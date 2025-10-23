Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Lifestyle

Một năm lột xác của 'tiên cá' Ánh Viên

  • Thứ năm, 23/10/2025 06:07 (GMT+7)
  • 06:07 23/10/2025

Sau hơn một năm kể từ khi chăm chút ngoại hình kỹ lưỡng hơn, Ánh Viên được nhận xét là "thăng hạng dung nhan", liên tục gây ấn tượng với trang phục, kiểu tóc và makeup phù hợp.

Anh Vien, tien ca Anh Vien, ngoai hinh Anh Vien anh 1Anh Vien, tien ca Anh Vien, ngoai hinh Anh Vien anh 2

Trong một lễ trao giải cuối tuần qua, Ánh Viên xuất hiện với tạo hình ấn tượng, cho thấy sự khác biệt với vẻ ngoài khi tham gia các hoạt động thể thao. Tại đây, cô diện chiếc đầm trắng dài tay ôm dáng. Các chi tiết xếp lớp được sắp xếp tinh tế, khéo léo, góp phần tôn vinh vóc dáng người mặc. Đáng chú ý, cô thực hiện layout makeup tông cam - hồng tự nhiên, búi gọn tóc, ghi điểm với diện mạo thanh lịch, quyến rũ. Hình ảnh dịu dàng, ngọt ngào, có nhiều điểm khác biệt so với thường ngày giúp Ánh Viên thu hút sự chú ý. Ảnh: @anhvien_swim.
Anh Vien, tien ca Anh Vien, ngoai hinh Anh Vien anh 3

Trên thực tế, Ánh Viên đã bắt đầu “lột xác” từ năm ngoái, nhận nhiều lời khen ngợi về sự thay đổi ngoại hình tích cực. Cô được nhận xét là “thăng hạng dung nhan” khi chăm chút vẻ ngoài kỹ lưỡng và lựa chọn trang phục thời thượng, phù hợp hơn. Trong một sự kiện hồi tháng 8/2024, cô xuất hiện với chiếc sơ mi xanh thanh lịch, chân váy xếp ly trắng, mái tóc xoăn bồng bềnh quyến rũ. Ánh Viên cũng thực hiện layout makeup tương đối đậm, khác với những lần xuất hiện trước đây. Những hình ảnh, clip của Ánh Viên tại sự kiện này được người dùng mạng xã hội chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Vẻ ngoài nổi bật, khác biệt của cô nhận về nhiều lời khen ngợi từ phía công chúng. Đây là một trong những màn “lột xác” ấn tượng nhất của thể thao Việt Nam hồi năm ngoái. Ảnh: Dove.
Anh Vien, tien ca Anh Vien, ngoai hinh Anh Vien anh 4Anh Vien, tien ca Anh Vien, ngoai hinh Anh Vien anh 5

Sau đó, “tiên cá” Ánh Viên duy trì phong độ thời trang, liên tục gây ấn tượng mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Trong bộ hình được thực hiện nhân dịp Trung thu năm ngoái, cô hiếm hoi diện chiếc áo yếm thêu tay, khoe khéo lưng trần quyến rũ. Chiếc yếm dáng peplum được kết hợp với quần lụa đỏ, tạo nên một tổng thể hài hoà. Ánh Viên khoe hình thể khỏe khoắn một cách tinh tế với set trang phục đón dịp lễ hội đặc biệt này. Cô thực hiện kiểu tóc búi xòe quạt, kết hợp tết lọn nhỏ, gia tăng dấu ấn truyền thống cho tạo hình trên. Son đỏ đồng màu với quần giúp người mặc hoàn toàn ghi điểm. Ảnh: @anhvien_swim.
Anh Vien, tien ca Anh Vien, ngoai hinh Anh Vien anh 6Anh Vien, tien ca Anh Vien, ngoai hinh Anh Vien anh 7

Trong bộ hình mừng sinh nhật, Ánh Viên cũng xuất hiện với tạo hình năng động, trẻ trung, diện nguyên cây trang phục denim đính cườm lấp lánh. Đáng chú ý, cô chọn một chiếc áo crop-top màu trắng phía trong, khéo léo khoe eo thon, phô diễn hình thể lý tưởng, khỏe khoắn. Kiểu tóc cột cao, tết gọn cũng đặc biệt phù hợp với set trang phục năng động, cá tính này. Layout makeup nhẹ nhàng, tương thích với cả khuôn mặt và bộ đồ của Ánh Viên. Ảnh: @anhvien_swim.
Anh Vien, tien ca Anh Vien, ngoai hinh Anh Vien anh 8

Đến gần Tết Nguyên đán, cô lại tiếp tục ghi điểm với trang phục, layout makeup và kiểu tóc đón xuân độc đáo. Cựu kình ngư thực hiện kiểu tóc cầu kỳ, tạo hiệu ứng bay lên, gắn thêm phụ kiện chiếc giày gốm độc đáo. Layout trang điểm đơn giản, hướng sự chú ý chú ý vào những cánh bướm sặc sỡ trên mặt, gợi tả không khí mùa xuân tươi mới. Trên tay của “tiên cá” Ánh Viên là chiếc bình gốm túi in hoạ tiết cây cỏ, hoa lá của Bát Tràng Museum Atelier. Tạo hình đón xuân tràn đầy sức sống giúp Ánh Viên hoàn toàn chinh phục công chúng. Ảnh: @anhvien_swim.
Anh Vien, tien ca Anh Vien, ngoai hinh Anh Vien anh 9Anh Vien, tien ca Anh Vien, ngoai hinh Anh Vien anh 10

Trong bộ hình đăng tải vào ngày Mùng 1 Tết Ất Tỵ, “tiên cá” Ánh Viên chọn tà áo dài màu xanh lá, kết hợp cùng quần lụa hồng, hưởng ứng xu hướng phối màu trẻ trung, tươi sáng thịnh hành dịp lễ năm nay. Cô thực hiện layout makeup nhẹ nhàng, tôn vinh những đường nét tự nhiên trên khuôn mặt. Kiểu tóc tết lệch gia tăng sự duyên dáng, nữ tính cho tạo hình dịp Tết cổ truyền. Ánh Viên cũng cầm một bó hoa trên tay, truyền tải tinh thần lãng mạn, trữ tình của mùa xuân. Ảnh: FB/Nguyễn Thị Ánh Viên.
Anh Vien, tien ca Anh Vien, ngoai hinh Anh Vien anh 11

Sự dịu dàng, nữ tính này được cô duy trì trong suốt năm nay thông qua váy áo thướt tha, kiểu tóc xoăn sóng bồng bềnh và lớp trang điểm nhẹ nhàng. Ảnh: @anhvien_swim.

Túi hiệu hơn 800 triệu đồng của Đỗ Thị Hà

Hoa hậu Đỗ Thị Hà sở hữu bộ sưu tập túi hiệu đắt đỏ, bao gồm sản phẩm đến từ các nhà mốt Hermès, Dior hay Polène. Chiếc đắt nhất có giá thành lên đến hơn 800 triệu đồng.

12:00 22/10/2025

Vợ Justin Bieber không thể ngồi

Chiếc váy nịt ngực (corset) khiến Hailey Bieber không thể ngồi bình thường khi tham dự một buổi tiệc tối, gợi liên tưởng đến nhiều thiết kế cồng kềnh khác của nhà mốt Schiaparelli.

19:44 21/10/2025

Lisa, Jennie ngày càng mặc hở quá đà

2 thành viên BlackPink bị nhận xét là ngày càng tập trung vào mục đích phô diễn hình thể khi xuất hiện trước công chúng. Những bộ đồ hở hang trở nên quen thuộc với Lisa và Jennie.

16:47 21/10/2025

Các nhà mốt xa xỉ nâng tầm giá trị bằng văn chương

Các thương hiệu thời trang cao cấp đang tích cực kết hợp văn học vào chiến lược tiếp thị để nâng cao giá trị thương hiệu và thu hút khách hàng trẻ tuổi. Miu Miu đã triển khai chiến dịch "Summer Reads" bằng việc phát sách miễn phí về nữ quyền tại 8 quốc gia, thu hút đông đảo người tham gia. Trước đó, nhiều nhà thiết kế như Kim Jones của Fendi, Joseph Altuzarra và Pierpaolo Piccioli của Valentino đã lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học cho bộ sưu tập của mình. Hãng Loewe cũng làm mới các tác phẩm kinh điển với diện mạo thời trang và bán ra với giá cao.

Hang pickleball Viet Nam ra thong bao khan hinh anh

Hãng pickleball Việt Nam ra thông báo khẩn

23 phút trước 17:38 24/10/2025

0

Facolos, thương hiệu pickleball Việt Nam, vừa phải lên tiếng cảnh báo về hoạt động sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng đang diễn ra trên thị trường.

Local brand cua ban trai tlinh xin loi hinh anh

Local brand của bạn trai tlinh xin lỗi

5 giờ trước 13:06 24/10/2025

0

Thương hiệu của rapper Wxrdie nhận lỗi vì sai sót trong quá trình liên hệ với KOL/KOC, cảnh bảo tình trạng nhiều tài khoản giả mạo nhân viên hãng truyền tải thông tin sai lệch.

Thanh nien '3 khong' TP.HCM bo pho ve que hinh anh

Thanh niên '3 không' TP.HCM bỏ phố về quê

5 giờ trước 12:56 24/10/2025

0

Rơi vào tình trạng "không học, không làm, không đào tạo", nhiều người trẻ khó trụ lại tại đô thị đắt đỏ, quyết định về quê sống cùng gia đình, giảm bớt gánh nặng tài chính.

Linh Vũ

Ánh Viên tiên cá Ánh Viên ngoại hình Ánh Viên thời trang ngoại hình makeup kiểu tóc thể thao VĐV VĐV nữ kình ngư

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý