Đồ chơi tình dục bị ném lên sân bóng rổ nữ WNBA

Chuỗi sự cố ném đồ chơi tình dục lên sân bóng rổ Giải bóng rổ nữ nhà nghề Mỹ (WNBA) cho thấy nỗ lực hạ thấp và làm mất uy tín của các VĐV nữ, vượt xa mức một trò đùa.

Khi một món đồ chơi tình dục màu xanh bị ném lên sân đấu của Giải bóng rổ nữ nhà nghề Mỹ (WNBA) hồi cuối tháng 7 ở Atlanta, nhiều cầu thủ chỉ cười trừ và đùa vui trên mạng xã hội.

Vài ngày sau, sự việc tái diễn trong trận đấu ở Chicago, khiến VĐV Elizabeth Williams của đội Sky gọi đây là hành động “thiếu tôn trọng”. Khi vụ việc xảy ra lần thứ 3 trong trận Sparks gặp Fever tuần qua, hậu vệ Kelsey Plum đã đá vật thể này ra khỏi sân.

Những tình huống kỳ quặc, trắng trợn và tiềm ẩn nguy hiểm này khiến các nữ VĐV lo lắng. Đáng chú ý, sự việc này chỉ xuất hiện ở WNBA, không xảy ra ở các giải bóng rổ khác, dấy lên quan ngại về sự an toàn của nữ các ngôi sao thể thao, theo The Athletic.

WNBA trở thành mục tiêu

Trong 2 mùa giải gần đây, WNBA chứng kiến mức tăng trưởng mạnh ở nhiều chỉ số, bao gồm kỷ lục khán giả tại sân, lượng xem qua sóng truyền hình và các khoản đầu tư lớn. Giải đấu cùng các ngôi sao đã trở thành một phần quen thuộc trong dòng chảy thể thao Mỹ.

Sophie Cunningham bức xúc khi khán giả ném đồ chơi tình dục lên sân đấu. Ảnh minh hoạ: Marca.

Tuy nhiên, đôi khi các VĐV nữ vẫn bị biến thành trò cười. Khi đấu tranh cho mức lương cao hơn, họ cũng phải bảo vệ hình ảnh của mình như những VĐV chuyên nghiệp hàng đầu. Đến nay, các cầu thủ bóng rổ nữ lại phải bình tĩnh xử lý tình huống phản cảm ngoài ý muốn.

“Chúng tôi đều cố gắng để WNBA không bị xem nhẹ và rồi chuyện đó xảy ra. Tôi tự hỏi làm sao để được coi trọng đây?”, VĐV Sophie Cunningham chia sẻ trong podcast Show Me Something tuần qua.

Trong thể thao, sự bẽ mặt, đặc biệt mang tính gợi dục, khiêu dâm, từ lâu đã được dùng để hạ thấp phụ nữ.

Sự coi thường phụ nữ trong thể thao

Trong nhiều thế kỷ, thể thao là “lãnh địa” của nam giới, nơi khẳng định sự nam tính. Đến thế kỷ 20, phụ nữ bị ngăn cản tham gia với lý do quá trình tập luyện tác động xấu đến khả năng sinh sản. Khi phụ nữ chứng minh điều này vô lý, họ lại bị nghi ngờ về giới tính, nhất là tại các Thế vận hội Olympic.

Giữa thập niên 1940, các lãnh đạo thể thao quốc tế yêu cầu VĐV nữ có “chứng chỉ nữ tính”, phải khỏa thân trước hội đồng bác sĩ hoặc bị kiểm tra cơ thể ở tư thế nhạy cảm để chứng minh là nữ.

Chân chạy nữ Kathrine Switzer từng bị ngăn chặn tham gia Boston Marathon vào năm 1967. Ở trận thua trước tay vợt nữ Billie Jean King năm 1973, VĐV tennis Bobby Riggs tuyên bố rằng: “Phụ nữ thuộc về phòng ngủ và nhà bếp”.

Nhiều nữ phóng viên thể thao cũng từng phải đối phó với cử chỉ khiếm nhã, hành vi quấy rối và bình luận tục tĩu từ VĐV nam. Lisa Olson nói cô bị quấy rối tình dục trong phòng thay đồ New England Patriots năm 1990 khi làm cho Boston Herald.

Đây chỉ là một số trường hợp nổi bật trong nhiều phụ nữ bị coi thường. Thái độ, hành vi này được cho là nhằm mục đích loại bỏ VĐV nữ khỏi môi trường thể thao vốn thiên vị nam giới.

Những món đồ chơi tình dục làm gián đoạn nhiều trận đấu WNBA gần đây. Ảnh: Matthew Huang/Icon Sportswire.

Với những sự cố gần đây, WNBA có thể bị cố tình nhắm đến. Việc biến đồ chơi tình dục thành tâm điểm ở giải đấu có nhiều VĐV công khai là người đồng tính cũng không phải điều tình cờ.

WNBA được ca ngợi vì quy tụ nhiều VĐV đẳng cấp thế giới, nhưng cũng thường bị lôi vào tranh luận về định kiến về giới, chủng tộc và xu hướng tính dục.

Sự kỳ thị phụ nữ trong thể thao ngày càng tinh vi. Nhưng lần này, thông điệp từ hành vi ném đồ chơi tình dục lên sân được đánh giá là tương đối trực diện. Đây không phải trò đùa hay chiêu thu hút tương tác, mà là một nỗ lực công khai nhằm hạ thấp phụ nữ trong thể thao.