Cửa hàng Mỹ bị trộm số Labubu trị giá 30.000 USD

Cảnh sát ước tính số Labubu bị đánh cắp trị giá khoảng 7.000 USD, nhưng chủ cửa hàng One Stop Sales (California, Mỹ) cho rằng thiệt hại thực tế gần 30.000 USD.

Labubu, món đồ chơi đang “cháy hàng” toàn cầu, đang trở thành mục tiêu của nhiều kẻ trộm. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Theo NBC News, 4 kẻ đeo mặt nạ đã đột nhập cửa hàng đồ chơi One Stop Sales ở La Puente (bang California, Mỹ), cách trung tâm Los Angeles (Mỹ) khoảng 29 km về phía đông. Nhóm này lục soát và lấy đi số lượng lớn búp bê Labubu.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh các nghi phạm mặc áo hoodie, che mặt, nhanh chóng dọn sạch các kệ hàng và khuân đi hàng loạt hộp sản phẩm.

Đồng chủ cửa hàng Joanna Avendano chia sẻ với kênh ABC7 rằng bà đã phát hiện một chiếc xe tải đáng ngờ đậu gần cửa hàng vào tối trước ngày xảy ra vụ việc. Bà nghi ngờ nhóm trộm đã theo dõi tài khoản mạng xã hội của cửa hàng mà bà vừa đăng video thông báo về đợt hàng Labubu mới.

“Họ lấy đi rất nhiều, tổng giá trị hàng hoá có thể lên tới 30.000 USD . Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để có được ngày hôm nay, vậy mà họ chỉ cần vài phút để cướp đi tất cả. Tôi xem camera và chứng kiến mọi thứ, từ lúc họ đột nhập, lấy gì, nhưng tôi chẳng thể làm gì”, Joanna Avendano nói.

Cửa hàng đã chia sẻ đoạn video giám sát trên trang Instagram, ghi lại cảnh những tên trộm đeo mặt nạ đột nhập vào cửa hàng trên đại lộ Glendora (La Puente) vào khoảng 1h30 ngày 6/8.

“Hôm nay cửa hàng chúng tôi bị cướp, chúng đã lấy đi toàn bộ hàng hóa và phá hoại cửa hàng. Chúng tôi vẫn đang rất sốc”, chủ cửa hàng viết trong một bài đăng trên Instagram.

Theo Sở Cảnh sát Los Angeles, nhóm trộm đã sử dụng một chiếc Toyota Tacoma ăn cắp để thực hiện vụ đột nhập. Chiếc xe sau đó đã được tìm thấy ngay gần hiện trường.

Chủ cửa hàng chia sẻ video trên Instagram về vụ trộm. Ảnh: @onestopsaless/Instagram.

Cảnh sát Los Angeles cho biết đang tiếp tục điều tra vụ việc, nhưng chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ. Danh tính của các nghi phạm vẫn đang được điều tra. Cửa hàng One Stop Sales đang kêu gọi cộng đồng hỗ trợ thông qua mạng xã hội, hy vọng xác định danh tính các nghi phạm từ đoạn video trích từ camera an ninh.

Theo thông báo từ phía cảnh sát, số búp bê Labubu bị đánh cắp có giá trị khoảng 7.000 USD , tuy nhiên con số thực tế có thể cao hơn nhiều do giá trị của những món đồ này trên thị trường thứ cấp.

Hiện chưa rõ số lượng chính xác búp bê Labubu bị đánh cắp, nhưng theo thông tin trên website của cửa hàng, họ sở hữu một lượng lớn hàng tồn kho, trong đó một số mẫu có giá bán lẻ lên tới 500 USD /món.

Năm ngoái, Lisa (Blackpink) từng đăng video trên Instagram ôm một con búp bê Labubu cỡ lớn, được trang trí thêm túi xách và dây chuyền, góp phần làm tăng sức hút của món đồ này. Một món đồ chơi Labubu có giá bán lẻ khoảng 28 USD và thường “cháy hàng” ngay khi được mở bán trực tuyến.

Tuy nhiên, trên thị trường thứ cấp, Labubu có thể được bán lại với giá gấp đôi hoặc gấp ba. Theo NBC, một đồ chơi Labubu kích thước lớn đã được bán đấu giá tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào tháng 6 với giá lên đến 170.000 USD .