Một năm lột xác của 'tiên cá' Ánh Viên

Trong một lễ trao giải cuối tuần qua, Ánh Viên xuất hiện với tạo hình ấn tượng, cho thấy sự khác biệt với vẻ ngoài khi tham gia các hoạt động thể thao. Tại đây, cô diện chiếc đầm trắng dài tay ôm dáng. Các chi tiết xếp lớp được sắp xếp tinh tế, khéo léo, góp phần tôn vinh vóc dáng người mặc. Đáng chú ý, cô thực hiện layout makeup tông cam - hồng tự nhiên, búi gọn tóc, ghi điểm với diện mạo thanh lịch, quyến rũ. Hình ảnh dịu dàng, ngọt ngào, có nhiều điểm khác biệt so với thường ngày giúp Ánh Viên thu hút sự chú ý. Ảnh: @anhvien_swim.
Trên thực tế, Ánh Viên đã bắt đầu “lột xác” từ năm ngoái, nhận nhiều lời khen ngợi về sự thay đổi ngoại hình tích cực. Cô được nhận xét là “thăng hạng dung nhan” khi chăm chút vẻ ngoài kỹ lưỡng và lựa chọn trang phục thời thượng, phù hợp hơn. Trong một sự kiện hồi tháng 8/2024, cô xuất hiện với chiếc sơ mi xanh thanh lịch, chân váy xếp ly trắng, mái tóc xoăn bồng bềnh quyến rũ. Ánh Viên cũng thực hiện layout makeup tương đối đậm, khác với những lần xuất hiện trước đây. Những hình ảnh, clip của Ánh Viên tại sự kiện này được người dùng mạng xã hội chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Vẻ ngoài nổi bật, khác biệt của cô nhận về nhiều lời khen ngợi từ phía công chúng. Đây là một trong những màn “lột xác” ấn tượng nhất của thể thao Việt Nam hồi năm ngoái. Ảnh: Dove.
Sau đó, “tiên cá” Ánh Viên duy trì phong độ thời trang, liên tục gây ấn tượng mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Trong bộ hình được thực hiện nhân dịp Trung thu năm ngoái, cô hiếm hoi diện chiếc áo yếm thêu tay, khoe khéo lưng trần quyến rũ. Chiếc yếm dáng peplum được kết hợp với quần lụa đỏ, tạo nên một tổng thể hài hoà. Ánh Viên khoe hình thể khỏe khoắn một cách tinh tế với set trang phục đón dịp lễ hội đặc biệt này. Cô thực hiện kiểu tóc búi xòe quạt, kết hợp tết lọn nhỏ, gia tăng dấu ấn truyền thống cho tạo hình trên. Son đỏ đồng màu với quần giúp người mặc hoàn toàn ghi điểm. Ảnh: @anhvien_swim.
Trong bộ hình mừng sinh nhật, Ánh Viên cũng xuất hiện với tạo hình năng động, trẻ trung, diện nguyên cây trang phục denim đính cườm lấp lánh. Đáng chú ý, cô chọn một chiếc áo crop-top màu trắng phía trong, khéo léo khoe eo thon, phô diễn hình thể lý tưởng, khỏe khoắn. Kiểu tóc cột cao, tết gọn cũng đặc biệt phù hợp với set trang phục năng động, cá tính này. Layout makeup nhẹ nhàng, tương thích với cả khuôn mặt và bộ đồ của Ánh Viên. Ảnh: @anhvien_swim.
Đến gần Tết Nguyên đán, cô lại tiếp tục ghi điểm với trang phục, layout makeup và kiểu tóc đón xuân độc đáo. Cựu kình ngư thực hiện kiểu tóc cầu kỳ, tạo hiệu ứng bay lên, gắn thêm phụ kiện chiếc giày gốm độc đáo. Layout trang điểm đơn giản, hướng sự chú ý chú ý vào những cánh bướm sặc sỡ trên mặt, gợi tả không khí mùa xuân tươi mới. Trên tay của “tiên cá” Ánh Viên là chiếc bình gốm túi in hoạ tiết cây cỏ, hoa lá của Bát Tràng Museum Atelier. Tạo hình đón xuân tràn đầy sức sống giúp Ánh Viên hoàn toàn chinh phục công chúng. Ảnh: @anhvien_swim.
Trong bộ hình đăng tải vào ngày Mùng 1 Tết Ất Tỵ, “tiên cá” Ánh Viên chọn tà áo dài màu xanh lá, kết hợp cùng quần lụa hồng, hưởng ứng xu hướng phối màu trẻ trung, tươi sáng thịnh hành dịp lễ năm nay. Cô thực hiện layout makeup nhẹ nhàng, tôn vinh những đường nét tự nhiên trên khuôn mặt. Kiểu tóc tết lệch gia tăng sự duyên dáng, nữ tính cho tạo hình dịp Tết cổ truyền. Ánh Viên cũng cầm một bó hoa trên tay, truyền tải tinh thần lãng mạn, trữ tình của mùa xuân. Ảnh: FB/Nguyễn Thị Ánh Viên.
Sự dịu dàng, nữ tính này được cô duy trì trong suốt năm nay thông qua váy áo thướt tha, kiểu tóc xoăn sóng bồng bềnh và lớp trang điểm nhẹ nhàng. Ảnh: @anhvien_swim.
