Vợ Justin Bieber không thể ngồi

Cuối tuần qua, tại Gala Bảo tàng Điện ảnh (Academy Museum Gala 2025), Hailey Bieber xuất hiện ấn tượng trong chiếc váy corset thuộc dòng cao cấp của nhà mốt Schiaparelli. Thiết kế giúp cô thu hút mọi ánh nhìn trên thảm xanh, trở nên nổi bật giữa dàn ngôi sao tham dự sự kiện. Tuy nhiên, khi bà xã Justin Bieber bước vào khán phòng, tình hình không còn suôn sẻ. Bộ váy có phần corset ôm sát khiến Hailey gần như không thể ngồi thẳng. Trong khi dáng đứng của cô toát lên vẻ thời thượng, việc ngồi ăn tối trở thành một thử thách. Ảnh: @haileybieber.