'Búp bê' cơ bắp giải nghệ

Quyết định giải nghệ của Brooke Wells khiến nhiều người tiếc nuối. Quá trình theo đuổi hoạt động thể thao, thể hình của cô trở thành nguồn cảm hứng đối với nhiều người. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ về việc khép lại hành trình kéo dài một thập kỷ của mình: “Đây là năm thứ 10 tôi thi đấu ở CrossFit Games và cũng là năm cuối cùng. Từ một thiếu niên lần đầu bước lên sàn đấu, tôi trở thành vận động viên trưởng thành trong cộng đồng này. Môn thể thao này định hình con người tôi”.