Một năm lột xác của 'tiên cá' Ánh Viên

Trên thực tế, Ánh Viên đã bắt đầu “lột xác” từ năm ngoái, nhận nhiều lời khen ngợi về sự thay đổi ngoại hình tích cực. Cô được nhận xét là “thăng hạng dung nhan” khi chăm chút vẻ ngoài kỹ lưỡng và lựa chọn trang phục thời thượng, phù hợp hơn. Trong một sự kiện hồi tháng 8/2024, cô xuất hiện với chiếc sơ mi xanh thanh lịch, chân váy xếp ly trắng, mái tóc xoăn bồng bềnh quyến rũ. Ánh Viên cũng thực hiện layout makeup tương đối đậm, khác với những lần xuất hiện trước đây. Những hình ảnh, clip của Ánh Viên tại sự kiện này được người dùng mạng xã hội chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Vẻ ngoài nổi bật, khác biệt của cô nhận về nhiều lời khen ngợi từ phía công chúng. Đây là một trong những màn “lột xác” ấn tượng nhất của thể thao Việt Nam hồi năm ngoái. Ảnh: Dove.