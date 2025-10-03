Mùa thu Hà Nội giữa lòng TP.HCM

Triển lãm "Viễn Thu" của họa sĩ Trương Vũ Trung diễn ra tại TP.HCM, bao gồm các tác phẩm sơn mài, sơn dầu, chuyên chở những cảm xúc mơ màng của mùa thu Hà Nội.

Triển lãm "Viễn Thu" đánh dấu hành trình Nam tiến của Trương Vũ Trung.

Tháng 10, họa sĩ Trương Vũ Trung giới thiệu triển lãm Viễn Thu tại phường Sài Gòn (TP.HCM). Lần đầu trong hành trình 30 năm sáng tác, tác phẩm của anh được trưng bày trong một triển lãm cá nhân tại TP.HCM, đánh dấu quyết định “Nam tiến” mang nhiều ý nghĩa, cả với nghệ sĩ và công chúng yêu mỹ thuật.

Tại Hà Nội, Trương Vũ Trung được biết đến như một người cần mẫn lưu giữ ký ức của thành phố qua nét vẽ, màu sắc. Anh hiện sở hữu hơn 2.000 tác phẩm, quản lý 3 phòng tranh riêng, bao gồm một không gian dành riêng để lưu trữ những sáng tác chưa từng công bố.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của nghệ sĩ, việc rời Hà Nội không phải để thay đổi môi trường sáng tác, mà để “mang một phần ký ức ấy đi xa hơn, tới những người chưa từng sống ở đó nhưng vẫn có thể cảm được tinh thần của nó”.

“Tôi chọn TP.HCM là điểm đến đầu tiên. Nếu Hà Nội là nơi nuôi dưỡng ký ức thì TP.HCM là nơi ký ức có thể bước ra đời sống mới”, họa sĩ chia sẻ.

Một số tác phẩm được trưng bày tại triển lãm "Viễn Thu" của họa sĩ Trương Vũ Trung.

Viễn Thu tiếp nối tinh thần đó. Những gam màu trầm tĩnh gợi nhớ về mùa thu Hà Nội, chất chứa hoài niệm, mang dáng dấp của một mùa thu đang tiến lại gần. Không phải nỗi nhớ quá vãng, mà là một nhịp thở chậm rãi giữa đô thị gấp gáp, dành cho những người từng khao khát tìm lại một khoảng lặng trong tâm trí.

Phần lớn tác phẩm được trưng bày là tranh sơn mài, xen kẽ một số bức sơn dầu. Triển lãm vì thế tôn vinh chất liệu truyền thống, trở thành mạch nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, đưa nét xưa cũ vào hơi thở thời đại.

Buổi trưng bày được thực hiện dưới sự đồng hành của the plARTform - nền tảng nghệ thuật theo đuổi sứ mệnh kết nối nghệ thuật Việt Nam với công chúng đương đại. Đơn vị thực hiện sứ mệnh này thông qua mô hình kết hợp giữa triển lãm tuyển chọn, kể chuyện đa nền tảng và hợp tác cùng các đơn vị tổ chức sự kiện, giáo dục, không gian sáng tạo.

Với Viễn Thu, the plARTform không chỉ giới thiệu một nghệ sĩ, mà mang đến một lớp nghệ thuật mang tính bản địa sâu sắc nhưng vẫn đủ cởi mở để được đối thoại với thế hệ hôm nay.

Trong tương lai, the plARTform sẽ tiếp tục đồng hành cùng các nghệ sĩ độc lập ở mọi miền đất nước, phát triển các tuyến nội dung số về kỹ thuật truyền thống, đồng thời thử nghiệm các mô hình sưu tầm, trải nghiệm mới dành cho công chúng trẻ.

Theo đại diện the plARTform, nghệ thuật Việt Nam không chỉ xứng đáng được lưu giữ, mà còn cần được đưa ra ánh sáng bằng những phương thức tương tác gần gũi hơn, để không chỉ được nhìn, mà còn được sống.