Vợ Justin Bieber không thể ngồi

  • Thứ ba, 21/10/2025 19:44 (GMT+7)
Chiếc váy nịt ngực (corset) khiến Hailey Bieber không thể ngồi bình thường khi tham dự một buổi tiệc tối, gợi liên tưởng đến nhiều thiết kế cồng kềnh khác của nhà mốt Schiaparelli.

Cuối tuần qua, tại Gala Bảo tàng Điện ảnh (Academy Museum Gala 2025), Hailey Bieber xuất hiện ấn tượng trong chiếc váy corset thuộc dòng cao cấp của nhà mốt Schiaparelli. Thiết kế giúp cô thu hút mọi ánh nhìn trên thảm xanh, trở nên nổi bật giữa dàn ngôi sao tham dự sự kiện. Tuy nhiên, khi bà xã Justin Bieber bước vào khán phòng, tình hình không còn suôn sẻ. Bộ váy có phần corset ôm sát khiến Hailey gần như không thể ngồi thẳng. Trong khi dáng đứng của cô toát lên vẻ thời thượng, việc ngồi ăn tối trở thành một thử thách. Ảnh: @haileybieber.
Trên trang cá nhân Instagram, nhà sáng lập hãng mỹ phẩm Rhode chia sẻ loạt ảnh sau sự kiện, bao gồm khoảnh khắc cô nghiêng người tựa vào ghế, không thể ngồi đúng tư thế trong bữa tiệc. Theo Harper’s Bazaar, chiếc váy được làm từ lụa moiré màu nâu, tạo dáng cúp ngực hình nón. Đường xẻ tà cao được nhấn bằng chi tiết pha lê. Phần corset màu nude được gia cố bằng khung xương, mang đến hiệu ứng hình thể đồng hồ cát. Ảnh: @haileybieber.
Chi tiết siết eo này cũng khiến công chúng lo ngại về mối nguy hiểm đối với sức khỏe của người mặc. Giữa dàn sao diện đồ cầu kỳ, Hailey Bieber là một trong những người “hy sinh vì thời trang”. Dù phải đánh đổi sự thoải mái, cô vẫn thể hiện sự thích thú trên mạng xã hội: “Luôn là một đêm tuyệt vời tại Academy Museum”. Ảnh: @haileybieber.
Đây không phải lần đầu những thiết kế khó ngồi “cộp mác” Schiaparelli thu hút sự chú ý. Tại Lễ trao giải Oscar 2025, diễn viên, ca sĩ Ariana Grande xuất hiện trước ống kính nhiếp ảnh gia với chiếc váy cồng kềnh đến từ nhà mốt trên. Thiết kế nổi bật này được giám đốc sáng tạo Daniel Roseberry thực hiện riêng cho Grande, thể hiện được đặc trưng kiến trúc của thương hiệu. Ảnh: @arianagrande.
Chiếc váy mang tông hồng pastel, gợi liên tưởng đến nhân vật do Ariana Grande thủ vai trong phim Wicked. Trong khi phần trên là corset cúp ngực đan dây, phần dưới lại là lớp vải mỏng xuyên thấu, lấp lánh, phù hợp với bối cảnh sự kiện tối. Đáng chú ý, chi tiết peplum xòe rộng hơn bình thường, khiến tổng thể trở nên quá khổ, cồng kềnh, gây khó khăn trong việc di chuyển và ngồi xuống. Trong một bức hình chia sẻ trên trang cá nhân, Grande vẫn ngồi trong chiếc váy giống chiếc đèn chùm này, song không cho thấy sự thoải mái. Ảnh: @arianagrande.
Hình ảnh về những mẫu váy khó ngồi này gợi nhớ đến thiết kế tương tự của ca sĩ Dua Lipa khi tham dự Lễ trao giải Quả cầu Vàng năm 2024. Tại sự kiện điện ảnh danh giá, cô diện một chiếc đầm dạ hội cúp ngực màu đen, bó sát của nhà mốt Schiaparelli. Tinh thần kiến trúc làm nên một tác phẩm thời trang vừa mềm mại vừa cứng cáp, tôn vinh tối đa hình thể người mặc. Tuy nhiên, chính phom cứng và mức độ bó của thiết kế này khiến nữ ca sĩ gặp khó khăn trong việc ngồi xuống, theo dõi lễ trao giải. Ảnh: @dualipa.
Trong một video chia sẻ trên trang cá nhân, Dua Lipa ghi lại khoảnh khắc chật vật ngồi xuống ghế trong chiếc đầm ôm sát. Cô cũng hài hước để lại dòng chú thích: “Cảm ơn Quả cầu Vàng vì một đêm tuyệt vời. Thứ thiếu sót duy nhất là một chiếc ghế ngả”. Bài đăng của nữ ca sĩ nhận về gần 5 triệu lượt thích và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: @dualipa.
Những chiếc đầm dạ hội cồng kềnh, khó ngồi không phải sáng tạo mới, vốn là một phần không thể thiếu của thời trang thảm đỏ. Thương hiệu Schiaparelli là một trong những nhà mốt nhiệt tình lăng xê các thiết kế mang tính cấu trúc, tạo hình cơ thể người, đem đến các tác phẩm nghệ thuật ấn tượng, song thường xuyên gây khó dễ cho người mặc trong việc di chuyển, đứng lên, ngồi xuống. Nhìn chung, đây là các mẫu váy mang tính trình diễn, không có nhiều ý nghĩa ứng dụng, nhằm mục đích tạo ra những khoảnh khắc thời trang đáng nhớ trên thảm đỏ. Ảnh: Schiaparelli.

