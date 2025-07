The Art Show 2025 bị hủy bỏ trong một động thái chiến lược của ADAA, mở ra cơ hội nhìn nhận và tái thiết kế một triển lãm phù hợp với thị trường nghệ thuật đang thay đổi từng ngày.

The Art Show 2023 của ADAA. Ảnh: Jason Wyche.

Phiên bản thứ 37 của triển lãm nghệ thuật danh tiếng The Art Show được tổ chức bởi Hiệp hội Các Nhà Kinh doanh Nghệ thuật Mỹ (ADAA) đã bị hủy bỏ, đánh dấu lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ sự kiện này không được tổ chức tại không gian huyền thoại Armory trên Đại lộ Park Avenue (New York, Mỹ).

Trong thư điện tử gửi đến các thành viên vào ngày 16/7 mà ARTnews đã có dịp tiếp cận, ban lãnh đạo ADAA đã đưa ra lý giải về quyết định này là “khoảng dừng chiến lược” để cân nhắc lại phương hướng tổ chức triển lãm, nhằm bảo đảm sự bền vững dài hạn và giá trị thiết thực cho các thành viên. Theo thông tin từ thư, ban giám đốc đã đưa ra quyết định sau một quá trình xem xét kỹ lưỡng.

Mặc dù sự vắng mặt của triển lãm năm nay khiến không ít người nuối tiếc, ban tổ chức khẳng định đây là một cơ hội để tái thiết kế lại The Art Show trong tương lai, với trọng tâm là phát triển lâu dài và thúc đẩy giá trị cho cộng đồng nghệ thuật.

“Chúng tôi tin rằng khoảng dừng này sẽ mở ra cơ hội lớn để tái cấu trúc The Art Show sao cho phù hợp với bối cảnh văn hóa và thị trường đang thay đổi. Đây là dịp để chúng tôi xem xét lại cách thức tốt nhất để hỗ trợ các thành viên, đối tác và cộng đồng nghệ thuật rộng lớn hơn”, email cho biết.

Dù được lý giải là cơ hội để lập kế hoạch dài hạn, quyết định này cũng phản ánh một thực tế không thể phủ nhận, sự bất ổn đang bao trùm nhiều góc độ của giới nghệ thuật.

Trong vòng hai tuần qua, hai tên tuổi lớn trong ngành môi giới nghệ thuật Mỹ là Tim Blum và Adam Lindemann đã thông báo đóng cửa các phòng tranh của mình ở New York. Cùng lúc, mối tranh chấp nội bộ giữa các nhà tư vấn nghệ thuật Barbara Guggenheim và Abigail Asher đang diễn ra căng thẳng, thậm chí đưa nhau ra tòa.

Quyết định của ADAA không chỉ đánh dấu một bước chuyển trong lịch sử của The Art Show, mà còn là một tín hiệu cho thấy sự tái cơ cấu mạnh mẽ trong các tổ chức nghệ thuật. The Art Show được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1988, luôn là sự kiện trọng điểm của giới sưu tập và giao dịch nghệ thuật ở khu Upper East Side (New York, Mỹ). Buổi tiệc xem trước gây quỹ của triển lãm đã giúp tổ chức Henry Street Settlement gây quỹ hơn 38 triệu USD cho các hoạt động xã hội trong suốt ba thập kỷ qua.

Thư thông báo cũng cho biết, các nhà triển lãm đã nộp tiền đặt cọc sẽ được liên hệ trong tuần tới để nhận các phương án hoàn tiền. Bất chấp sự thay đổi này, ADAA cam kết The Art Show sẽ trở lại vào năm 2026, với một “tầm nhìn mới mẻ”.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của sự kiện này trong năm nay chắc chắn sẽ thổi bùng nỗi lo ngại về một thị trường nghệ thuật đầy biến động và không ổn định.