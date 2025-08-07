Điều gì giúp Roger Federer kiếm nhiều tiền hơn 20 Grand Slam?

Các hợp đồng quảng cáo, khoản đầu tư sinh lời giúp huyền thoại quần vợt Roger Federer tích lũy khối tài sản lớn, trở thành tỷ phú.

Roger Federer có khoản đầu tư sinh lời lớn. Ảnh: @rogerfederer.

Huyền thoại quần vợt Roger Federer gia nhập câu lạc bộ tỷ phú với khối tài sản ước tính 1,3 tỷ USD . Tuy nhiên, phần lớn tài sản này không đến từ tiền thưởng trên sân đất nện, mà nhờ vào loạt thương vụ hợp tác và khoản đầu tư sinh lời lớn vào công ty giày thể thao On.

Dù từng giành 20 danh hiệu Grand Slam, Roger Federer chỉ kiếm được 130,6 triệu USD tiền thưởng trong suốt 24 năm thi đấu chuyên nghiệp. Tài sản hiện tại của tay vợt người Thụy Sĩ chủ yếu đến từ các hợp đồng thương mại giá trị lớn với các thương hiệu như Rolex, Mercedes-Benz, UNIQLO, Lindt và đặc biệt là khoản đầu tư vào công ty giày thể thao On, theo Fortune.

Cổ phần từ hãng giày thể thao On góp phần lớn trong khối tài sản tỷ USD của huyền thoại quần vợt Roger Federer, giúp anh gia nhập câu lạc bộ tỷ phú. Ảnh: On.

Cổ phần từ hãng giày On

Federer (43 tuổi) là một trong những tay vợt vĩ đại nhất lịch sử quần vợt nam. Anh từng 8 lần vô địch Wimbledon, 5 lần đăng quang US Open (Giải quần vợt Mỹ mở rộng) và nhiều lần khác góp mặt trong các trận chung kết lớn.

Tuy nhiên, tài sản giúp anh lọt vào danh sách tỷ phú không nằm trên sân quần vợt. Theo Bloomberg Billionaire Index (Chỉ số Tỷ phú Bloomberg), Federer hiện sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 1,3 tỷ USD . Trong đó, khoản thu nhập thường niên từ các thương hiệu xa xỉ góp phần lớn, gồm 8 triệu USD /năm từ Rolex, 5 triệu USD /năm từ Mercedes-Benz và tổng cộng 20 triệu USD từ Lindt.

Một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp thương mại của Federer là quyết định rời Nike vào năm 2018, sau hơn 20 năm hợp tác kể từ khi anh mới 13 tuổi. Ngay sau đó, Federer ký hợp đồng 10 năm trị giá 300 triệu USD với thương hiệu thời trang UNIQLO của Nhật Bản.

Năm 2019, anh tiếp tục đầu tư vào công ty giày thể thao Thụy Sĩ On bằng cách mua 3% cổ phần sau khi vợ và bạn bè bày tỏ sự yêu thích đối với sản phẩm này. Từ đó, On nhanh chóng trở nên phổ biến tại Mỹ. Theo Bloomberg, công ty hiện được định giá khoảng 17 tỷ USD , đồng nghĩa với việc cổ phần của Federer có trị giá ít nhất 500 triệu USD .

Roger Federer và nhiều ngôi sao trong lĩnh vực thể thao dễ dàng xây dựng hình ảnh, kiếm tiền từ các hợp đồng thương mại. Ảnh: @rogerfederer.

Ngày càng nhiều vận động viên thành tỷ phú

Federer không phải trường hợp cá biệt trong việc tận dụng danh tiếng trong lĩnh vực thể thao để xây dựng khối tài sản tỷ USD. Trước anh, những cái tên như Tiger Woods, LeBron James và Michael Jordan cũng làm được điều tương tự.

Trong thời đại mạng xã hội phát triển, việc vận động viên quảng bá thương hiệu và gia tăng thu nhập trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Gần đây, LeBron James đăng bài hợp tác với Amazon trên Instagram và thu về gần 250.000 lượt thích.

Với các quy định mới về tên tuổi và hình ảnh áp dụng cho vận động viên chưa tốt nghiệp đại học tại Mỹ, ngày càng nhiều tài năng trẻ có thể kiếm tiền từ sớm. Theo hãng truyền thông thể thao On3, hàng chục sinh viên hiện sở hữu các hợp đồng trị giá hàng triệu USD.

Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến lo ngại về việc thể thao đại học có xu hướng thiên về lợi ích tài chính. Một số vận động viên chọn chuyển trường nhiều lần chỉ để ký hợp đồng tốt hơn. Đây điều mà huyền thoại bóng rổ Shaquille O’Neal từng chỉ trích.

“Nếu tôi ký cho bạn tấm séc 1 triệu USD , bạn không thể chỉ ở lại 300 ngày. Bạn phải ở lại ít nhất 2 năm”, Shaq nói trong podcast của mình hồi tháng trước.