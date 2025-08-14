Crocs báo lỗ, giày 'xấu xí' sắp hết thời?

Crocs dự báo doanh thu quý III giảm 9–11% so với cùng kỳ, cổ phiếu mất gần 27% trong bối cảnh sức mua yếu, chi phí tăng và xu hướng giày “xấu xí” thoái trào.

Doanh số Crocs sụt giảm khi người tiêu dùng Mỹ thắt chặt chi tiêu, xu hướng giày ‘xấu xí’ dần hạ nhiệt. Ảnh minh họa: New York Post.

Ngay sau khi đưa ra dự báo sức mua ảm đạm của người tiêu dùng Mỹ và thừa nhận trào lưu mang giày “xấu xí” có thể thoái trào, cổ phiếu Crocs đã sụt hơn 25% trong phiên giao dịch trưa 8/8, xuống mức thấp nhất gần 3 năm, theo Financial Times. Đây có thể là mức giảm mạnh nhất của cổ phiếu Crocs kể từ tháng 10/2011.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý II, Crocs dự đoán doanh thu quý III sẽ giảm 9-11% so với cùng kỳ năm 2024, trái ngược với kỳ vọng tăng nhẹ của giới phân tích, theo khảo sát của Reuters.

“Người tiêu dùng Mỹ đang cắt giảm các khoản chi tiêu không thiết yếu. Họ chịu áp lực từ giá cả tăng ở hiện tại lẫn dự kiến trong tương lai, mà chúng tôi cho rằng có thể tiếp tục kìm hãm khả năng chi tiêu của họ”, Andrew Rees, Giám đốc điều hành Crocs, cho biết trong cuộc họp với các nhà phân tích.

Crocs cho biết chi phí hoạt động đã tăng do tác động từ thuế quan mà chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt. Hãng cũng đang rút lại các chương trình giảm giá giày dép - động thái mà công ty cảnh báo sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số.

Thị trường bán lẻ Mỹ hiện chịu sức ép từ nhiều yếu tố: lãi suất cao, giá hàng hóa leo thang, bất ổn quanh chính sách thương mại và dự luật thuế của ông Trump, cùng thị trường lao động đang chững lại. Tất cả khiến người tiêu dùng buộc phải thắt chặt chi tiêu.

Cùng ngày, thương hiệu thời trang cao cấp Ralph Lauren cho biết dù chi tiêu của nhóm khách hàng chủ lực “vẫn ổn định”, hãng vẫn “tiếp tục thận trọng” và cần theo dõi phản ứng của người tiêu dùng khi mùa mua sắm thu - đông bắt đầu, trong bối cảnh kinh tế bất ổn và nguy cơ lạm phát gia tăng.

Ông Rees cho hay dù Crocs vẫn được ưa chuộng - từ việc xuất hiện trên thảm đỏ cùng các cầu thủ NFL (Giải bóng bầu dục chuyên nghiệp lớn nhất nước Mỹ) cho tới các chuyến mua sắm nhanh của người dân khắp nước Mỹ, công ty đã thấy “nhiều bằng chứng” cho thấy một nhóm khách hàng cực kỳ thận trọng.

“Họ không mua sắm, thậm chí không bước vào cửa hàng, và chúng tôi nhận thấy lượng khách giảm”, CEO Crocs nói, đồng thời dự đoán mảng bán buôn và outlet của hãng này, vốn phục vụ chủ yếu khách hàng thu nhập thấp, sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Giám đốc tài chính Susan Healy cho biết Crocs sẽ chịu tác động khoảng 40 triệu USD từ thuế quan trong nửa cuối năm 2025 và khoảng 90 triệu USD mỗi năm dựa trên các địa điểm cung ứng hiện tại.

Ông Rees cũng thừa nhận thị hiếu người tiêu dùng đang thay đổi, đe dọa sự phổ biến của xu hướng giày “xấu xí” vốn mang lại lợi ích lớn cho Crocs. Ông cho rằng giày thể thao đang trở lại thời kỳ tăng trưởng, đồng thời kỳ vọng World Cup 2026 và Thế vận hội Los Angeles 2028 sẽ mang lợi thế cho các thương hiệu thể thao như Nike và adidas.

Trong quý II kết thúc ngày 30/6, Crocs ghi nhận khoản lỗ ròng 492,3 triệu USD , chủ yếu do phải trích lập hơn 700 triệu USD giảm giá trị tài sản liên quan đến thương vụ mua lại thương hiệu giày dép bình dân HEYDUDE trị giá 2,5 tỷ USD . Doanh thu quý II tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 1,1 tỷ USD , phù hợp với dự báo của các nhà phân tích, nhờ thị trường quốc tế duy trì sức mua, bù đắp sự sụt giảm doanh số tại Bắc Mỹ.