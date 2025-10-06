Ký ức Trung thu dân gian sống lại giữa phố cổ Hà Nội

Đầu sư tử truyền thống được dựng bằng khung mây tre chắc chắn đến mức một đứa trẻ có thể ngồi lên. Kỹ thuật buộc mây tre cầu kỳ, từng mối nối phải chặt chẽ và cân xứng. Thế nhưng, nhiều thợ thủ công nay đã rời nghề, chỉ quen tay làm theo dáng đầu người Hoa. Việc phục dựng đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ, giống như cách nghệ nhân xưa sáng tạo chỉ bằng mắt nhìn và trực giác, không bản vẽ, không khuôn chuẩn.