Tri Thức - Znews: “Khi các họa sĩ chọn lụa, họ không chỉ chọn một chất liệu, mà chọn một cách cảm nhận thế giới - một hình thức sống chậm và đối thoại nội tâm”. Từ góc nhìn của cô, triển lãm không chỉ tập trung vào kỹ thuật hay trường phái, mà là hành trình quan sát tinh thần của từng nghệ sĩ, họ tìm kiếm sự tĩnh lặng trong nhịp sống gấp gáp, lắng nghe tiếng nói của vật liệu để hiểu lại chính mình.
Lụa từng là “tấm giấy” của phương Đông - nơi lưu giữ chữ nghĩa, triết lý và tinh thần Á Đông. Từ đầu thế kỷ 20, khi bước vào Trường Mỹ thuật Đông Dương, lụa Việt được tái sinh qua kỹ thuật “vẽ - rửa” độc đáo: màu thấm qua từng thớ sợi, tạo độ trong và lan nhẹ đặc trưng. Cái “no màu” ấy trở thành dấu ấn riêng của tranh lụa Việt Nam - vừa mềm mại, vừa đằm sâu, gợi cảm xúc như sương, như nước.
Tại triển lãm, lụa không còn là nền vẽ thụ động, mà trở thành một cơ thể có hơi thở. Mỗi lớp màu, mỗi nét cọ là một phản ứng giữa nước, sắc tố và sợi tơ. Những thớ lụa co giãn, thấm hút, chuyển sắc chậm rãi, khiến người xem cảm nhận được nhịp tim của chất liệu. Lụa, vốn mềm yếu và mong manh, nay lại trở thành biểu tượng của sức chịu đựng, của sự bền bỉ trong im lặng.
Một điểm nhấn đáng chú ý là hướng đi liên chất. Nghệ sĩ Nguyễn Cẩm Nhung hợp tác cùng họa sĩ sơn mài Bùi Kim Hiền, tạo nên những tác phẩm giao thoa giữa hai vật liệu truyền thống Việt Nam. Lụa và sơn mài cùng hiện diện, cùng phản chiếu ánh sáng, mở ra cuộc đối thoại giữa hai chất liệu. Cuộc gặp gỡ này không chỉ phá vỡ giới hạn vật chất, mà còn đặt lại câu hỏi: ranh giới giữa truyền thống và hiện đại, giữa phương Đông và phương Tây, liệu có còn tồn tại?
Những lớp màu mỏng, đường cọ ẩn hiện khiến tranh lụa như chứa đựng cả ánh sáng và không khí. “Chính sự trong suốt và khả năng phản chiếu con người của lụa giúp ta nhận ra bản chất của nghệ sĩ Việt hôm nay, không ồn ào, không cực đoan, mà sâu sắc và nhân văn", giám tuyển Vân Vi chia sẻ. Giữa thế giới ồn ào của hình ảnh kỹ thuật số, lụa nhắc ta về vẻ đẹp của sự tĩnh tại và sức mạnh của cái mỏng manh.
Biệt thự Pháp cổ 46 Hàng Bài, nơi diễn ra triển lãm, đang được kỳ vọng trở thành không gian văn hóa nghệ thuật đương đại mới của Hà Nội. Giữa lòng phố cổ, nơi lưu giữ ký ức thời gian, triển lãm mở ra sự kết nối giữa người sáng tạo và công chúng, giữa quá khứ và hiện tại. “Hy vọng dòng chảy của lụa hôm nay sẽ là khởi đầu cho nhiều triển lãm, nhiều cuộc gặp gỡ nghệ thuật khác,” giám tuyển Vân Vi nói thêm. Không gian này, tựa như chính lụa, đang thấm dần vào đời sống - nhẹ nhàng mà bền bỉ, tinh tế nhưng đầy sức sống.
