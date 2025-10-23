Chủ local brand được cho là bạn gái mới của MCK

Sau một thời gian dài không chia sẻ về chuyện tình cảm trên mạng xã hội, rapper MCK gây bất ngờ khi ngầm công khai bạn gái mới. Cụ thể, trong bộ hình ghi lại một chuyến du lịch, anh liên tục xuất hiện cùng một cô gái. Người dùng mạng xã hội nhanh chóng tìm ra thông tin về bạn gái tin đồn của MCK. Cô gái xuất hiện chung khung hình với rapper sinh năm 1999 là Fen Le (tên thật là Lê Thị Phương Anh, sinh năm 1999).