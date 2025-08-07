'Búp bê' cơ bắp giải nghệ

|
Brooke Wells (30 tuổi), ngôi sao CrossFit, phương pháp tập cường độ cao ngắt quãng, bao gồm các bài rèn luyện sức mạnh và điều hòa cơ thể, gây chú ý khi tuyên bố giải nghệ. Trước đó, cô là vận động viên chuyên nghiệp, từng làm nên tên tuổi tại nhiều trận đấu CrossFit Games. Sức mạnh, kỹ năng và sức bền của Wells được chứng minh qua hàng loạt thành tích ấn tượng.
|
Quyết định giải nghệ của Brooke Wells khiến nhiều người tiếc nuối. Quá trình theo đuổi hoạt động thể thao, thể hình của cô trở thành nguồn cảm hứng đối với nhiều người. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ về việc khép lại hành trình kéo dài một thập kỷ của mình: “Đây là năm thứ 10 tôi thi đấu ở CrossFit Games và cũng là năm cuối cùng. Từ một thiếu niên lần đầu bước lên sàn đấu, tôi trở thành vận động viên trưởng thành trong cộng đồng này. Môn thể thao này định hình con người tôi”.
|
Wells cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến những người quan tâm, theo dõi và động viên cô trong suốt hành trình này. Cô cho biết muốn thử sức ở các lĩnh vực mới trong tương lai, đang nỗ lực phát triển thương hiệu cá nhân. Cựu vận động viên này sở hữu đến 1,8 triệu lượt theo dõi trên tài khoản Instagram. Tại đây, cô chia sẻ về quá trình luyện tập, những trận đấu đáng nhớ và cuộc sống hàng ngày.
|
Brooke Wells cũng thu hút sự chú ý nhờ khuôn mặt nổi bật và hình thể ấn tượng. Với đôi mắt xanh và mái tóc vàng như búp bê Barbie, cô lại sở hữu vóc dáng lực lưỡng, vạm vỡ do chăm chỉ luyện tập. Trong những năm gần đây, cơ bắp ở nữ giới cũng trở thành xu hướng thẩm mỹ mới. Theo nhà sử học thời trang Shelby Ivey Christie (New York, Mỹ), sự thay đổi về tiêu chuẩn sắc đẹp là tất yếu, phản ánh những bước chuyển của nền văn hoá đại chúng. Định nghĩa về vẻ đẹp của phụ nữ trở nên đa dạng, phong phú hơn, bao gồm kiểu cơ thể lực lưỡng.
|
Với kinh nghiệm 10 năm luyện tập CrossFit, Wells cho biết đề cao chất lượng hơn số lượng trong các buổi tập. “Điều tôi học được trong quá trình này là ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Quan trọng là tập luyện một cách thông minh, chứ không phải cố gắng nhồi nhét thật nhiều”, cô nói với Business Insider. Quá trình rèn luyện thể chất bền bỉ và đều đặn giúp Brooke Wells duy trì phong độ sau một thập kỷ theo đuổi bộ môn này.
|
Bên cạnh vai trò vận động viên, Wells còn được biết đến là nhà đồng sáng lập công ty giày và trang phục thể thao While on Earth. Cô cũng góp mặt trong nhiều sản phẩm truyền thông, quảng cáo cho thương hiệu này. Ngoài nhãn hàng do mình thành lập, ngôi sao CrossFit còn được nhiều nhãn hàng đồ uống, thực phẩm bổ sung năng lượng tin tưởng, “chọn mặt gửi vàng”. Hiện nay, các ngôi sao thể thao được nhiều đơn vị săn đón, ký kết hợp đồng quảng cáo nhờ hình ảnh cá nhân, câu chuyện truyền cảm hứng, ít vướng ồn ào đời tư.
|
Ngoài ra, ngôi sao CrossFit từng xuất bản cuốn sách mang tên Resilient (tạm dịch: “Bền bỉ”) hồi năm 2023. Trong đó, cô kể về quá trình phục hồi và trở lại sau chấn thương khuỷu tay nghiêm trọng tại CrossFit Games 2021.
|
Ngoài trang phục luyện tập khỏe khoắn, thoải mái, ngôi sao thể thao còn cho thấy sự yêu thích với các kiểu váy áo tương đối nữ tính. Hình ảnh diện những chiếc váy lãng mạn, đáng yêu, đeo ruy băng dễ thương trong đời sống hàng ngày của cô hoàn toàn khác với diện mạo mạnh mẽ trên sàn đấu. Ngoài ra, Brooke Wells cũng không ngại khoe hình diện bikini, hướng sự chú ý vào cơ bắp cuồn cuộn trong các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng bên bãi biển.
