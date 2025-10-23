Chủ local brand được cho là bạn gái mới của MCK

|
Sau một thời gian dài không chia sẻ về chuyện tình cảm trên mạng xã hội, rapper MCK gây bất ngờ khi ngầm công khai bạn gái mới. Cụ thể, trong bộ hình ghi lại một chuyến du lịch, anh liên tục xuất hiện cùng một cô gái. Người dùng mạng xã hội nhanh chóng tìm ra thông tin về bạn gái tin đồn của MCK. Cô gái xuất hiện chung khung hình với rapper sinh năm 1999 là Fen Le (tên thật là Lê Thị Phương Anh, sinh năm 1999).
Fen Le hiện hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo hình ảnh. Theo chia sẻ trên trang cá nhân, cô sở hữu một thương hiệu nhiếp ảnh và local brand mang tên RHEN. Sản phẩm của hãng thời trang nội địa này mang hơi hướm darkwear, bao gồm các item dễ ứng dụng như áo phông, sweater, hoodie và váy. “Em Xinh” Mỹ Mỹ từng diện trang phục của thương hiệu này lên sân khấu. Diễn viên Hoàng Hà hay tín đồ thời trang Huyền Mít cũng ủng hộ local brand trên.
Với khuôn mặt ấn tượng và hình thể lý tưởng, Fen Le cũng làm người mẫu cho thương hiệu của mình, tự quảng bá các sản phẩm, bộ sưu tập mới. Có thể thấy, bạn gái tin đồn của MCK tương đối đa tài, có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí trong lĩnh vực sáng tạo. Các sản phẩm của cô, cả trong nhiếp ảnh và thời trang, đều có màu sắc, dấu ấn riêng.
Fen Le hiện sở hữu hơn 35.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân Instagram. Tại đây, cô chia sẻ nhiều về cả cuộc sống cá nhân và công việc. Phong cách thời trang của Fen Le cũng được thể hiện một cách rõ ràng. Cô cho thấy sự yêu thích đối với trang phục cá tính, có phần gai góc, mang tinh thần street style, futuristic (tương lai) và avant-garde (phong cách nghệ thuật độc đáo, đặc sắc, thậm chí lập dị). Nhờ sở hữu dấu ấn riêng, Fen Le trở nên nổi bật trong cộng đồng sáng tạo.
Chủ local brand sinh năm 1999 cũng thường xuyên thể hiện khía cạnh sexy trên mạng xã hội. Cô liên tục diện trang phục quyến rũ, hướng sự chú ý vào hình thể nóng bỏng, khéo léo khoe đường cong cơ thể. Trong những bộ hình thời trang, Fen Le cũng không ngại diện bikini, nội y, bodysuit cắt cao, theo mốt không quần. Hình ảnh vừa cá tính vừa gợi cảm của cô nhận được nhiều lời khen ngợi.
Về thương hiệu nhiếp ảnh mang tên mình, Fen Le theo đuổi nhiều chiến dịch, dự án nghệ thuật và thương mại. Cô thực hiện các bộ ảnh đôi và cá nhân, thể hiện tính sáng tạo trong các dự án. Ngoài ra, cô cũng sáng tạo hình ảnh cho các thương hiệu như NARS Cosmetics. Fen Le từng thực hiện workshop về nhiếp ảnh hồi năm 2019, thu hút sự quan tâm với sự kiện này.
Bên cạnh niềm đam mê với nhiếp ảnh, thời trang, Fen Le còn thể hiện sở thích với âm nhạc. Cô xuất hiện bên cạnh bàn DJ trong nhiều sự kiện. Đây có lẽ cũng là sợi dây kết nối Fen Le và MCK. Hiện nay, cả hai chưa lên tiếng rõ ràng về mối quan hệ. Tuy nhiên, nhiều động thái trên mạng xã hội của MCK đã ngầm chứng minh chuyện tình cảm giữa hai người.
Rạng sáng ngày 23/10, MCK bất ngờ đăng tải ảnh chụp màn hình tin nhắn từ phía Lonely Stonie - local brand do rapper Wxrdie sáng lập - cho bạn gái mới. Thương hiệu này ngỏ ý mời người yêu của MCK hợp tác trong một chiến dịch truyền thông. Tuy nhiên, nam rapper sinh năm 1999 lập tức gắn tên thương hiệu trên và chê đồ xấu. “Người yêu anh không mặc đồ xấu em ơi”, MCK viết. Wxrdie hiện là bạn trai của tlinh - người yêu cũ MCK. Mối quan hệ giữa các bên liên quan trong câu chuyện này vì thế trở nên phức tạp.
